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Diamond Radeon HD 5850 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Diamond Radeon HD 5850 modelini duyurdu
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AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan Diamond, Radeon HD 5850 modelini duyurdu. Firmanın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV870 GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Radeon HD 5870 modelinin altına konumlandırılan ve 80-100$ arasında daha ucuz olacağı belirtilen yeni model, 2.09 TeraFLOP'luk işlem gücüyle dikkat çekmeyi başarıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip olan kart ayrıca 72x doku ünitesi ve 32x ROP birimiyle geliyor.

Diamond Radeon HD 5850 tasarım özellikleri ve teknik detayları itibariyle AMD-ATi'nin referans tasarımını temel alıyor. Grafik işlem birimi 725MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni modelin bellekleri ise 4000MHz'de çalışıyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerine sahip olan yeni model çoklu monitör kullanımına da olanak tanıyor. Yeni nesil Unified Video Decoder motoru ile yüksek tanmlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapan ve uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ekran kartının önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.

Diamond Radeon HD 5850 modelini duyurdu
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simplethinks 10 yıl
5850 Alacağım ne zamanki 200 USD nin altına düşerse o zaman vistadan
win7 yede geceriz artık
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sertacaygun 10 yıl
Bu Diamond FX5500 zamanlarında mı vardı, benim mi aklımda öyle kaldı ?
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musAKka 10 yıl

sertacaygun

Bu Diamond FX5500 zamanlarında mı vardı, benim mi aklımda öyle kaldı ?


97-99 yılları arası en parlak yıllarıydı.
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ilterler1991 10 yıl
bu kart hoşuma gitti not alıyım herhalde bunu alırım ama 2 gb olanlarından 1600x1050 çözünürlük üstü kullanacağım çünkü sanırım kasayada sığar küçük görünüyor
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AntonChigurh 10 yıl
5870in fiyatı baya bi yüksek 750 tllerde geziyor. umarım bu kartın fiyatı biraz daha alınabilir olur. Ama ne olursa olsun nvidianın dx11 hamlesini görmeden kart almak yanlış olur. Hem o zaman fiyatlarda da düşüş olacaktır.
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shavkat 10 yıl
Yaniliyor isem duzeltin, Radeon HD5850 ile HD5870 arasinda ROP, Unified shader, vs sayisi farkli degilmi, ama nedense transistor sayisi ayni. Acaba Phenom II'de oldugu gibi birimler kapatilmismidir? Eger acilabilir olanlari cikarsa AMD grafik kartlarindada modding yapanlarin gozdesi olur diye dusunuyorum.
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Tanarri 10 yıl
Diamond ahaaa gözlerim yaşardı :)
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siyah845 10 yıl
tekrar eski yüzler görmek güzel neydi o gunler 2 mb s3 un yanında 8mb diamond vodoo2
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Momo-Oz 10 yıl
Off şu 5850 türkiyeye gelsede alsak yaa ..
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XivA 10 yıl
ne ünlüydü ama be. 97 lerde.
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musAKka 10 yıl
Özellikle almayı planladığım kartların başında 5850 geliyor zaten. Ustaya saygı açısından baktığımda marka olarak Diamond seçilebilir. Kutu içeriği de önemli elbet.
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KANUNI61 10 yıl
diamond geri dönmesi sevindirici ati le dönmesi daha bisevindirici
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musAKka 10 yıl
3D hızlandırıcı olarak tanıdığımız ilk göz ağrımız Diamond'ın ismini son zamanlarda tekrardan duymaya başlamak sevindirici.
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fod 10 yıl

musAKka

3D hızlandırıcı olarak tanıdığımız ilk göz ağrımız Diamond'ın ismini son zamanlarda tekrardan duymaya başlamak sevindirici.

ah ah Diamond Monster 4 MB 3DFX tüm 3dfxli oyunları almıstım cok güzeldi cidden zamanında
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