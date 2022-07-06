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    Elektrikli BMW i4, EuroNCAP'ten 4 yıldız aldı

    2022 BMW i4, çarpışma testlerinde yetişkin ve çocuk yolcu korumasında başarılı bir performans elde etse de güvenlik yardımcıları tarafında aldığı düşük puan ortalamasını düşürdü.
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    Elektrikli BMW i4, EuroNCAP'ten 4 yıldız aldı
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    Üretimine geçtiğimiz yılın Ekim ayında başlanan ve Türkiye'de de satışa sunulan elektrikli BMW i4, EuroNCAP tarafından dört yıldızla derecelendirildi. Lüks elektrikli modeli bir yıldızdan eden kısım güvenlik yardımcıları oldu.

    BMW i4 EuroNCAP sonucu 2022
    Yetişkin Yolcu Çocuk Yolcu Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları Güvenlik Yardımcısı
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    EuroNCAP yetkilileri öncen çarpma testinden sonra BMW i4'ün yolcu bölümüyle alakalı olumlu yorumlarda bulundu. Elektrikli sedanın sürücü ve ön yolcu için yeterli seviyede koruma sağladığı belirtildi. Ayrıca, önden ve yandan çarpmalarda 6 ve 10 yaş grubuna uygun mankenlerle test edilen modelin çocuk yolcu korumasında da son derece başarılı olduğu gözlendi.

    Buna rağmen elektrikli BMW i4'ün gelişmiş sürücü asistan sistemleri EuroNCAP yetkililerini memnun etmedi. Yapılan açıklamada, elektrikli otomobilin 2019 yılında test edilen 3 Serisi ile benzer sensörler kullandığı, muhtemelen bu sebeple bazı kritik çarpışma önleme noktalarını kaçırdığı ifade edildi. Öte yandan, i4'ün otomatik acil durum fren sisteminin çeşitli senaryolarda çarpışmadan kaçınma veya hafifletme konusunda başarılı bulunduğu kaydedildi.

    EuroNCAP, yeni i4'ün hem eDrive40 hem de M50 versiyonlarını test etti ve her ikisi de dört yıldızla derecelendirildi. Kuruluş aynı zamanda Alfa Romeo Tonale, Kia Sportage, Cupra Born, Mercedes T-Serisi ve Toyota Aygo X modellerini de test etti. Dört yıldız alan Aygo X hariç diğer modeller beş yıldızla derecelendirildi.

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