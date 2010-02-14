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Creative, Noise Canceling özellikli kulak içi kulaklığını duyurdu

Creative, Noise Canceling özellikli kulak içi kulaklığı olan EP-3NC'yi duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Creative EP-3NC Noise Canceling özellikli kulak içi kulaklık

Birçok ses çözümü ve Zii işlemci çözümüyle tanınan merkezi Singapur'da bulunan Creative, Noise Canceling özelliği bulunan EP-3NC model adlı yeni bir kulak içi kulaklığını duyurdu.Noise Canceling, bir mikrofon aracılığıyla dışarıdaki sesleri dinleyerek bu seslere zıt frekansta sesler üretip bloke etmesi mantığıyla çalışan ve daha izole bir ortam yaratmayı amaçlayan bir teknolojidir. EP-3NC, bu teknoloijiyi kullanarak dışarıdaki sesleri %90'a kadar azaltabiliyor. Kulaklık, kablosu üzerindeki aparat içinde bulundurduğu 1 adet AAA boyutunda pil ile 100 saate kadar Noise Cancelling modunda çalışabiliyor. EP-3NC, 9 mm boyutunda neodmiyum mıknatıslara sahip dinamik sürücüler bulunduruyor. Kulaklığın empedansı Noise Cancelling açık iken 33 Ohm, kapalı iken 16 Ohm. Ayrıca EP-3NC, 6 Hz - 23 kHz gibi geniş bir frekans tepki aralığına ve Noise Cancelling açık iken 104 dB, kapalı iken 102 dB ses hassasiyetine sahip. Kulaklık altın kaplama 3,5 mm jack girişine sahipken, yanında S, M, L olarak 3 farklı silikon kulaklık ucu da geliyor. EP-3NC, 99 $'lık fiyat etiketiyle bu ay içinde piyasaya çıkacak.


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DH Misafiri 8 yıl
tanıtılan ürünle ilgili değilde sennheiser la ilgili (lafı geçmişken)söyleyeceklerim var tek geçecek falan değilim ama bu güne kadar kullandığım markalardan ve modellerden şu andaki sennheiser kulaklığım on adım ötede diyebilirim bu yüzden kulaklık alacak arkadaşların sennheiser larada bir göz atmasını tavsiye ederim. müzik dinlemek,film izlemek,oyun oynamak artık büyük zevk...
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Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl
Beyler kullanan var mı bu kulaklığı?Gürültülü ortamda çalışıyorum işe yarar mı bilmiyorum.
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mx_mx 9 yıl
sunger uclu etymotic er4s-p de aşşayukarı aynı yalıtımı sağlar.birde sennheiserle her kulaklığı tek yada çift gececek kadar piyasadan habersiz arkadaşları daha cok araştırmaya davet ediyorum.
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king size 9 yıl
portapro
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dmxerkan 9 yıl
Yeni bir teknoloji. Denemek lazım aslında. Fakat kablolu bir kulaklık için ayrıca pil kullanmak kaç kullanıcının işine gelir bilinmez. Birde o aparat mp3 player boyutunda:) Taşımak problem olur.
@sertacaygun'e katılıyorum. Zen vision m serisinden sonra dogru dürüst bir model çıkarmadı.
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genelkurmay89 9 yıl
bilmiyorum ki bu kulaklığı kim kullanır benim sansa kadar aparatı var bunun
ayrıca birde aparat için pil de kullanmak gerekli... bana pek te mantıklı bir kişinin alabileceği bir ürün gibi gelmedi...
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sertacaygun 9 yıl
Creative bu aralar aşırı sessiz MP3 ve kulaklık konusunda... Benim gibi sadık müşteriyi bile Apple'a çekti. Başka birşey demiyorum...
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NecroCyber-777 9 yıl
Sennheiser de çok pahalı be 100 milyonu geçiyor kulaklık fiyatları
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leylandi 9 yıl
gereksiz bir atılım creative için...
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ozkrmz 9 yıl
Selam.
Acaba o sahip olduğu mıknatıslar kulağa manyetik zarar teşkil eder mi?
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Figure 9 yıl

ozkrmz

Selam.

Acaba o sahip olduğu mıknatıslar kulağa manyetik zarar teşkil eder mi?

Merhaba. Piyasadaki çoğu kulaklıkta dinamik sürücüler kullanılıyor. Zaten mıknatıslar da bunların hepsinde var. Bugüne kadar kulak içi kulaklıklarda o küçük mıknatısların zararını pek işitmedim aslına bakarsanız. Kulaklıklardan gelen zararlar hep çok yüksek seste, uzun süre müzik dinleme alışkanlığından oluştuğunu duyuyoruz. Belki vardır bir zararı ama bunun gölgesinde kalıyordur
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