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DirectX 11 destekli ATi RV870, RV770 ile aynı tasarım konseptine sahip

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,7b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunacak ilk ismin AMD-ATi olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Henüz Nvidia cephesinde yol haritasıyla ilgili resmi herhangi bir doğrulama yapılmadı fakat AMD-ATi daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere firma Eylül ayında yani Windows 7 öncesinde DirectX 11 destekli ilk modellerini lanse edecek. Firmanın Evergreen kod adıyla geliştirdiği RV870 GPU'su ve güç vereceği Radeon HD 5800 serisi (isimlendirme henüz doğrulanmadı) ekran kartlarının Eylül ayında kullanıcılarla buluşması beklenirken, AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni GPU'sunda temel olarak RV770 tasarım konseptinin baz alındığı belirtiliyor yani RV870 GPU'sunun yeni nesil mimari yerini mevcut mimari içerisinde yeniliklere sahip olacağı söyleniyor.

AMD-ATi cephesinde konuşma fırsatı yakaladığımız yetkililer, DirectX 11 jenerasyonu ile kullanıcıları şaşırtacaklarını, sunulan performansın sürpriz etkisi yaratacağını belirtiliyor. Son bilgiler ışığında RV770 tasarım konseptini temel alacak RV870 GPU'su için daha yüksek çalışma frekansları ve sayısı arttırılan paralel işlem birimlerinden söz edilebilir. 55nm RV790 GPU'sunun kullanıldığı Radeon HD 4890 modelinde 850MHz, hız aşırtmalı çözümlerinde ise 1GHz seviyesine ulaşmayı başaran AMD-ATi, RV870 GPU'sununda çekirdek hızını benzer bir seviyede tutabilir. Öte yandan paralel işlemci sayısının da ciddi şekilde arttırılması beklenen GPU'da işlem gücünün de yapılacak takviyelerle birlikte artması ve DirectX 11 ile yaygınlaşacak Compute Shader sürecinde daha fazla önem kazanması bekleniyor.

Yüksek performansın yanında enerji verimliliği üzerine de güncellemeler içereceği belirtilen RV870 GPU'sunun çiftiyle R800 kod adlı yeni bir X2 modelinin hazırlanması da AMD-ATi'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor. AMD-ATi'nin aksine Nvidia cephesinde ise GT300 GPU'su için radikal değişikliklere gidileceği ve SIMD yerine MIMD mimarisine geçileceği konuşuluyor.


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alito 10 yıl
Rv870 den çok şey bekliyorum hadi bakalım umarım dediği gibi dumur eder bizi.
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Promity 10 yıl
Bakalım Bu Medyum arkadaşların kehanetleri çıkıcakmı:) Yahu nerden biliyorsun stratejisini Ati nin ve Nvidia nında Ati zçar Nvidia Kral
diyorsun Işık mı gördün rüyanda. GT300 muhtemel birimlere bakıp ATİ ye bakıp kesin geçeriz diyor. Kimsin sen olm Nvidia babanınmı. 4870te öyleydi hani x2 yaptilar ne oldu. Burasi Göl degil demi Sazanligin alemi yok. Kim ne yapicak görecez Ekimde.

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neXXen 10 yıl
Kartlar eylül ayında çıkıcakmış hâlen bir an önce çıksında görelim diyenler var
Tarih belli bekleyin işte

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tarnat1985 10 yıl
AMD-ATI bir an önce Yeni tasarım mimarili bir gpu hazırlaması gerekir.
Eğer yeni tasarım yapamazsa CPU alanında, İNTEL karşısındaki durumuna düşer maalesef..
Nvidia tasarım anlamında yenilikçi iyi işler çıkarıyor..Tegra tasarımıyla mobil piyasayı yakında ele geçirir.GT300 ile de çok sıkı geliyor..
AMD-ATI piyasada rekabetin denge unsuru.
AMD ye başarılar..
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birolhan1 10 yıl
Dx 10 faciası gibi olmayacak heralde. İnşallah şaşırırız.
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TiesTorN 10 yıl

tarnat1985

AMD-ATI bir an önce Yeni tasarım mimarili bir gpu hazırlaması gerekir.

Eğer yeni tasarım yapamazsa CPU alanında, İNTEL karşısındaki durumuna düşer maalesef..

Nvidia tasarım anlamında yenilikçi iyi işler çıkarıyor..Tegra tasarımıyla mobil piyasayı yakında ele geçirir.GT300 ile de çok sıkı geliyor..


Vah vah... nerden vardınız bu kanıya acaba, ortada gerçekleştirilmiş birşey var mı? Hayır... ee daha konuşmak için erken o zaman.
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Master_Evil 10 yıl

tarnat1985

AMD-ATI bir an önce Yeni tasarım mimarili bir gpu hazırlaması gerekir.

Eğer yeni tasarım yapamazsa CPU alanında, İNTEL karşısındaki durumuna düşer maalesef..

Nvidia tasarım anlamında yenilikçi iyi işler çıkarıyor..Tegra tasarımıyla mobil piyasayı yakında ele geçirir.GT300 ile de çok sıkı geliyor..

AMD-ATI piyasada rekabetin denge unsuru.

AMD ye başarılar..

kartları görmeden konuşmamak en iyisi bir an önce çıksın artık şu yeni seriler
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punisher_1947 10 yıl
GTS 240 Hesabına dönmesinde nasıl olursa olsun yani.
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aydinozsoy 10 yıl
çıksında mevcut şimdiki kartlar ucuzlasın iyice
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