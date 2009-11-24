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Creative 3. jenerasyon Vado HD cep kamerasını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Creative 3. jenerasyon Vado HD cep kamerasını duyurdu
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Zii platformunu temel alan yeni nesil medya oynatıcıları merakla beklenen Creative, 3. jenerasyon Vado HD cep kamerasını duyurdu. Firmanın 98.8 x 57.6 x 15.8 mm boyutlarında ve 93 gram ağırlığında kompakt yapılı yeni kamerası, 720p çözünürlüğünde kayıt yeteneği ile boyundan büyük işler yapmayı başarıyor. 2x dijital zoom yeteneğine sahip olan ve ve 4GB entegre depolama alanı ile gelen 3. jenerasyon Vado HD'nin bir önceki jenerasyona göre özellikle düşük ışıklı ortamlara yönelik geliştirilmiş video kalitesi ile öne çıkacağı belirtiliyor.

Hareket algılama modu ve harici mikrofon desteği gibi üst segmentlerdeki kameralarda yer alan kimi özellikleri de bünyesinde barındıran cep kamerası USB, RCA ve HDMI bağlantılarını da destekliyor. Yüksek çözünürlükte kayıt yapmak isteyen amatör kullanıcıların hedef alındığı Vado HD, Vado Central 3. yazılımıyla birlikte 180$ seviyesinden ön-siparişe sunulmuş durumda.

Creative 3. jenerasyon Vado HD cep kamerasını duyurdu
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Creative 3. jenerasyon Vado HD cep kamerasını duyurdu
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yc#1 10 yıl
Eee ne yapsın piyasa Realtek'in entegre ses kartlarından geçilmez olunca adamlar da karlılığı koruyabilecekleri başka alanlara (mp3 player vs.) ağırlık vermeye başladılar.
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TELESCOPE 10 yıl

yc#1

Eee ne yapsın piyasa Realtek'in entegre ses kartlarından geçilmez olunca adamlar da karlılığı koruyabilecekleri başka alanlara (mp3 player vs.) ağırlık vermeye başladılar.


katılıyorum yorumunuza
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Momo-Oz 10 yıl
creative de işi gücü bıraktı ses kartı üretimini flan , başladı medya player yapmaya
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sadtneverdie 10 yıl
Bir kez creative kamera aldım bir daha tövbe... mp3 player ses kartı vs yapsınlar.
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