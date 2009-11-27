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EIZO'dan 22-inç boyutunda yeni LCD monitör: FlexScan SX2262W

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,7b
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4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EIZO'dan 22-inç boyutunda yeni LCD monitör: FlexScan SX2262W
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Profesyonel monitör çözümleriyle tanınan EIZO, ürün gamını 22-inç boyutundaki yeni bir model ile genişletiyor. EIZO'nun yeni yıl için planladığı ilk monitör olduğu belirtilen FelxScan serisi SX2262W, VA panel kullanıyor ve Adobe RGB renk paletinin %95'ini karşılayabiliyor. 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunan yeni monitörde tepki süresinin 6ms, karşıtlık oranı ise 1,000:1 olarak belirlenmiş. En yüksek parlaklık seviyesi 280CD/m2 olarak açıklanan FlexScan SX2262W, görüntü aktarımı için çift DVI ve DisplayPort çıkışlarını kullanırken üzerinde ayrıca iki adet USB portu bulunuyor.

EIZO'nun 22-inç boyutundaki FlexScan SX2262W modelini yaklaşık 811$'lık son kullanıcı satış fiyatı ile 12 Ocak'ta Japonya'da satışa sunacağı açıklandı.


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bayozi 10 yıl
Çözünürlüğün daha yüksek olması gerekirdi, bu fiyat bu çözünürlük için çok yüksek bence.
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Mertcan. 10 yıl
Fazla performans için üretilmiş bir monitor gibi görünmese de alınabilirliği yüksek bir monitor , tasarımı da hoş.
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Batuist 10 yıl
özellikleri çokta profesyonel olduğunu göstermiyor.. RGB renk paletini diğer monitörler ne kadar gösterebiliyor bilmiyorum ama eğer bu konuya değinilmişse özellikleri arasında, sadece grafikerlerin tercih edecekleri bir monitör olmuş..
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blackhbosss 10 yıl
On nummara eizo dan başka monitür tanımam en dandiği bile en baba monitürlerden daha iidir adamlar yapıyor : )
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