DH Özel: AMD başkan yardımcısı Nigel Dessau ile konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanimhaber.com olarak AMD'nin pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Nigel Dessau ile konuştuk. AMD'nin iki numaralı ismi olan ve genellikle uluslararası haber ajanslarına konuşan Dessau ile gerçekleştirdiğimiz bu röportajda, Vision platformu, netbook pazarına yönelik çalışmalar ve yeni nesil işlemcileri konuştuk.
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oncelikle dh yi tebrik ederiğm ama intele de cevap hakkı werin bakalım o tarafta neler oluyor ;) bende amd kullanıyorum 4 pc sahibi oldum 2 intel 2 amd performans olarak amd den hep memnun kaldım. umut ederim bir buldozer sahibi oluruz bizde
öyle olmasını umut ediyoruz
[(başkan yardımcısı konuşmasında : tüketiciler bilgisayar kullanırken, en çok yükün işlemciye değilde ekran kartına düştüğünü söylüyor yani (amd bir numara %90 lık kesime göre))]
Adam oldukça dürüst, açık ve yalın bir şekilde durumu özetledi.Hiç alengire girmedi, abartmadı, küçültmedi. Helal olsun. Amd bir kez daha gözüme girdi.
BU arada size artık helal olsun demiyorum DH, klasik olaylarınız oldu bunlar...
burada nvidia CEO sunun gtx580 için yaptığı gösteri aklıma geldi. bir grup şakşakçı toplamış "ohh yeaaaaaa" dedirtiyordu. demedikleri zamansa el hareketleri ile "söyleyin" diyordu.. "yeaaaaahhhh ooohhhh"