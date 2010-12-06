ECS'den Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için Hydra teknolojili yeni anakart

Önde gelen anakart üreticilerinden ECS, Intel'in Ocak ayında lanse edeceği yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı anakartları göstermeye başladı. ECS'nin P67H2-A kod adını taşıyan yeni anakartı, Intel'in P67 çipsetini kullanıyor ve oyuncuları hedef alıyor. Agresif görünümüyle bakışları üzerine çekmekte sıkıntı yaşamayan anakartın önemli bir detayı bulunuyor zira anakartın üzerinde, Lucid firmasının Hydra teknolojisine yer veriliyor. Daha önceki haber ve videolarımızda da belirttiğimiz üzere, bu teknoloji sayesinde AMD ve Nvidia'nın ekran kartları birlikte kullanılabiliyor. Hali hazırda hem MSI'ın hem de Asus'un Hydra çipsetli Intel ve AMD anakartları olmakla birlikte, ECS'nin haberimize konu olan yeni modeli, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için pazara sunulacak anakartlar arasında Hydra teknolojisine sahip ilk modellerden birisi olacak gibi görünüyor.

Intel'in LGA1155 formundaki yeni nesil Sandy Bridge işlemcileriyle uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üile 2133MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunuyor. Anakartın üzerinde çoklu ekran kartı kurulumları için konumlandırılan Üç adet PCIe x16 Gen2 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotuna yer veriliyor. Özel tasarımlı soğutucu ve katı kapasitörlerle donatılan anakart, profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç ve reset butonlarına da sahip. SATA-III ve USB 3.0 gibi yenilikçi teknolojilerin de desteklendiği ECS P67H2-A'NIN diğer özellikleri arasında, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve çift Gigabit Ethernet portu gibi detaylara da yer veriliyor. Daha yüksek stabilite ve daha uzun ömürlü kullanım için işlemci soketi ve PCIe x16 slotları 15u Altın kontakt tasarımıyla güçlendirilen anakartın, Ocak ayı içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında şu an için açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.