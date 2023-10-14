OLED ekranlar yanma (burn-in), kısa ömür gibi sorunlardan kurtulup iyice olgunlaştılar. Aynı zamanda fiyatları da düşerek daha ulaşılabilir seviyeye geldiler. Nihayetinde akıllı telefonlar ve televizyonlardan sonra monitörlerde de OLED ekranları görmeye başladık.

Redmi Monitor A24 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

2024'de 1 milyon OLED monitör satılacak

Bilişim endüstrisi analisti Trendforce OLED monitör satışlarının 2023 sonunda geçen seneye göre %323 gibi devasa oranda bir artarak 500 bini geçeceği öngörülüyor. Hatta 2024 yılında satışların katlanarak 1 milyonu aşacağını tahmin ediyor. OLED monitör satışlarına baktığımızda 2023'ün ikinci yarısında Samsung'un %27'lik bir pazar payına ulaşarak LG'yi yakalayacağı belirtiliyor. Dell de bu pazarda iddiali bir oyuncu olarak %20 pazar payına ulaşmayı hedefliyor. Asus %9, Acer, AOC, Philips ve Corsair de geride kalan %15'lik payı oluşturuyorlar.

Tam Boyutta Gör

34 inç monitörler popüler

Analiste göre 34 inç monitörler %37 ile satışlarda aslan payın oluşturuyor. Diğer populer ekran büyüklükleri %32 ile 27 inç, %14 ile 49 inç monitörler. Bunun dışında ultra geniş ekranlı, kavisli monitörler de tasarımcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Gelecek sene Samsung ve LG 31.5 inç monitörleri piyasaya sürerek daha da yaygınlaştırmayı düşünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

OLED monitörler yaygınlaşıyor: Satışlarda %300 artış bekleniyor