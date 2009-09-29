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AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan Diamond, Radeon HD 5850 modelini duyurdu. Firmanın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV870 GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Radeon HD 5870 modelinin altına konumlandırılan ve 80-100$ arasında daha ucuz olacağı belirtilen yeni model, 2.09 TeraFLOP'luk işlem gücüyle dikkat çekmeyi başarıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip olan kart ayrıca 72x doku ünitesi ve 32x ROP birimiyle geliyor.

Diamond Radeon HD 5850 tasarım özellikleri ve teknik detayları itibariyle AMD-ATi'nin referans tasarımını temel alıyor. Grafik işlem birimi 725MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni modelin bellekleri ise 4000MHz'de çalışıyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerine sahip olan yeni model çoklu monitör kullanımına da olanak tanıyor. Yeni nesil Unified Video Decoder motoru ile yüksek tanmlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapan ve uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ekran kartının önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.

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