Diamond Radeon HD 5870 modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Bir dönemin efsane ekran kartı üreticilerinden Diamond 2000'li yıllarla birlikte sessizliğe bürünmüş ancak birkaç yıl önce ekran kartı üretimine yeniden hız vererek tekrar gündeme gelmeye başlamıştı. Son dönemde özellikle Radeon HD 4870 XOC modeliyle konuşulan firma, Radeon HD 5800 serisini temel alan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını duyurmaya başladı. Diamond tarafından anonsu yapılan ilk model, AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cypress (RV870) GPU'sunun güç verdiği 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 oldu.

Diamond tarafından yüksek performans segmenti için hazırlanan DirectX 11 uyumlu yeni nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1600x paralel işlem birimiyle geliyor. 32x ROP birimine ve 80x TMU ünitesine sahip olan 2.72 TeraFLOP gücündeki ekran kartında grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekler ise 4800MHz'de görev yapıyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ayrıca Stream teknolojisiyle GPGPU tabanlı uygulamalara yeşil ışık yakan kart, Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına da olanak tanıyor.

Yeni nesil Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma da yapabilen yeni modelde çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Standart tasarımı ve referans soğutucuyu temel alan Diamond Radeon HD 5870'in önümüzdeki günlerde satış noktalarındaki yerini alması beklenirken, fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tam Boyutta Gör