ECS'den giriş seviyesi sistemler için yeni anakart; G43T-M3

Tam Boyutta Gör

Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından birisi olan ve son dönemde özellikle Black serisi anakartlarıyla sık sık gündeme gelen ECS, düşük maliyetli sistemler için hazırladığı yeni anakartını duyurdu. Intel platformu için hazırlanan ve G43T-M3 kod adını taşıyan yeni model, Intel'in G43 yonga setini temel alıyor ve sahip olduğu entegre grafik birimi üzerinden yüksek tanımlı videolar (HD) için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

ECS'nin giriş seviyesindeki bilgisayarlar ve oturma odalarını hedef alan HTPC'ler için hazırladığı anakart, sade bir tasarıma sahip. Sessiz çalışma adına kuzey köprüsü pasif soğutma ile desteklenen G43T-M3, Intel'in LGA775 formundaki işlemcileriyle çalışabiliyor ve 1333MHz'e kadar FSB desteği sunuyor. Anakart ayrıca çift DIMM slotu üzerinden 8GB'a kadar da DDR2-800MHz bellek desteği sunuyor.

Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 IGP'siyle gelen anakartın bu sayede yaygın video formatlarının önemli bir kısmı için entegre grafik işlemci üzerinden donanımsal hızlandırma yapabildiği belirtiliyor. Harici ekran kartı kullanımına yönelik olarak bir adet PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve bir adet te PCI slotuna sahip olan anakart, 6x SATA-II portu, 6 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet özelliklerine de sahip.

ECS'nin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunacağı G43T-M3 kod adlı anakartın fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör