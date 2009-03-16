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ECS'den giriş seviyesi sistemler için yeni anakart; G43T-M3

10 yıl
8,1b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS'den giriş seviyesi sistemler için yeni anakart; G43T-M3
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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından birisi olan ve son dönemde özellikle Black serisi anakartlarıyla sık sık gündeme gelen ECS, düşük maliyetli sistemler için hazırladığı yeni anakartını duyurdu. Intel platformu için hazırlanan ve G43T-M3 kod adını taşıyan yeni model, Intel'in G43 yonga setini temel alıyor ve sahip olduğu entegre grafik birimi üzerinden yüksek tanımlı videolar (HD) için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

ECS'nin giriş seviyesindeki bilgisayarlar ve oturma odalarını hedef alan HTPC'ler için hazırladığı anakart, sade bir tasarıma sahip. Sessiz çalışma adına kuzey köprüsü pasif soğutma ile desteklenen G43T-M3, Intel'in LGA775 formundaki işlemcileriyle çalışabiliyor ve 1333MHz'e kadar FSB desteği sunuyor. Anakart ayrıca çift DIMM slotu üzerinden 8GB'a kadar da DDR2-800MHz bellek desteği sunuyor.

Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 IGP'siyle gelen anakartın bu sayede yaygın video formatlarının önemli bir kısmı için entegre grafik işlemci üzerinden donanımsal hızlandırma yapabildiği belirtiliyor. Harici ekran kartı kullanımına yönelik olarak bir adet PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve bir adet te PCI slotuna sahip olan anakart, 6x SATA-II portu, 6 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet özelliklerine de sahip.

ECS'nin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunacağı G43T-M3 kod adlı anakartın fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

ECS'den giriş seviyesi sistemler için yeni anakart; G43T-M3
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melyyh 10 yıl
ya 1 kere de şuraya konulan linkteki resimi görebileyim. sadece 1 kere....
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XivA 10 yıl
donanım habere güvenerek demişlerdir ;)
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mertekin 10 yıl
Fiyatına göre güzel diyenler herhalde okumadan yazıyorlar.
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alito 10 yıl
Ehh fena olmamış gibi :)
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
ECS'nin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunacağı G43T-M3 kod adlı anakartın fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


Fiyat yazmıyor ama millet fiyatına göre iyi diyor işe bak
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bodyman700 10 yıl
fiyat nerde ben göremedim :D
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Vuze 10 yıl
fiyatına göre gayet güzel haber için teşekkürler
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max975 10 yıl
tam giriş seviyesine uygun olmuş.
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winnerS 10 yıl
+12V 4pin girişi enteresan konumlandırılmış :D şaka bir yana giriş seviyesi 6sata ve igp nispeten g31lere göre daha iyi, fiyatı uygun olursa g31lere güle güle
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OverClocK1ng 10 yıl
Fiyatına göre güzel anakart.
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doctorfizik 10 yıl
intel x4500 ile de amd'nin igp performansını yakalayamaış görünüyor. x4500'ün performansını merak edenler için:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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