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Computex 2009: MSI GTX 275 Twin Frozr modelini sergiliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: MSI GTX 275 Twin Frozr modelini sergiliyor
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Computex 2009 fuarında MSI ürün gamındaki en güncel ekran kartı çözümlerini de katılımcıların beğenisine sundu. Firmanın sergilediği modeller arasında en dikkat çekici kartlardan birisi de N275GTX Twin Frozr modeliydi. Tasarım özellikleriyle öne çıkan kart, Nvidia'nın standart GTX 275 modelinden farklı olarak Kırmızı renkli baskılı devre kullanıyor ve yüksek performans tutkunlarının ihtiyaçları düşünülerek geliştirilen özel bir soğutucu ile serinletiliyor.

5 adet Bakır ısı aktarım borusu ve çift fana sahip olan özel soğutucusu sayesinde Nvidia'nın referans tasarım GeForce GTX 275 modeline kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtilen karta, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç veriyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartın saat hızları ise GPU için 633MHz, bellekler içinse 2268MHz olarak belirlenmiş.

CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerini destekleyen ayrıca destekleyen anakartlarda SLI / Triple SLI kurulumlarını gerçekleştrebilen MSI'ın GeForce GTX 275 Twin Frozr özellikle soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.


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SnCrhn 10 yıl
ayrıca refereans tasarımdan da Bİ ZAHMET daha sessiz ve daha iyi soğutsun!!
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SnCrhn 10 yıl
orda yazanlardan da ziyade test sonuçlarına yorum yapmak daha sağlıklı...
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blackboard 10 yıl
MSI kartlar her daim kalite kokuyo ama MSI markası marka meraklıları için her zaman kötüdür Kullanmadan hiç bir ürüne laf atmamak lazım
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DhanTE 10 yıl
2 fanlı olması düşük devirle sessiz ve daha serin 1 kart olabiliceini gösterio gibi fakat bence 1 süre sonra pcb tozdan ısınabilir ve ses artabilir
GPU hızı (XFX'te 670Mhz.) bunda 633Mhz. yani çift fan'la GPU hızı 1 az daha yüksek olabilirdi.
Bunların dışında genel tasarımı çok kötü sayılmaz.
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striker_55 10 yıl
daha büyük fan yapamadılarmı :P
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` quaD. 10 yıl

Orjinalden alıntı: striker_55

daha büyük fan yapamadılarmı :P


Nvidia'nın referans tasarım GeForce GTX 275 modeline kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtilen karta Diye Bir Cümle Var...
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Tolgá 10 yıl
ses benim için sorun teşkil etmiyor..önemli olan soğutma ve kart performansı..hiçbir fan benim p4 n fanı kadar ses çıkaramaz..odalar arası ses duyuluyor..4000 devirde
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Uzaktan Kumandan 10 yıl
fazladan fan sesi...
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: Uzaktan Kumandan

fazladan fan sesi...


fanlara bakıp yorum yapmak yerine resmin altında yazanlara bakıpta öyle yorum yapsak nasıl olur???????????????????????????????


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ibbetuhim 10 yıl

Orjinalden alıntı: Uzaktan Kumandan

fazladan fan sesi...


verseler almazsın sanki !
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