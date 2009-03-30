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DFI'dan 790GX yonga setli mATX anakart; LanParty JR 790GX-M3H5

10 yıl
11,7b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DFI'dan 790GX yonga setli mATX anakart; LanParty JR 790GX-M3H5
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Yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı LanParty serisi anakartlarıyla tanınan DFI, Micro-ATX formundaki modellerini konumlandırdığı LANParty JR "junior" anakart ailesine yeni bir üye daha eklemeye hazırlanıyor. Firmanın AMD işlemciler için geliştirmekte olduğu JR 790GX-M3H5 kod adlı anakart 790GX yonga setini kullanıyor.

Micro-ATX formunda olması sayesinde yüksek performans odaklı sistemlerin yanı sıra oturma odalarını hedef alan HTPC'lerde veya kompakt boyutlu diğer sistemlerde de kullanılabilecek. AMD'nin Soket AM3 formundaki 45nm Phenom II işlemcilerine destek veren anakart, 4x DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunabiliyor.

Tasarım anlamında LanParty serisinin karateristik özelliklerini koruyan yeni model, UV duyarlı renkli komponentleri, katı kapasitörleri ve diğer detaylarıyla segmentinde iddialı bir görünüme sahip. Pasif soğutma ile desteklenen ve 4+1 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart üzerinde, kullanılan 790GX yonga seti itibariyle entegre grafik işlem birimi de yer alıyor.

Daha yüksek entegre grafik işlemci performansı için SidePort bellek teknolojisini destekleyen ve IGP kullanımı için özelleştirilen 128MB'lık kart üstü GDDR3 yongasına sahip olan JR 790GX-M3H5, destek veren ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire teknolojisini destekleyebiliyor ve ayrıca Crossfire X kurulumları için iki adet PCIe 2.0 x16 slotuyla birlikte geliyor.

PCIe x16 slotlarına ek olarak PCIe x1 ve geleneksel PCI slotlarını da üzerinde barındıran anakartta güney köprüsü olarak SB750 yongası kullanılıyor. RAID 5 te dahil olmak üzere farklı RAID kurulumlarına olanak tanıyan bu SB750 yongaso ayrıca AMD'nin Advanced Clock Calibration (ACC) teknolojisine de destek veriyor.

Üzerinde 6 adet SATA-II portu bulunan anakart Gigabit Ethernet ve yüksek tanımlı ses gibi detaylara da sahip. Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörleriyle donatılan DFI JR 790GX-M3H5'in önümüzdeki ayın sonuna doğru kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmadığını da belirtmekte fayda var.


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I3arbaR 9 yıl
araştırmalarım sonucu sadece yurtdışı seçenekleri gözüküyor bir kaç sağlam site buldum tek çare bu anakartlardan getirtmek başka yapılacak birşey yok gibi gözüküyor. sanırım bu akşam sipariş geçerim bakalım kaç günde elime geçecek ve masrafı ne olcak.
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I3arbaR 9 yıl
hakkaten bu kartı nerden nasıl temin edebiliriz ebayda bile yok :) mayıs ayının ilanı haziranda çıkmış kasımdayız ortalıkda yok yardımcı olabilecek arkadaşlar varmı ?
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mumak 9 yıl
arkadaşlar bu kartı nereden alabilirim
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carloska 9 yıl
amd anakart çeşitleri intel e göre daha az... daha fazla amd anakartları istiyoruz
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max975 10 yıl
renkler çok göz alıcı..
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Hirotaro 10 yıl
DFI ya mATX anakartları yakıştıramıyorum nedense
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575m 10 yıl
Hem ucuz hem overclock potansiyelli bir kart olacak izlenimi uyandırıyor.AMD platformunun genişlemesi güzel.
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stradivardi 10 yıl
dolara bu kartı verirler mi kardeş:)
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Güzel kartmış

İlerde DFI kart kullanmak nasip olur inşAllah
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KANUNI61 10 yıl
100$ larda olsa fiyatı süper olur
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StreamRolleR 10 yıl
yerim seni bide rampage 2 gene çok tatlı
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CaSsErDoDo 10 yıl
fiyatıda şöle ucuz olsa tadından yenmez
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Gt95 10 yıl
haber icin teşekkürler fx57 kardeş güzel kartmış
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