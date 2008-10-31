Donanimhaber.com Hız Aşırtma Yarışması

Kasım 2008 DH Overclock Yarışması

Donanimhaber.com ve intel iş birliği ile donanım ve hız aşırtma meraklılarına eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir yarışma düzenliyoruz. Yarışma ile ilgili videomuzu izleyerek hızlıca bilgi sahibi olabilir, aşağıdaki detaylar sayesinde de yarışmamıza katılabilirsiniz.

Ödüller:

En iyi sonuca ulaşan 1 kişiye Intel DX38BT anakart

Katılımcılar arasında yapılacak çekilişte 1 kişiye Intel DX38BT anakart (katılımcı olabilmek için kurallar dahilinde video upload etmek zorunludur. Her katılımcı sadece 1 anakart kazanma şansı elde eder.)

Tarihler:

Kayıt tarihleri: 1-20 kasım 2008

Son Sonuç Gönderim Tarihi: 25 kasım 2008 saat 11.59



Kayıt:

Kullanıcılar katılımda bulunacakları sistem bileşenlerini aşağıda belirtilen şekilde 1 defaya mahsus olmak üzere buraya tıklayarak ulaşabilecekleri konuya yazacaklardır. Tekrar düzenlenen mesajlar geçersiz kayıt sayılacaktır. Lütfen mesajınızı foruma göndermeden evvel kontrol ediniz.

NICK: hey

İŞLEMCİ : E8400

İŞLEMCİ SOĞUTMA: OCZ Vendetta 2

ANAKART : Gigabyte p45-DS4

RAM: Crutial Balistix 8500 2*1gb

EKRAN KARTI : Sapphire HD4870

PSU : High Power 650W

(Kurallar dahilinde skor vermemiş katılımcılar çekilişe katılamayacaklardır!)

Kurallar:

Katılım için aşağıdaki bileşenler ve yazılımlar kullanılmalıdır;

Benchmark için kullanılacak program : Fritz 9 (Download etmek için tıklayınız)

Sistem bilgilerini görüntülemek için : CPU-Z v1.48 (Download etmek için tıklayınız)

İşlemci: Intel E8200 veya E8400 veya E8500 veya E8600

İşletim Sistemi: Windows XP, XP 64, Server 2003, Vista(hepsi), Vista64(hepsi)

Geçerli sonuç için test esnasındaki CPU-Z yazılımında görünen işlemci hızı 4299.0 - 4500.9Mhz aralığında olmak zorundadır. Testin buraya tıklayarak örneğine ulaşabileceğiniz kurallara uygun şekilde video çekimi yapılıp video.donanimhaber.com'da yayınlanması gerekmektedir. Video çekimi kesintisiz bir şekilde çekim yapılmak zorundadır, öncelikle çalışır sistemden görüntü alınıp daha sonra monitörden cpu-z 1.48 ekranında ayrıntılar (CPU-Mainboard-Memory-SPD) gösterildikten sonra test bitene kadar CPU-Z'de CPU hızı ve Fritz aynı anda görünecek şekilde çekim yapılacaktır. Tek bir videoda sadece tek bir sonuç yer alabilir. Çekilen videoda ekrandaki değerler rahatlıkla okunabilir olmalıdır. Skorlarınızı sürekli güncelleyebilir ve video.donanimhaber.com'a yükleyebilirsiniz.

UYARILAR:

Donanimhaber.com katılımcılara duyuru yaparak kuralları değiştirme hakkını gizli tutar. Burada yapılacak olan denemeleriniz risk içermektedir, katılımınız halinde karşılaşacağınız herhangi bir zarardan (maddi manevi) Donanimhaber.com, çalışanları veya destek verenleri sorumlu değildir.

Not: Katılım tarihi son sonuç göderim tarihi olan 25 kasım 2008 saat 11.59 a kadar uzatılmıştır!



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