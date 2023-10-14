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    OLED monitörler yaygınlaşıyor: Satışlarda %300 artış bekleniyor

    OLED monitör satışları patlama yaşıyor. Bu sene sonunda satışların %323 artarak 500 bini geçeceği öngörülüyor. 2024'de ise 1 milyona ulaşması bekleniyor. Peki hangi markalar ne kadar satıyor?

    OLED monitörler yaygınlaşıyor: Satışlarda %300 artış bekleniyor

    OLED ekranlar yanma (burn-in), kısa ömür gibi sorunlardan kurtulup iyice olgunlaştılar. Aynı zamanda fiyatları da düşerek daha ulaşılabilir seviyeye geldiler. Nihayetinde akıllı telefonlar ve televizyonlardan sonra monitörlerde de OLED ekranları görmeye başladık.

    2024'de 1 milyon OLED monitör satılacak

    Bilişim endüstrisi analisti Trendforce OLED monitör satışlarının 2023 sonunda geçen seneye göre %323 gibi devasa oranda bir artarak 500 bini geçeceği öngörülüyor. Hatta 2024 yılında satışların katlanarak 1 milyonu aşacağını tahmin ediyor. OLED monitör satışlarına baktığımızda 2023'ün ikinci yarısında Samsung'un %27'lik bir pazar payına ulaşarak LG'yi yakalayacağı belirtiliyor. Dell de bu pazarda iddiali bir oyuncu olarak %20 pazar payına ulaşmayı hedefliyor. Asus %9, Acer, AOC, Philips ve Corsair de geride kalan %15'lik payı oluşturuyorlar.

    OLED monitörler yaygınlaşıyor: Satışlarda %300 artış bekleniyor Tam Boyutta Gör

    34 inç monitörler popüler

    Analiste göre 34 inç monitörler %37 ile satışlarda aslan payın oluşturuyor. Diğer populer ekran büyüklükleri %32 ile 27 inç, %14 ile 49 inç monitörler. Bunun dışında ultra geniş ekranlı, kavisli monitörler de tasarımcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Gelecek sene Samsung ve LG 31.5 inç monitörleri piyasaya sürerek daha da yaygınlaştırmayı düşünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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