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ECS'den AMD işlemciler için Black serisi yeni anakart: A890GXM-A2

8 yıl
13,7b
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21
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS'den AMD işlemciler için Black serisi yeni anakart: A890GXM-A2
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ECS yaptığı açıklamayla, AMD işlemciler için hazırladığı yeni anakart modeli A890GXM-A2'yi duyurdu. Black serisi altında hazırlanan ve performans tutkunlarını hedefleyen ATX formundaki yeni anakart, AMD'nin 890GX + SB850 yonga setini temel alıyor ve Soket AM3 formundaki işlemcilerle kullanılabiliyor.

Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen yeni anakart, 6 çekirdekli Phenom II X6 modelleri de dahil olmak üzere Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu ile 16GB'a kadar DDR3-1800MHz bellek desteği sunan anakart, kullanılan çipset itibariyle entegre grafik birimini de sahip.

ATi Radeon HD 4290 IGP'si ile harici ekran kartına ihtiyaç duyulmadan 1080p videoların oynatılması ve kimi oyunların belli çözünürlüklerde çalıştırılmasına olanak tanıyan entegre grafik, 128MB SidePort bellek birimi ile desteklenmiş. Hybrid Crossfire moduna destek sunan anakart, üç adet PCIe x16 slotu ile çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyor.

ECS A890GXM-A2'nin diğer özelliklerine baktığımızda bir adet eSATA, beş adet SATA-III ve 7.1 kanal ses desteği ile birlikte çift Gigabit Ethernet ve çift USB 3.0 portu gibi detaylara sahip olduğunu görüyoruz. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan anakartın yakında satışa sunulması bekleniyor.

ECS'den AMD işlemciler için Black serisi yeni anakart: A890GXM-A2
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ruzgar_ressam 8 yıl
790 kullanıyorum ben muadili anakartarın cok üzerinde herhangi bi sıkıntı vermedi
o.c. potansiyeli fena degil 2700 Mhz işlemcimi 3200 de cok basit bi işlemle çalıştırabiliyorum
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erdekuru 8 yıl
elimde bulunan ECS 790GXM-AD3 Modeli İçin Hala Çekirdek Açma Biosu Yayınlanmadı. DDR 2 Versiyonuna Yayınlanmasına Rağmen DDR 3 Versiyonu İçin Hala Beklemedeyim. Bu Yüzden ECS Önermem.
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draconist 8 yıl
MSI ın 890GXM G65 modeli bundan daha iyi, çünkü crossfire yuvalarının her ikisini birden kullanınca x8 x8 oluyor.
Şu an türkiyede internet satış fiyatları 210-240 civarında bulunabiliyor.
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draconist 8 yıl
ECS sitesinde ''The second PCIEX16 only support bandwidth x4'' diyor, yani işe yaramaz :D
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Cose Turche 8 yıl
arka panel renkli kamerayla,anakart mono kamerayla çekilmiş gibi


Şekli güzel 790 Blackte çok sevdigim bi anakrtı,OC kapasitesi düşük olmasına rağmen.....ama sanırım ECS bu işi artık çözdü emsallerinden geri kalmaz fiyatıda daha uygun olur bence..
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vidoko 8 yıl
hala 5000 serisi drr5 bir onboard ekrankatı koymamışlar nezamn çıkcak yaav..
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quzman 8 yıl
Giriş seviyesi olan Gigabyte 890GPA-UD3H modelinden hiç bir farkı / artısı yok .
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the_alien89 8 yıl
bunu nerden alabiliriz çok hoşuma gitti
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Batuist 8 yıl
AMD işlemciler için güzel kaliteli ve özellikli bir anakart olmuş.. 6 çekirdekli bir işlemci ile çok güzel bir sistem kurulurdu bununla.. hoşuma gitti..
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sertaca 8 yıl
sanırım, ecs bu anakart ile bilgisayar anakart üretimindeki, kalitesini ve prestijini gösterecek. bize de başarılar ecs ye demek kalıyor.
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Huzur_02 8 yıl
Dikkatimi çeken ilk şey böyle üst sınıf bir anakartta USB3'ün olmaması
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forvet09 8 yıl
ECS A890GXM-A2'nin diğer özelliklerine baktığımızda bir adet eSATA, beş adet SATA-III ve 7.1 kanal ses desteği ile birlikte çift Gigabit Ethernet ve çift USB 3.0 portu gibi detaylara sahip olduğunu görüyoruz. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan anakartın yakında satışa sunulması bekleniyor.

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MÜŞAVİR 8 yıl

Huzur_02

Dikkatimi çeken ilk şey böyle üst sınıf bir anakartta USB3'ün olmaması


USB 3.0 var kartta. Arkada ki 2 tane mavi usb giriş 3.0.
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