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Diamond Radeon HD 5870 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Diamond Radeon HD 5870 modelini duyurdu
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Bir dönemin efsane ekran kartı üreticilerinden Diamond 2000'li yıllarla birlikte sessizliğe bürünmüş ancak birkaç yıl önce ekran kartı üretimine yeniden hız vererek tekrar gündeme gelmeye başlamıştı. Son dönemde özellikle Radeon HD 4870 XOC modeliyle konuşulan firma, Radeon HD 5800 serisini temel alan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını duyurmaya başladı. Diamond tarafından anonsu yapılan ilk model, AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cypress (RV870) GPU'sunun güç verdiği 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 oldu.

Diamond tarafından yüksek performans segmenti için hazırlanan DirectX 11 uyumlu yeni nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1600x paralel işlem birimiyle geliyor. 32x ROP birimine ve 80x TMU ünitesine sahip olan 2.72 TeraFLOP gücündeki ekran kartında grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekler ise 4800MHz'de görev yapıyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ayrıca Stream teknolojisiyle GPGPU tabanlı uygulamalara yeşil ışık yakan kart, Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına da olanak tanıyor.

Yeni nesil Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma da yapabilen yeni modelde çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Standart tasarımı ve referans soğutucuyu temel alan Diamond Radeon HD 5870'in önümüzdeki günlerde satış noktalarındaki yerini alması beklenirken, fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Diamond Radeon HD 5870 modelini duyurdu
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UzmaN345 10 yıl
ya bu sogutucular kartı serin tutuyormu acaba böyle ekran kartı alınca iyi bir sogutuculu modeli alman lazım
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CoreXXX 10 yıl
diamond sadece ati kartlar yapıyor bi kaç senedir, önceden nvidia yapıomuydu bilmiyorum
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By MuRaT 10 yıl
hd 5000 Series'inde En Sevdiğim TEknoloji nm değil mhz değil,...
DİSPLAYPORT TEKNOLOJİSİ
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KANUNI61 10 yıl
Diamond nvidia nın deyilmiydi yanlışmı biliyorum
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06Impreza06 10 yıl
US satış fiyatları 399-499$ burda vergilerde binince bayağ pahalı olur bunlar.
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waltran 10 yıl
bu tür soğutucuda sıktı ya biraz değişik bişey yapsalar :D
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alito 10 yıl
2GB lik modelleri bekliyorum bu 1GB 'lar beni pek sarmadı testlerde gtx295'e toz attırması için 2GB bellek şart gibi ayrıca uzun süre idare etmesi için yüksek bellek kapasiteli almak daha uygun olur ilerde çok bellek isteyen oyunlarda sorun çıkarmaz almışken sağlam alayım diyorum çünkü 2 yıl sorunsuz kullanmam şart. daha 1GB ortada yok 2GB olanlar 1 aya ancak gelir herhalde.
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kemanci331 10 yıl
fiyatların düşmesi için kartların çeşitlerinin çoğalması lazım özel soğutuculu modeller çıktıkça fiyatlar biraz hafifler ozaman alınacak seviyeye gelir :)
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Statistik 10 yıl
5870in ABDdeki kesin fiyati 380$

newegg.com/...

5850in fiyati da 260$ civarinda olacakmis
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IgorStravinsky 10 yıl
GTX 300 ler çıkınca adam gibi indirim gelir fakat onlarda ertelendikce erteleniyor yav
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AntonChigurh 10 yıl
5870 lerin satışa sunulmasını merakla bekliyorum. Bide fiyatlar tam kesinleşse. Almak istediğim full hd monitör için bi tanede bu karttan şart :D
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