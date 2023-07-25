Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen işlemcilerde devasa 'Zenbleed' açığı: Hassas bilgiler tamamen savunmasız!

    AMD 'Zenbleed' açığı Ryzen işlemcilerde hassas bilgileri açığa çıkarıyor. Bazı yamalar şimdiden yayınlanmaya başlasa da işlemcilerin çoğu için güncellemelerin yıl sonuna kadar çıkması beklenmiyor.
    Oy Ver
    AMD işlemcilerdeki 'Zenbleed' açığı ciddi riskler oluşturuyor! Tam Boyutta Gör
    AMD'nin bütçe dostu Ryzen 5 3600 gibi popüler işlemcilerini içeren Zen 2 işlemci serisini etkileyen, şifreler ve şifreleme anahtarları gibi hassas verileri çalmak için kullanılabilecek yeni bir güvenlik açığı keşfedildi. Google güvenlik araştırmacısı Tavis Ormandy, "Zenbleed" (CVE-2023-20593) olarak belirtilen bu güvenlik açığını ilk olarak 15 Mayıs'ta AMD'ye bildirdi ve bir süre önce kendi bloğunda detaylandırdı.

    Zen 2 mimarili tüm işlemciler etkileniyor

    AMD Ryzen 3000 / 4000 / 5000 / 7020 serisindeki tüm işlemciler, Ryzen Pro 3000 / 4000 serisi ve AMD'nin EPYC "Rome" veri merkezi işlemcileri dahil olmak üzere tüm Zen 2 ürün yelpazesi güvenlik açığından etkileniyor. AMD, açığın kapatılması için öngörülen yayın zaman çizelgesini yayınladı ve çoğu ürün yazılımı güncellemesinin bu yılın sonlarına kadar gelmesi beklenmiyor.

    Cloudflare'e göre Zenbleed açığı, bir kullanıcının sistemine saldırmak için bilgisayarına fiziksel erişim gerektirmiyor ve hatta bir web sayfasındaki Javascript aracılığıyla uzaktan çalıştırılabiliyor. Başarılı bir şekilde çalıştırılırsa, açık, verilerin çekirdek başına saniyede 30 kb hızında aktarılmasına olanak tanıyor. Bu hız, herhangi bir yazılımdan hassas verileri çalmaya yetecek kadar hızlı. Bu saldırının sanal makinelerdeki verileri okuyabilmesi, özellikle bulut hizmeti sağlayıcıları ve bulut uygulamaları kullananlar için tehdit oluşturmaktadır.

    Tespit edilemez

    Daha da kötüsü Zenbleed, doğrudan mimari kaynaklı bir açık olduğundan herhangi bir güvenlik yazılımı ile savuşturulamıyor zira verilerin elde edilmesi için herhangi bir özel sistem çağrısı veya ayrıcalık gerektirmiyor. Daha önceki yıllarda gördüğümüz Spectre ve Meltdown açıklarına bu açıdan benziyor. Açıktan faydalanmanın daha kolay olduğu düşünüldüğünde Zenbleed daha çok Meltdown’a benziyor diyebiliriz.

    AMD halihazırda ikinci nesil EPYC 7002 serisi işlemciler için bir mikrokod yaması yayınladı, ancak kalan CPU serileri için bir sonraki güncellemelerin en erken Ekim 2023'e kadar yapılması beklenmiyor. Şirket bu güncellemelerin sistem performansını etkileyip etkilemeyeceğini açıklamadı, ancak AMD'nin TomsHardware'e verdiği bir açıklama bunun bir olasılık olduğunu gösteriyor: “Herhangi bir performans etkisi, iş yüküne ve sistem yapılandırmasına bağlı olarak değişir.”

    AMD’nin mikro kod güncellemelerini takip edin!

    Hem açığı keşfeden Ormandy hem de uzmanlar, AMD'nin mikrokod güncellemesini uygulamalarını şiddetle tavsiye ediyor. Ormandy, açığın detaylarına yer verdiği bloğunda güncellemeler gelmeden bazı geçici yazılımsal önemler alınabileceğini belirtiyor fakat bu geçici yaklaşımın performans kaybına neden olacağının altını çiziyor. Aşağıdaki tabloda Zenbleed açığından etkilenen işlemcileri, gelecek Agesa versiyonunu ve yama tarihini görebilirisiniz.

    'Zenbleed' açığından etkilenen AMD işlemcileri
    İşlemci modeli Yeni Agesa Donanım Yazılımı Sürümü Yama Tarihi
    Ryzen 3 3100

    ComboAM4v2PI_1.2.0.C 

    ComboAM4PI_1.0.0.C

    		 Aralık 2023
    Ryzen 3 3300X

    ComboAM4v2PI_1.2.0.C 

    ComboAM4PI_1.0.0.C

    		 Aralık 2023
    Ryzen 3 4100 ComboAM4v2PI_1.2.0.C  Aralık 2023
    Ryzen 3 4300G ComboAM4v2PI_1.2.0.C  Aralık 2023
    Ryzen 3 4300GE ComboAM4v2PI_1.2.0.C  Aralık 2023
    Ryzen 4700S ComboAM4v2PI_1.2.0.C  Aralık 2023
    Ryzen 5 3500

    ComboAM4v2PI_1.2.0.C 

    ComboAM4PI_1.0.0.C

    		 Aralık 2023
    Ryzen 5 3500X

    ComboAM4v2PI_1.2.0.C 

    ComboAM4PI_1.0.0.C

    		 Aralık 2023
    Ryzen 5 3600

    ComboAM4v2PI_1.2.0.C 

    ComboAM4PI_1.0.0.C

    		 Aralık 2023
    Ryzen 5 3600X

    ComboAM4v2PI_1.2.0.C 

    ComboAM4PI_1.0.0.C

    		 Aralık 2023
    Ryzen 5 3600XT

    ComboAM4v2PI_1.2.0.C 

    ComboAM4PI_1.0.0.C

    		 Aralık 2023
    Ryzen 5 4500 ComboAM4v2PI_1.2.0.C  Aralık 2023
    Ryzen 5 4600G ComboAM4v2PI_1.2.0.C  Aralık 2023
    Ryzen 5 4600GE ComboAM4v2PI_1.2.0.C  Aralık 2023
    Ryzen 7 3700X

    ComboAM4v2PI_1.2.0.C 

    ComboAM4PI_1.0.0.C

    		 Aralık 2023
    Ryzen 7 3800X

    ComboAM4v2PI_1.2.0.C 

    ComboAM4PI_1.0.0.C

    		 Aralık 2023
    Ryzen 7 3800XT

    ComboAM4v2PI_1.2.0.C 

    ComboAM4PI_1.0.0.C

    		 Aralık 2023
    Ryzen 7 4700G ComboAM4v2PI_1.2.0.C  Aralık 2023
    Ryzen 7 4700GE ComboAM4v2PI_1.2.0.C  Aralık 2023
    Ryzen 9 3900

    ComboAM4v2PI_1.2.0.C 

    ComboAM4PI_1.0.0.C

    		 Aralık 2023
    Ryzen 9 3900X

    ComboAM4v2PI_1.2.0.C 

    ComboAM4PI_1.0.0.C

    		 Aralık 2023
    Ryzen 9 3900XT

    ComboAM4v2PI_1.2.0.C 

    ComboAM4PI_1.0.0.C

    		 Aralık 2023
    Ryzen 9 3950X

    ComboAM4v2PI_1.2.0.C 

    ComboAM4PI_1.0.0.C

    		 Aralık 2023
    Ryzen Threadripper 3960X

    CastlePeakWSPI-sWRX8 1.0.0.C

    ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.9

    		 Kasım/Aralık 2023
    Ryzen Threadripper 3970X

    CastlePeakWSPI-sWRX8 1.0.0.C

    ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.8

    		 Kasım/Aralık 2023
    Ryzen Threadripper 3990X

    CastlePeakWSPI-sWRX8 1.0.0.C

    ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.7

    		 Kasım/Aralık 2023
    Ryzen Threadripper Pro 3945WX

    CastlePeakWSPI-sWRX8 1.0.0.C

    ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.13

    		 Kasım/Aralık 2023
    Ryzen Threadripper Pro 3955WX

    CastlePeakWSPI-sWRX8 1.0.0.C

    ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.12

    		 Kasım/Aralık 2023
    Ryzen Threadripper Pro 3975WX

    CastlePeakWSPI-sWRX8 1.0.0.C

    ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.10

    		 Kasım/Aralık 2023
    Ryzen Threadripper Pro 3995WX

    CastlePeakWSPI-sWRX8 1.0.0.C

    ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.11

    		 Kasım/Aralık 2023
    Ryzen 3 4300U RenoirPI-FP6_1.0.0.D Kasım 2023
    Ryzen 3 5300U CezannePI-FP6_1.0.1.0 Aralık 2023
    Ryzen 3 7320U MendocinoPI-FT6_1.0.0.6 Aralık 2023
    Ryzen 5 4500U RenoirPI-FP6_1.0.0.D Kasım 2023
    Ryzen 5 4600H RenoirPI-FP6_1.0.0.D Kasım 2023
    Ryzen 5 4600HS RenoirPI-FP6_1.0.0.D Kasım 2023
    Ryzen 5 4600U RenoirPI-FP6_1.0.0.D Kasım 2023
    Ryzen 5 4680U RenoirPI-FP6_1.0.0.D Kasım 2023
    Ryzen 5 5500U CezannePI-FP6_1.0.1.0 Aralık 2023
    Ryzen 5 7520U MendocinoPI-FT6_1.0.0.6     Aralık 2023
    Ryzen 7 4700U RenoirPI-FP6_1.0.0.D Kasım 2023
    Ryzen 7 4800U RenoirPI-FP6_1.0.0.D Kasım 2023
    Ryzen 7 4980U RenoirPI-FP6_1.0.0.D Kasım 2023
    Ryzen 7 5700U CezannePI-FP6_1.0.1.0 Aralık 2023
    Ryzen 9 4900H RenoirPI-FP6_1.0.0.D Kasım 2023
    Ryzen 9 4800H RenoirPI-FP6_1.0.0.D Kasım 2023
    Ryzen 9 4800HS RenoirPI-FP6_1.0.0.D Kasım 2023
    Ryzen 9 4900HS RenoirPI-FP6_1.0.0.D Kasım 2023
    Kaynakça https://www.bleepingcomputer.com/news/security/zenbleed-attack-leaks-sensitive-data-from-amd-zen2-processors/ https://www.tomshardware.com/news/zenbleed-bug-allows-data-theft-from-amds-zen-2-processors-patches-released https://www.amd.com/en/resources/product-security/bulletin/amd-sb-7008.html https://lock.cmpxchg8b.com/zenbleed.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    shakespeare müslüman mı lazerle ben aldıranların yorumları honda civic motor yağı turkcell 25+25 gb 99 tl kilo verince boy uzar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi A2
    Xiaomi Redmi A2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282
    ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız