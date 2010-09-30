DH Özel: AMD başkan yardımcısı Nigel Dessau ile konuştuk

Donanimhaber.com olarak AMD'nin pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Nigel Dessau ile konuştuk. AMD'nin iki numaralı ismi olan ve genellikle uluslararası haber ajanslarına konuşan Dessau ile gerçekleştirdiğimiz bu röportajda, Vision platformu, netbook pazarına yönelik çalışmalar ve yeni nesil işlemcileri konuştuk.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.