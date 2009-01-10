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Creative'den oyuncular için yeni kulaklık; HS-1100

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Creative'den oyuncular için yeni kulaklık; HS-1100
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Donanım dünyasının son dönemde en çok merak edilen çözümlerinden biri olarak gündemin üst sıralarına yerleşen Zii: StemCell teknolojisinin detaylarını açıklayan Creative, oyuncular için yeni bir kulaklık hazırladığını açıkladı. Firmanın Tournament Gaming serisi dahilinde hazırladığı HS-1100 kod adlı yeni kulaklık tasarım özellikleri ve teknik detaylarıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Yapılan açıklamalara göre Creative HS-1100, Silencer gürültü engelleme teknolojisine destek veriyor. 40mm neodimyum sürücülerini kullanan yeni kulaklık, daha yüksek ses kalitesi ve çoklu ortam deneyimi için X-Fi Audio ve X-Fi Crystalizer teknolojileriyle donatılmış. Kulaklık ayrıca çıkartılabilir mikrofonu ile oyunlar harici uygulamalar için esnek kullanım olanağı sağlamayı hedefliyor.

Creative'in Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilediği HS-1100, VoiceFX isimli ses dönüştürme teknolojisine de destek veriyor. Oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlaran ayrıca yüksek ses kalitesi sunan yeni bir kulaklık arayışında diğer kullanıcıları da hedef kitlesi içerisinde tutan yeni kulaklığın Nisan ayrı içerisinde ilk olarak Singapur'da 160$ civarı etiket fiyatıytla satışa sunulacak.


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yc#1 10 yıl
Kulaklıkta Plantronics ve Sennheiser varken Creative hikaye.
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max975 10 yıl
Sennheiser varken gerçektende hikaye
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Fiyatı çok kazık ya o fiyata sennheiser alırım güzel bitane
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