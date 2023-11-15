Dünyadaki en büyük 10 riskten 1’i siber saldırılar oldu

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Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı Global Risks Report'a (Küresel Riskler Raporu) göre, siber güvenlik şu anda ve gelecekte en önemli 10 riskten 1'i konumunda olduğu açıklandı.

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Çin'in en büyük bankası olan ICBC ile ChatGPT'nin siber saldırılara maruz kalmasının ardından, bu durumun yaratacağı tehlikeler tekrar gündemin ilk sıralarında yer almaya başladı. Saldırıların ekonomik maliyeti de her geçen gün artarak devam ediyor.

Cybersecurity Ventures'ta yer alan bilgilere göre ise siber suçların 2025 yılına kadar ekonomiye maliyetinin yıllık 10,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Baran Erdoğan konuyla alakalı “İnsan ruhunun dijitalleştirilip internete yüklenmesi gibi araştırmaların konuşulduğu, singularitye (tekillik) hızla yaklaştığımız bu noktada yapay zeka teknolojilerinin de bu dijital ortama katılmasıyla artık insan zekası ve yapay zekanın ortak zemin bulduğu ve beraber hareket ettiği saldırıların olacağını öngörebiliriz. Saldırıların başarılı olmasının sebebi ise insan tarafından eksik veya yanlış planlanan saldırı yüzeylerinin olasılıksal olarak oluşma ihtimalinin yüksekliği ve bunun tespitinin kolaylığıdır. Önümüzdeki dönem için şunu öngörebiliriz; firmalar siber saldırılardan etkilenmeye artarak devam edecek ve bu saldırıların bir kısmı yapay zeka tarafından yapılacaktır. Saldırı amacı ise bazen kısa vadeli hedefler, para, kuruma zarar verme olarak gerçekleşse de bazen veri çalma, uzun süreli bilgi toplayarak daha büyük hedeflere odaklanma olarak öngörülebilir.” dedi.

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