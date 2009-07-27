DirectX 11 destekli ATi RV870, RV770 ile aynı tasarım konseptine sahip

DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunacak ilk ismin AMD-ATi olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Henüz Nvidia cephesinde yol haritasıyla ilgili resmi herhangi bir doğrulama yapılmadı fakat AMD-ATi daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere firma Eylül ayında yani Windows 7 öncesinde DirectX 11 destekli ilk modellerini lanse edecek. Firmanın Evergreen kod adıyla geliştirdiği RV870 GPU'su ve güç vereceği Radeon HD 5800 serisi (isimlendirme henüz doğrulanmadı) ekran kartlarının Eylül ayında kullanıcılarla buluşması beklenirken, AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni GPU'sunda temel olarak RV770 tasarım konseptinin baz alındığı belirtiliyor yani RV870 GPU'sunun yeni nesil mimari yerini mevcut mimari içerisinde yeniliklere sahip olacağı söyleniyor.

AMD-ATi cephesinde konuşma fırsatı yakaladığımız yetkililer, DirectX 11 jenerasyonu ile kullanıcıları şaşırtacaklarını, sunulan performansın sürpriz etkisi yaratacağını belirtiliyor. Son bilgiler ışığında RV770 tasarım konseptini temel alacak RV870 GPU'su için daha yüksek çalışma frekansları ve sayısı arttırılan paralel işlem birimlerinden söz edilebilir. 55nm RV790 GPU'sunun kullanıldığı Radeon HD 4890 modelinde 850MHz, hız aşırtmalı çözümlerinde ise 1GHz seviyesine ulaşmayı başaran AMD-ATi, RV870 GPU'sununda çekirdek hızını benzer bir seviyede tutabilir. Öte yandan paralel işlemci sayısının da ciddi şekilde arttırılması beklenen GPU'da işlem gücünün de yapılacak takviyelerle birlikte artması ve DirectX 11 ile yaygınlaşacak Compute Shader sürecinde daha fazla önem kazanması bekleniyor.

Yüksek performansın yanında enerji verimliliği üzerine de güncellemeler içereceği belirtilen RV870 GPU'sunun çiftiyle R800 kod adlı yeni bir X2 modelinin hazırlanması da AMD-ATi'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor. AMD-ATi'nin aksine Nvidia cephesinde ise GT300 GPU'su için radikal değişikliklere gidileceği ve SIMD yerine MIMD mimarisine geçileceği konuşuluyor.