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DH Özel: AMD başkan yardımcısı Nigel Dessau ile konuştuk

8 yıl
33,6b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanimhaber.com olarak AMD'nin pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Nigel Dessau ile konuştuk. AMD'nin iki numaralı ismi olan ve genellikle uluslararası haber ajanslarına konuşan Dessau ile gerçekleştirdiğimiz bu röportajda, Vision platformu, netbook pazarına yönelik çalışmalar ve yeni nesil işlemcileri konuştuk.


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DH Misafiri 8 yıl
adam süper türkçe konuşuyor ya bravo. türkiye adına güzel bir gelişme.
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Amrothe 8 yıl
hacı sacmalayın yaw dublaj o türkçe konusuldugu yok



oncelikle dh yi tebrik ederiğm ama intele de cevap hakkı werin bakalım o tarafta neler oluyor ;) bende amd kullanıyorum 4 pc sahibi oldum 2 intel 2 amd performans olarak amd den hep memnun kaldım. umut ederim bir buldozer sahibi oluruz bizde

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DH Misafiri 8 yıl
2011 de olacak şey yine aynı amd yine birinci olacak
öyle olmasını umut ediyoruz
[(başkan yardımcısı konuşmasında : tüketiciler bilgisayar kullanırken, en çok yükün işlemciye değilde ekran kartına düştüğünü söylüyor yani (amd bir numara %90 lık kesime göre))]
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vidoko 8 yıl
bence biraz yanlış olmuş artık kullanıcıların çoğu bilinçli özelliklere bakarak alıyor .tanıdığım bir kişi hiç bilgisaayrdan anlamayan ,; önbellğine rem özelliklerine vs bakarak ürünü aldı..
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mmjkfa7 8 yıl
Gerçekten bunlar artık klasik olaylar olmaya başladı.Elinize sağlık.
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eulogy 8 yıl

Adam oldukça dürüst, açık ve yalın bir şekilde durumu özetledi.Hiç alengire girmedi, abartmadı, küçültmedi. Helal olsun. Amd bir kez daha gözüme girdi.
BU arada size artık helal olsun demiyorum DH, klasik olaylarınız oldu bunlar...
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ilhdmr 8 yıl

eulogy



Adam oldukça dürüst, açık ve yalın bir şekilde durumu özetledi.Hiç alengire girmedi, abartmadı, küçültmedi. Helal olsun. Amd bir kez daha gözüme girdi.



BU arada size artık helal olsun demiyorum DH, klasik olaylarınız oldu bunlar...


burada nvidia CEO sunun gtx580 için yaptığı gösteri aklıma geldi. bir grup şakşakçı toplamış "ohh yeaaaaaa" dedirtiyordu. demedikleri zamansa el hareketleri ile "söyleyin" diyordu.. "yeaaaaahhhh ooohhhh"
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sotoxs 8 yıl
today tomorrow AMD
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arsoy 8 yıl
Vay be! Nigel Türkçe konuşuyor, :)
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Father Torque 8 yıl
DH'nin bu tür röportajlarını artık normal görüyorum zira GF100 öncesi zaten uluslararası arenada kaynak olarak gösterilir bir hale gelmişti. Tabi bu durumun DH'nin en kısa zamanda uluslararası arenaya taşınması için değerlendirilmesi gerektiğini de düşünüyorum. En azından haberler kısmının İngilizce versiyonunun hayata geçirilmesi bu tür bir adım olabilir.
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murusoft 8 yıl
Süper ya.Güzel netbooklar bekliyoruz AMD'den.Bu arada DH ekibini tebrik ediyorum...
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tiki_1903__ 8 yıl

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ebehram 8 yıl
Adam cok efendi bir adam gibi gorunuyor.Kendisini cok iyi ifade etti bence.
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Yerbay. 8 yıl
Erdi Bey tebrik ederim. Gerçekten Donanımhaber bir kez daha kanıtladı ne kadar büyük olduğunu...
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