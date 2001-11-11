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DirectX 8.1 Çıktı

18 yıl (Son Güncelleme: 18 yıl)
82
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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İşletim sisteminiz ile ekran kartınız arası bilgi alış verişini ve grafik işleme şeklinin saklı olduğu dünyanın standartı haline gelmiş olan DirectX 8.1 son hali ile Microsoft'un sitesinde download edilebilir. Daha yüksek grafik kalitesi ve daha yüksek saniyede kare gösterim (FPS) oranı ve multi player oyunlara daha fazla destek vermesiyle dikkat çekmeye çalışan DirectX 8.1 mutlaka download edilmesi gerekenler arasında.

Özellikle Radeon 8500 serisinin özel komutlarına destek vermesi hatırlanacak bir nokta. Çünkü Ge-Force 3 DirectX 8.1 ile gelen yenilikleri desteklemiyor aksine Ati'nin chip'i yeni komutları desteklemekte.

Windows 95 için dowload'u bulunmayan Directx 8.1 aynı zamanda Windows XP içinde download edilmeye gerek duyulmuyor. Zira WindowsXP içinde Directx 8.1 mevcut.

Dowload için ;
Windows 98/SE/ME kullanıcıları Buraya (11,5 Mb)

Windows 2000 kullancıları buraya tıklayabilir (7.56 Mb)
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