Computex 2009: Jetway P55 yonga setli anakartını sergiliyor

Tam Boyutta Gör

Anakart dünyasının saygın isimlerinden Jetway, Computex 2009 fuarı dahilinde yeni ürünlerini katılımcıların beğenisine sunuyor. Firmanın gün ışığına çıkardığı yeni anakartları arasında en dikkat çekici olanı, Intel P55 yonga setli Kuroshio BI-700 oldu. Yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen LGA1156 formundaki Core i5 işlemcilerle kullanılmak üzere hazırlanan anakart, tasarım özellikleri ve pasif soğutucusuyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Yonga seti ve güç modüllerini kapsayan ısı borulu özel bir soğutucu ile donatılan anakart Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilmiş. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve 16GB'a kadar DDR3-1600MHz bellek desteği sunan anakart, iki adet PCIe x1, iki adet PCI ve ekran kartları için 2 adet te PCIe x16 slotu ile birlikte geliyor. 14x USB 2.0 portu ile donatılan Jetway Kuroshio BI-700, farklı RAID kurulumlarını destekleyen çok sayıda SATA-II konnektörüne de sahip.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özelliklere de sahip olan P55 yonga setli Jetway Kuroshio BI-700'ün yılın ikinci yarısında tanıtılması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.