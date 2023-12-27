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Kaspersky, son 2 yılda dünya çapındaki şirketlerin yüzde 11'inin çalışanlar tarafından gölge BT kullanımı nedeniyle siber olaylara maruz kaldığını, Türkiye'de bu oranın yüzde 6 olduğunu bildirdi.

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Kaspersky, yaptığı açıklamayla yetkisiz BT ürünlerine ilişkin işletmeleri uyardı. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, dağıtık iş gücüne yönelik artan eğilim nedeniyle şirketlerin, çalışanları tarafından gölge BT kullanımı nedeniyle siber olayların hedefi olma riski artıyor.

Gölge BT kullanımının sonuçları ciddiyet açısından farklı olabiliyor. Ancak ister bir parça gizli verinin sızdırılması olsun isterse de iş dünyasında somut bir hasar olsun, sonuçlarını mutlaka önemsemek gerekiyor.

Gölge BT, şirketin BT altyapısının BT ve bilgi güvenliği departmanlarının yetki alanı dışında kalan, yani uygulamalar, cihazlar, genel bulut hizmetleri gibi bilgi güvenliği politikalarına uygun olarak kullanılmayan kısmı olarak bilinirken, Gölge BT'nin konuşlandırılması ve işletilmesi işletmeler için ciddi olumsuz sonuçlara yol açabiliyor.

Kaspersky'nin son araştırmasına göre, 2022 ve 2023 yıllarında gölge BT'nin yetkisiz kullanımı nedeniyle meydana gelen siber olayların yüzde 16'sına maruz kalan sektörler arasında en çok etkilenen, BT sektörü oldu. Araştırma, bir dizi örnek ile bu durumu açıkça ortaya koyuyor. Sorundan etkilenen diğer sektörler ise yüzde 13 ile kritik altyapısı ile taşımacılık ve lojistik oldu.

Türkiye'deki şirketlerin yüzde 73'ü son 2 yılda siber olaylara maruz kaldı ve bunların yüzde 6'sı gölge BT kullanımından kaynaklandı.

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Siber Güvenlik Haberleri

Şirketlerin %73'ü son 2 yılda siber olaylara maruz kaldı