DXOMARK Şampiyonu Huawei P60 Pro kutusundan çıkıyor!

Bu videoda DXOMARK lideri Huawei P60 Pro modelini kutusundan çıkarıyorum. Özellikle kamera anlamında ön plana çıkan bu telefonla alakalı ilk izlenimlerime videodan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!

Huawei P serisi uzun zamandır kullanıcıların radarında olan bir seri. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi bu seri içerisinde yer alan telefonların dönemine göre kamera konusunda gerçekten büyük başarıla imza atıyor olmasıydı. Huawei'in Leica işbirliği markaya gerçekten çok katkı sağladı ama yakın bir zamanda markaların bu işbirliği sona erdi. Huawei'de kendi kamera markası olan XMAGE ile yola devam edeceğini açıkladı.

Bu videomuzda da XMAGE imzalı kameralara sahip olan Huawei P60 Pro hakkında konuşuyoruz. Ürünle alakalı ilk izlenimlerime ve deneyimlerime videodan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!