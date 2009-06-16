ECS'nin Black serisi GeForce GTS 250 modelleri 815MHz'de çalışıyor

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Black serisi anakartlarıyla popüler olan dünyanın en büyük donanım üreticilerinden ECS, ekran kartı gamını da yeni modellerle genişletmeye hazırlanıyor. Anakartlarından sonra Black serisi özel tasarım anlayışını ekran kartlarına da yansıtan firmanın bu konudaki en dikkat çekici girişimlerinden biri de Black serisi GeForce GTS 250 olacak. Fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına ve mzel tasarım soğutucuya sahip olan GeForce GTS 250'nin hacimli üretime girecek en hızlı model olduğu belirtiliyor.

ECS'nin iki farklı versiyonunu hazırladığı Black serisi GeForce GTS 250 modellerinde, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip olan kartlar arasındaki farkı ise bellek kapasiteleri ve kullandıkları soğutucular belirliyor zira çift fanlı soğutucuya sahip olan model 2GB GDDR3 bellek ile donatılırken, tek fanlı soğutucuya sahip olan modelin ise 1GB GDDR3 bellek ile geleceğinin altı çiziliyor.

Belirttiğimiz gibi fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olan Black serisi GeForce GTS 250 modellerinde grafik işlemci hızı 815MHz olarak belirlenmiş. Bu değer hem GeForce GTS 250 hem de yeniden isimlendirme öncesindeki GeForce 9800GTS+ modeli için üretici tarafından çıkartılan en yüksek frekans değeri olarak tanımlanıyor. Bellekleri ise 2200MHz'de çalışan kartlar, Mavi renkli baskılı devre kullanırken hacimli üretimde seri ile uyum adına Siyah renkli PCB kullanımı da söz konusu olabilir.

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