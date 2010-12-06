Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ECS'den Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için Hydra teknolojili yeni anakart

8 yıl
12b
1
9
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Önde gelen anakart üreticilerinden ECS, Intel'in Ocak ayında lanse edeceği yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı anakartları göstermeye başladı. ECS'nin P67H2-A kod adını taşıyan yeni anakartı, Intel'in P67 çipsetini kullanıyor ve oyuncuları hedef alıyor. Agresif görünümüyle bakışları üzerine çekmekte sıkıntı yaşamayan anakartın önemli bir detayı bulunuyor zira anakartın üzerinde, Lucid firmasının Hydra teknolojisine yer veriliyor. Daha önceki haber ve videolarımızda da belirttiğimiz üzere, bu teknoloji sayesinde AMD ve Nvidia'nın ekran kartları birlikte kullanılabiliyor. Hali hazırda hem MSI'ın hem de Asus'un Hydra çipsetli Intel ve AMD anakartları olmakla birlikte, ECS'nin haberimize konu olan yeni modeli, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için pazara sunulacak anakartlar arasında Hydra teknolojisine sahip ilk modellerden birisi olacak gibi görünüyor.

Intel'in LGA1155 formundaki yeni nesil Sandy Bridge işlemcileriyle uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üile 2133MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunuyor. Anakartın üzerinde çoklu ekran kartı kurulumları için konumlandırılan Üç adet PCIe x16 Gen2 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotuna yer veriliyor. Özel tasarımlı soğutucu ve katı kapasitörlerle donatılan anakart, profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç ve reset butonlarına da sahip. SATA-III ve USB 3.0 gibi yenilikçi teknolojilerin de desteklendiği ECS P67H2-A'NIN diğer özellikleri arasında, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve çift Gigabit Ethernet portu gibi detaylara da yer veriliyor. Daha yüksek stabilite ve daha uzun ömürlü kullanım için işlemci soketi ve PCIe x16 slotları 15u Altın kontakt tasarımıyla güçlendirilen anakartın, Ocak ayı içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında şu an için açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 8 yıl
fiyatı uyggun olduktan spnra neden alınmasın ancak diğer markalardan fiyatlı veya aynı fiyatta sürerse tercihler tabiki diğer markalara kayar bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BanKoliK_ÜyE 8 yıl
ESC mi?

Benden uzak dursun !!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydogdu1453 8 yıl
Arkadaşlar bu amd'nin 990 çipsetinden haber yok mu yawww .İntelin çipsetli anakartaları görüntü amd'de ses yok.İyişalah intel'in dediği gibi bir performans sıçraması yaşatır işlemciler yoksa amd cephesi 1155 soket camiasını fena yakar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 8 yıl

aydogdu1453

Arkadaşlar bu amd'nin 990 çipsetinden haber yok mu yawww .İntelin çipsetli anakartaları görüntü amd'de ses yok.İyişalah intel'in dediği gibi bir performans sıçraması yaşatır işlemciler yoksa amd cephesi 1155 soket camiasını fena yakar.

790FX bile bu chipseten çok daha iyidir, herhangi birşey çıkarmasına asla gerek yok. Zaten AMD 8xx ile yeni köprü serisini çıkardı, fakat INTEL geç kaldığı için sen INTEL'i yeni çıkarmış sanıyorsun.

Kelimelerin hatalı ve cümleleri daha düzgün kurarsan derdini daha rahat anlatabilirsin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ezio Auditoré 8 yıl
Hydra`nın daha desteğe ihtiyacı var yazılım bakımından. Ama güzel kart. Özellikleri gayet hoş. Bir de sandy bridge işlemcilerini görsek daha da güzel olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Hydra Çipini göremedim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rog maximus 8 yıl
fiyatı beni aşar gibime geliyor ancak kart güzel sata3 ve usb3'ün bir arada olması dahada bi güzel karttaki tek eksik bana göre ses sisteminin on board olması asusun supreme fx'i gibi olsa çok daha iyi olurdu No Way Out adlı arkadaşın dediği gibi hydra teknolojisi yerine ses olayını pci kartla yapsalardı daha iyi olurdu. ama kart harbi süper görünüyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KanKoKan 8 yıl
Bu sandy bridge işlemcilerin, hepsinde tümleşik grafik işlemcisi varmı ?.. ekran kartı olan biri için çok gereksiz olurda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 8 yıl
ESC'nin yeni Black serisi anakartları gerçekten kaliteli, eski serilerinde olduğu stabilite ve uyumluluk sorumları giderilmiş, kullandığı cap'lar msı, giga ve asus ile eşit tüm bunların üzrine ESC anakartlar ucuz oluyor bu yüzden tercih edilebilir bir model olur, foxcon'un p67 quantum force veya esc p67 black serisi arasında insanlar seçim yapmakda zorlanabilir. Lucid hydra sadece ismi var bir işe yaradığı yok, anakartda olmasa daha iyi masraf yapmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim