Computex 2009: MSI GTX 275 Twin Frozr modelini sergiliyor

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Computex 2009 fuarında MSI ürün gamındaki en güncel ekran kartı çözümlerini de katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın sergilediği modeller arasında en dikkat çekici kartlardan birisi de N275GTX Twin Frozr modeliydi. Tasarım özellikleriyle öne çıkan kart, Nvidia'nın standart GTX 275 modelinden farklı olarak Kırmızı renkli baskılı devre kullanıyor ve yüksek performans tutkunlarının ihtiyaçları düşünülerek geliştirilen özel bir soğutucu ile serinletiliyor.

5 adet Bakır ısı aktarım borusu ve çift fana sahip olan özel soğutucusu sayesinde Nvidia'nın referans tasarım GeForce GTX 275 modeline kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtilen karta, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç veriyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartın saat hızları ise GPU için 633MHz, bellekler içinse 2268MHz olarak belirlenmiş.

CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerini destekleyen ayrıca destekleyen anakartlarda SLI / Triple SLI kurulumlarını gerçekleştrebilen MSI'ın GeForce GTX 275 Twin Frozr özellikle soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.