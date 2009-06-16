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ECS'nin Black serisi GeForce GTS 250 modelleri 815MHz'de çalışıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
25,2b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS'nin Black serisi GeForce GTS 250 modelleri 815MHz'de çalışıyor
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Black serisi anakartlarıyla popüler olan dünyanın en büyük donanım üreticilerinden ECS, ekran kartı gamını da yeni modellerle genişletmeye hazırlanıyor. Anakartlarından sonra Black serisi özel tasarım anlayışını ekran kartlarına da yansıtan firmanın bu konudaki en dikkat çekici girişimlerinden biri de Black serisi GeForce GTS 250 olacak. Fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına ve mzel tasarım soğutucuya sahip olan GeForce GTS 250'nin hacimli üretime girecek en hızlı model olduğu belirtiliyor.

ECS'nin iki farklı versiyonunu hazırladığı Black serisi GeForce GTS 250 modellerinde, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip olan kartlar arasındaki farkı ise bellek kapasiteleri ve kullandıkları soğutucular belirliyor zira çift fanlı soğutucuya sahip olan model 2GB GDDR3 bellek ile donatılırken, tek fanlı soğutucuya sahip olan modelin ise 1GB GDDR3 bellek ile geleceğinin altı çiziliyor.

Belirttiğimiz gibi fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olan Black serisi GeForce GTS 250 modellerinde grafik işlemci hızı 815MHz olarak belirlenmiş. Bu değer hem GeForce GTS 250 hem de yeniden isimlendirme öncesindeki GeForce 9800GTS+ modeli için üretici tarafından çıkartılan en yüksek frekans değeri olarak tanımlanıyor. Bellekleri ise 2200MHz'de çalışan kartlar, Mavi renkli baskılı devre kullanırken hacimli üretimde seri ile uyum adına Siyah renkli PCB kullanımı da söz konusu olabilir.

ECS'nin Black serisi GeForce GTS 250 modelleri 815MHz'de çalışıyor
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cihansevencan 10 yıl
ben askere gitmeden önce g92 vardı ve kraldı askerden geleli 6 oldu nerdeyse yine var ve yine ati nin son çıkardığı gpu lara kafa tutuyor.. Ati sever olarak g92 efsane diyorum bende.. fx5200 den sonra en çok konuşulan gpu olmak kolay değil :)
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K.Kahriman 10 yıl
beyler ileride dx11 çıkınca gene g92 yi revize edip satarlar yazıyorum buraya
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melyyh 10 yıl
Orjinalden alıntı: gonuldagi
Hem Temcid plavı diyoz hemde yiyoz. Bizim gibisine az bile GTS 250 olmasa Şuan GTX 260 ila 280 in fiyatı aşağı kayar alma kardeşim çeksin biyasadan buyurun G92 nin cenaze namazına diyelimmi Cemaad :D Allaaa hu ekber !! Nası bilirdiniz cemaat Çok çektik elinden bune bune 8800 9800 bune GTS 200 Allaha tahsıratını Affitsin .. Amin !!! :D

bir AMD severim fakat şu var ki ; 8800GTX i olan biri bile günümüz oyunlarını rahatlıkla oynayabilirken , G92 nasıl ölebilir acaba? G92 çok güçlü bi GPU dur. şu an 8800GTS ve isim değişiklikleri , şu an oyun oynamak için yeterli kartlardır. yeterli kelimesi bile az gelir. gayet keyifli oyun oynatıyorlar...
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Castle Bravo 10 yıl
Ki 8800 GTX'in 512 MB GTS 250'den oyun için daha mantıklı bir tercih olduğunu düşünürsek... Efsane kart.


@Emre

Ama biliyorsun, bellek bant genişliğinin aşırı darboğaz yaptığı birçok durum olduğu gibi, yapmadığı birçok durum da var bu G92 serisi kartlarda.

Tabii belleği arttırsalar hoş olurdu, bir G200 veya G80 serisi kartta arttırmaktan daha hoş olurdu; ama sadece grafik işlemci hızını uçurmaları anlamsız değil.
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yekoo 10 yıl
Nvidia ya sürekli yüklenen arkaaşlar varda ne ati ne nvidia ekran kartı üretmiyo sadece tasarlıyo üreten firmalar başka.Ee demekki alıcısı var kartın hala daha üretiliyor bu çaplı firmalar pazar araştırması yapmadan mı üretiyo sanıyosunuz? G92 gerçekten gelmiş geçmiş en iyi gpu. bir arkadaşında dediği gibi Go g92 go...
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gonuldagi 10 yıl
Hem Temcid plavı diyoz hemde yiyoz. Bizim gibisine az bile GTS 250 olmasa Şuan GTX 260 ila 280 in fiyatı aşağı kayar alma kardeşim çeksin biyasadan buyurun G92 nin cenaze namazına diyelimmi Cemaad :D Allaaa hu ekber !! Nası bilirdiniz cemaat Çok çektik elinden bune bune 8800 9800 bune GTS 200 Allaha tahsıratını Affitsin .. Amin !!! :D
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çağrışş 10 yıl
9800GT'nin hızlısı yani
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Cool Boy 10 yıl

Orjinalden alıntı: gonuldagi

Hem Temcid plavı diyoz hemde yiyoz. Bizim gibisine az bile GTS 250 olmasa Şuan GTX 260 ila 280 in fiyatı aşağı kayar alma kardeşim çeksin biyasadan buyurun G92 nin cenaze namazına diyelimmi Cemaad :D Allaaa hu ekber !! Nası bilirdiniz cemaat Çok çektik elinden bune bune 8800 9800 bune GTS 200 Allaha tahsıratını Affitsin .. Amin !!! :D


Dini bu şekilde kullanmanız yanlış... Eğlenecek başka birşey bulamadınız sanırım ?
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yerroner 10 yıl
200 dolardır kafadan. GTX 260'a tercih edilmez bence.
Hayret Nvidia kartlarda GPU'yu zorlamaya gerek kalmazdı. 700 mhz'yi geçmez genelde pek Nvidia kartlar. Yaşını gösteren G92 kartlarda ATI'nin "gpuya yüklen, kartı zayıf yap" tarzı yaklaşımını kullanıp hala rekabete girmek istiyor. Anlaşılabilir. ATI'nin zaten öyle bir şansı yok, yeni kart yapmak zorunda. Çünkü kartlarındaki TMU, ROP sayıları her zaman Nvidia'ya nazaran çok daha az ve kart gücünü limite yakın çalışan GPU'dan alıyor, sıcaklıklar zaten uçmuş oluyor. Bu yüzden ekstra OC yapmak pek mantıklı değil.
G92'nin 65 mn ile 600 MHZ'den başlayıp 55nm'de 738'e kadar çıkartıldığını gördük (referans modellerde). Bakalım daha neler göreceğiz. Go G92 go. Tarihin en başarılı GPU'su.
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emreonal69 10 yıl
G92 için bellekler gitmediği sürece gpu yu uçurmanın bir anlamı yok .
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ozzzy222 10 yıl
850 mi D: benim 1.5 yıl önce bi 2600 xt wardı ddr4 850 mhz idi
5 para etmez idi ...
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