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Creative'den yeni medya oynatıcısı; Zen X-Fi 2

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Creative'den yeni medya oynatıcısı; Zen X-Fi 2
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Yeni nesil ses teknolojilerinde sektörün öncü isimlerinden Creative bir yandan Zune HD ve yeni nesil iPod Touch gibi dokunmatik ekranlı gelişmiş medya oynatıcılarına karşı, Zii platformunu temel alan Zii Egg isimli yeni konsept oynatıcısı ile güçlü olmanın planlarını yaparken öte taraftan daha düşük maliyetli segmentler için farklı fiyat ve özellik kulvarlarında yarışacak taşınabilir medya oynatıcıları hazırlamaya da devam ediyor. Firma Zen serisi altında hazırlanan X-Fi modelinden sonra son kullanıcılar tarafından merakla beklenen Zen X-Fi 2 modelini de yaptığı resmi açıklama ile duyurdu.

Creative'in X-Fi ses teknolojisini temel alan yeni medya oynatıcısı, 102 x 57 x 11.6 mm boyutlarında ve 75 gram ağırlığında. 3-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan medya oynatıcısı, X-Fi Crystalizer ve X-Fi Expand gibi firmanın güncel ses kartlarında gördüğümüz, ses kalitesini arttırarak daha yüksek çoklu ortam deneyimi sunmayı amaçlayan teknolojilere de destek veriyor. 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile satışa sunulan Zen X-Fi 2 üzerinde daha yüksek depolama kapasitesi için microSD bellek kartı slotu da unutulmamış.

MP3, WMA(DRM9), Audible4, AAC ve FLAC formatındaki ses ile WMV9, MPEG4-SP, DivX 4/5 ve XviD formatındaki video dosyalarını oynatabildiği belirtilen Zen X-Fi 2 ayrıca FM radyo özelliğine de sahip. Creative tarafından ön-siparişe sunulduğu belirtilen Zen X-Fi 2'nin depolama kapasitesine göre sırasıyla 130$ (8GB), 180$ (16GB) ve 230$ (32GB) seviyesinden listelere girmiş durumda.


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DH Misafiri 9 yıl
bunda da wifi desteği olcakmı bilen varmı arkadaşlar yaa
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svai 9 yıl
8 gb lık modelini 1 haftadır kullanıyorum. gg den 240 liraya aldım. ürün orjinal. firmware güncelleştirmesini de yaptım. geliştirilen uygulamaları oyunları filan da kullanabiliyorum. gayet kullanışlı bir cihaz yapmış creative. wi-fi özellği - en azından 8 gblık modelde- mevcut değil. ama bunun bir eksik olduğunu düşünmüyorum. zen x-fi de ki de pek kullanışlı değilmiş çünkü.
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Ferruh Ferman 10 yıl
İlginç bir şekilde uygun fiyatta olmuşlar. Bizim zamanımızda böyle değildi bunlar..
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uA006 10 yıl
yine küçücük usb kablo koymuşlar..
ama kutudan çıkan kulaklık güzel
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tuzunoglu 10 yıl
fiyatlar süper umarım yeni ipodlarda böyle olur 32gb 229 dolar süper :)
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sertacaygun 10 yıl
Creative'e hasta olmamak elde mi ...
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