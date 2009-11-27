EIZO'dan 22-inç boyutunda yeni LCD monitör: FlexScan SX2262W

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Profesyonel monitör çözümleriyle tanınan EIZO, ürün gamını 22-inç boyutundaki yeni bir model ile genişletiyor. EIZO'nun yeni yıl için planladığı ilk monitör olduğu belirtilen FelxScan serisi SX2262W, VA panel kullanıyor ve Adobe RGB renk paletinin %95'ini karşılayabiliyor. 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunan yeni monitörde tepki süresinin 6ms, karşıtlık oranı ise 1,000:1 olarak belirlenmiş. En yüksek parlaklık seviyesi 280CD/m2 olarak açıklanan FlexScan SX2262W, görüntü aktarımı için çift DVI ve DisplayPort çıkışlarını kullanırken üzerinde ayrıca iki adet USB portu bulunuyor.

EIZO'nun 22-inç boyutundaki FlexScan SX2262W modelini yaklaşık 811$'lık son kullanıcı satış fiyatı ile 12 Ocak'ta Japonya'da satışa sunacağı açıklandı.