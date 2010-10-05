ECS'den AMD işlemciler için Black serisi yeni anakart: A890GXM-A2

ECS yaptığı açıklamayla, AMD işlemciler için hazırladığı yeni anakart modeli A890GXM-A2'yi duyurdu. Black serisi altında hazırlanan ve performans tutkunlarını hedefleyen ATX formundaki yeni anakart, AMD'nin 890GX + SB850 yonga setini temel alıyor ve Soket AM3 formundaki işlemcilerle kullanılabiliyor.

Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen yeni anakart, 6 çekirdekli Phenom II X6 modelleri de dahil olmak üzere Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu ile 16GB'a kadar DDR3-1800MHz bellek desteği sunan anakart, kullanılan çipset itibariyle entegre grafik birimini de sahip.

ATi Radeon HD 4290 IGP'si ile harici ekran kartına ihtiyaç duyulmadan 1080p videoların oynatılması ve kimi oyunların belli çözünürlüklerde çalıştırılmasına olanak tanıyan entegre grafik, 128MB SidePort bellek birimi ile desteklenmiş. Hybrid Crossfire moduna destek sunan anakart, üç adet PCIe x16 slotu ile çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyor.

ECS A890GXM-A2'nin diğer özelliklerine baktığımızda bir adet eSATA, beş adet SATA-III ve 7.1 kanal ses desteği ile birlikte çift Gigabit Ethernet ve çift USB 3.0 portu gibi detaylara sahip olduğunu görüyoruz. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan anakartın yakında satışa sunulması bekleniyor.