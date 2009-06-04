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Computex 2009: Yüksek performanslı mini-bilgisayarlar için DFI LanParty JR X58-T36H

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: Yüksek performanslı mini-bilgisayarlar için DFI LanParty JR X58-T36H
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Taipei, Tayvan'da gerçekleştirilen Computex 2009 fuarındaki turumuz devam ediyor. Fuar dahilinde yer alan popüler anakart üreticilerinden biri de DFI idi. Firmanın stadında sergilediği anakartlar arasında en dikkat çekici olan modellerden biri de X58 yonga setli Mini-ATX çözüm oldu. Intel Core i7 işlemcileri için hazırlanan anakart, özellikle kompakt boyutlu oyuncu bilgisayarı veya yüksek performanslı HTPC bilgisayar kurmak isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Kod adı JR X58-T36H olan anakart, X58+ICH10R yonga setini kullanıyor. LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerle kullanılabilen anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu yer alıyor ve 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor.

Siyah renkli baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart pasif soğutma ile desteklenmiş duurmda. Çoklu ekran kartı kurulumları için çift PCIe x16 slotuna sahip olan LanParty serisi JR X58-T36H, AMD-ATi'nin Crossfire X ve Nvidia'nın SLI teknolojilerine destek veriyor. Üzerinde ayrıca bir PCI bir de PCIe x4 slotu bulunan X58 yonga setli Mini-ATX anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II portuna sahip. Hız aşırtmacılar için BIOS'unda özel seçenekler de bulunan anakart Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve IDE portu gibi detaylara ek olarak özellikle profesyoneller için DeBUG LED ve güç/reset butonlarına da sahip.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi DFI LanParty JR X58-T36H özellikle yüksek performanslı HTPC sistem kurmak isteyenleri hedef alıyor.


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winnerS 9 yıl
Gereksiz bir detay ama "Core i7" temelli anakartın slotunda "Core 2 Quad" ibaresi var. :D
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iscanthere 9 yıl
baya çelişkili bi haber olmuş bu
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Acharad 9 yıl
Güzel bir yüksek performanslı Mini ITX anakart.



Oturma odalarına koyacakları ufak kasalı pclerde film izlemekten ve webde gezinti yapmaktan daha fazlasını isteyenler için güzel bir sistem altyapısı olur.



Fuar yorgunluğundan olacak sanırım, anlatımda çelişki olmuş:



PCI-e slotlarından biri x4, diğeri x16 mı ?



İkisi de mi x16?



Yoksa normal şartlarda biri x16 diğeri x4 iken, SLI Konfigürasyonu yapıldığında ikisi de otomatik olarak x8 halini mi alıyor ?


Düzenleme : x4 slotunu x1 gibi görmüşüm...
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lTriviuml 9 yıl
Tasarımı fena değil SLI ve CFX desteklemesi de güzel olmuş.. Piyasada sli destekleyen anakart pek göremiyorum. Sanırım Nvidia'nın nazından, parayı fazla sevmesinden kaynaklanıyor buda.
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escape0121 9 yıl
DFI yine mükemmel
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