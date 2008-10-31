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Donanimhaber.com Hız Aşırtma Yarışması

11 yıl
90,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kasım 2008 DH Overclock Yarışması

Donanimhaber.com ve intel iş birliği ile donanım ve hız aşırtma meraklılarına eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir yarışma düzenliyoruz. Yarışma ile ilgili videomuzu izleyerek hızlıca bilgi sahibi olabilir, aşağıdaki detaylar sayesinde de yarışmamıza katılabilirsiniz.

Ödüller:

En iyi sonuca ulaşan 1 kişiye Intel DX38BT anakart
Katılımcılar arasında yapılacak çekilişte 1 kişiye Intel DX38BT anakart (katılımcı olabilmek için kurallar dahilinde video upload etmek zorunludur. Her katılımcı sadece 1 anakart kazanma şansı elde eder.)

Tarihler:

Kayıt tarihleri: 1-20 kasım 2008
Son Sonuç Gönderim Tarihi: 25 kasım 2008 saat 11.59

Kayıt:

Kullanıcılar katılımda bulunacakları sistem bileşenlerini aşağıda belirtilen şekilde 1 defaya mahsus olmak üzere buraya tıklayarak ulaşabilecekleri konuya yazacaklardır. Tekrar düzenlenen mesajlar geçersiz kayıt sayılacaktır. Lütfen mesajınızı foruma göndermeden evvel kontrol ediniz.

NICK: hey
İŞLEMCİ : E8400
İŞLEMCİ SOĞUTMA: OCZ Vendetta 2
ANAKART : Gigabyte p45-DS4
RAM: Crutial Balistix 8500 2*1gb
EKRAN KARTI : Sapphire HD4870
PSU : High Power 650W

(Kurallar dahilinde skor vermemiş katılımcılar çekilişe katılamayacaklardır!)

Kurallar:

Katılım için aşağıdaki bileşenler ve yazılımlar kullanılmalıdır;

Benchmark için kullanılacak program : Fritz 9 (Download etmek için tıklayınız)
Sistem bilgilerini görüntülemek için : CPU-Z v1.48 (Download etmek için tıklayınız)
İşlemci: Intel E8200 veya E8400 veya E8500 veya E8600
İşletim Sistemi: Windows XP, XP 64, Server 2003, Vista(hepsi), Vista64(hepsi)

  1. Geçerli sonuç için test esnasındaki CPU-Z yazılımında görünen işlemci hızı 4299.0 - 4500.9Mhz aralığında olmak zorundadır.
  2. Testin buraya tıklayarak örneğine ulaşabileceğiniz kurallara uygun şekilde video çekimi yapılıp video.donanimhaber.com'da yayınlanması gerekmektedir.
  3. Video çekimi kesintisiz bir şekilde çekim yapılmak zorundadır, öncelikle çalışır sistemden görüntü alınıp daha sonra monitörden cpu-z 1.48 ekranında ayrıntılar (CPU-Mainboard-Memory-SPD)  gösterildikten sonra test bitene kadar CPU-Z'de CPU hızı ve Fritz aynı anda görünecek şekilde çekim yapılacaktır.
  4. Tek bir videoda sadece tek bir sonuç yer alabilir.
  5. Çekilen videoda ekrandaki değerler rahatlıkla okunabilir olmalıdır.
  6. Skorlarınızı sürekli güncelleyebilir ve video.donanimhaber.com'a yükleyebilirsiniz.

UYARILAR:

  1.  Donanimhaber.com katılımcılara duyuru yaparak kuralları değiştirme hakkını gizli tutar.
  2. Burada yapılacak olan denemeleriniz risk içermektedir, katılımınız halinde karşılaşacağınız herhangi bir zarardan (maddi manevi) Donanimhaber.com, çalışanları veya destek verenleri sorumlu değildir.

Not: Katılım tarihi son sonuç göderim tarihi olan 25 kasım 2008 saat 11.59 a kadar uzatılmıştır!


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
skynet 3 yıl
kendimi hortlamış hissediyorum
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ozbey08 3 yıl
milletin işlemcilerini yaktıracaksınız karınız o olacak. zaten intelin buna sponsor olması ve teşvik etmesindeki gizli amaçta bu olsa gerek. işlemcileri yaksınlar yeni işlemci satalım
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Ryzen 3 yıl
özledik
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ardabeyim 3 yıl
abi saçlara bak beee
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skynet 11 yıl
Bu da benim katılacağım sistem;

NICK: sky27
İŞLEMCİ : E8500
İŞLEMCİ SOĞUTMA: Sunbeam core-contact freezer
ANAKART : Asus P5Q PRO
RAM: Crutial Balistix 8500 2*1gb
EKRAN KARTI : Asus HD3850
PSU : OCZ STEALTHXSTREAM 600W


Tüm katılımcılara kolay gelsin...
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hey 11 yıl
çok fazla vakit kalmadı tekrardan hatrlatma yapmak istiyorum, yarışmayı kazanmanın 2 yolu var 1i belirtilen kıstaslar dahilinde en yüksek skoru ulaşıp direk kazanmak; diğeri ise belirtilen kıstaslar dahilinde skor verip çekiliş sonucunda kazanmak. Videonuzu belirtilen şekilde upload etmeyi ve kayıt içinse sistem bilgilerinizi bu konuya yine belirtilen şekilde post atmayı unutmayınız
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Başbuğ66 11 yıl
Ne güzel. Çok profesyonelce hazırlanmış bir haber. Profesyonellik kokan bir video. Donanımhaber forum sandığımdan çok daha profesyonelmiş.
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petsiyehable 11 yıl
ya ben video yükledim daha yayına alınmadı lütfen ilgileniniz.
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goosebumps 11 yıl
gzüel bir etkinlik olmuş
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ozzzy222 11 yıl
:D wallahi güzel olmuşta :D e8*** serisi olanlar katılabilecek demek cpu değiştirenler çıkacak gibi formda
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Janti 11 yıl
Çok güzel.. Bende katılmayı düşünüyordum da yukarıdaki bi videoyu izledikten sonra vazgeçtim
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Ducard 11 yıl
güzel
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doktor_no 11 yıl
P4 661 4,5GHz'de 1528 puan alabildi :)
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H.E.B Sup 11 yıl
Bende ekledim bi video yalnız skor için parametre yüksek fsb ve yüksek ram hızı başka bişey yok yani yarışmanın galibi en yüksek ram hızına ulaşan olacak şimdiden herkese başarılar.
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hey 11 yıl
devamında çok daha fazla katılım sağlanabilecek daha az donanim kısıtlaması olacak yarışmalar üzerinde çalışılacaktır merak etmeyin q serisi sahipleri



Orjinalden alıntı: EMRES754

Bende ekledim bi video yalnız skor için parametre yüksek fsb ve yüksek ram hızı başka bişey yok yani yarışmanın galibi en yüksek ram hızına ulaşan olacak şimdiden herkese başarılar.


ne yazıkki video çekimin hatalı dolayısıyle skorun kabul edilemez, cünkü test sırasında cpuz nin cpu ekranından işlemci hızını görebiliyor olmamız gerekmektedir 3.kural gereği; ve biraz daha yakın çekimle görüntü alabilrsen ekrandan daha rahat okunabilir değerler, başlangıç için gayet güzel deger..
devam devam
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santanio 11 yıl
videoyu ekledim katılan arkadaşlara başarılar...

@emres754 doğru diyor


Video Burada
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VMTX 11 yıl
öncelikle güzel bir organizasyon olmuş ama sadece intel in core2 duo e8xxx serisi ile sınırlandırılmış olması organizasyon a katılımı büyük ölçüde kısıtlayacaktır.bence intel ve amd işlemcili bu güne kadar üretilmiş bütün işlemciler katılma imkanı bulsaymış daha hoş olurmuş.her işlemci üretil diği model yılındaki rakipleri ile sınıflandırılıp ayrı ayrı grup larda yarıştırılabilirdi.

yinede güzel bir organizasyon olmuş.teşekkürler donanım haber
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blacksnake03 11 yıl
q serisine de yer verilmeliydi.
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Xemmes 11 yıl
Tühh işlemciden kaçırdık
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santanio 11 yıl
fritz 9 linki bozuk sanırım ?
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