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    Google Mesajlar'a üst arama çubuğu geliyor

    Google Mesajlar'da bulunan mevcut 'Mesajlar' yazısı ve arama simgesi yerine üst kısıma yeni bir arama çubuğu geliyor. Google Mesajlar, beta sürümle bu özelliği yayınladı.
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Mesajlar'a üst arama çubuğu geliyor
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    Google Mesajlar yeni bir güncelleme daha alıyor. Son olarak RCS için uçtan uca şifrelemeyi test ediyordu. Bu sefer ise uygulamanın üst kısmına eski 'Mesajlar' başlığını ve arama düğmesini değiştirerek yeni bir arama çubuğu ekliyor. Özellik şu an için yalnızca beta olarak kullanımda ancak yakında uygulama içerisinde göreceğiz.

    Ayrıca Bkz. "Dropbox bir şifre yöneticisini test ediyor"

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    Yeni arama çubuğu Google'ın Fotoğraflar, Gmail, Drive ve Keep gibi çoğu uygulamasında bulunan arama çubuğunun aynısı. Google, mevcut olan her uygulamasını, kullanılabilirliği kolaylaştırmak ve genel bir düzen oluşturmak adına benzer tasarımlı hale getirmeye çabalıyor. Tüm bunlarla birlikte bir süre sonra Google Mesajlar'ın ikonunda da bir değişim görebiliriz.

    İşlevsel olarak, hiçbir şeyin önemli ölçüde farklı olmadığı anlaşılıyor. Arama yapmak için büyüteçlere dokunmak yerine, kullanıcılar artık arama kutusuna dokunabilir. Arama daha önce de olduğu gibi kişiler, mesajlar, fotoğraflar ve videolara dair sonuçları gösterecek.

    Mesajlar Mesajlar Mesajlar Mesajlar Google LLC Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://www.androidpolice.com/2020/06/05/google-messages-starts-rolling-out-top-search-bar-in-beta/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 3 sa. yeni yorumcu
    Ben zaten mesaj arıyacak kadar çok telefonda mesaj biriktirmiyorum 10tane mesaj olduğu zaman önemli olmayanları siliyorum ama g mail de bu özelliği çok kullanıyorum
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