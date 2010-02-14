Creative, Noise Canceling özellikli kulak içi kulaklığını duyurdu

Creative EP-3NC Noise Canceling özellikli kulak içi kulaklık

Birçok ses çözümü ve Zii işlemci çözümüyle tanınan merkezi Singapur'da bulunan Creative, Noise Canceling özelliği bulunan EP-3NC model adlı yeni bir kulak içi kulaklığını duyurdu.Noise Canceling, bir mikrofon aracılığıyla dışarıdaki sesleri dinleyerek bu seslere zıt frekansta sesler üretip bloke etmesi mantığıyla çalışan ve daha izole bir ortam yaratmayı amaçlayan bir teknolojidir. EP-3NC, bu teknoloijiyi kullanarak dışarıdaki sesleri %90'a kadar azaltabiliyor. Kulaklık, kablosu üzerindeki aparat içinde bulundurduğu 1 adet AAA boyutunda pil ile 100 saate kadar Noise Cancelling modunda çalışabiliyor. EP-3NC, 9 mm boyutunda neodmiyum mıknatıslara sahip dinamik sürücüler bulunduruyor. Kulaklığın empedansı Noise Cancelling açık iken 33 Ohm, kapalı iken 16 Ohm. Ayrıca EP-3NC, 6 Hz - 23 kHz gibi geniş bir frekans tepki aralığına ve Noise Cancelling açık iken 104 dB, kapalı iken 102 dB ses hassasiyetine sahip. Kulaklık altın kaplama 3,5 mm jack girişine sahipken, yanında S, M, L olarak 3 farklı silikon kulaklık ucu da geliyor. EP-3NC, 99 $'lık fiyat etiketiyle bu ay içinde piyasaya çıkacak.