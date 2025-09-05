Giriş
    Tesla Model Y’nin Türkiye’de batarya değişim fiyatı belli oldu

    Elektrikli otomobil devi Tesla'nın yeni Model Y aracının Türkiye'deki batarya değişim ücretleri açıklandı. Model Y Juniper için fiyatlar 389 bin TL seviyesinden başlıyor.

    Tesla Model Y’nin Türkiye’de batarya değişim fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin 2025 yılında en çok satan elektrikli otomobili olan Tesla Model Y’nin hem eski hem de yeni versiyonunun batarya değişim fiyatları belli oldu. Bilindiği üzere elektrikli araçlara şüphe ile yaklaşan sürücülerin büyük bir kısmının ilk endişe kaynağı bataryalar oluyor. Bataryaların kullanım ömrü dolduğunda değişim için uçuk fiyatların isteneceği yönünde bir algı var. Ancak Tesla’nın parça fiyatları gösteriyor ki bu endişelerin bir geçerliliği bulunmuyor.

    Tesla Model Y batarya fiyatları

    Tesla Model Y batarya fiyatları Tam Boyutta Gör

    • Yeni Tesla Model Y Standart Range Arkadan Çekiş: 389 bin 573 TL
    • Yeni Tesla Model Y Long Range Dört Çeker: 690 bin 965 TL

    Eski kasa Tesla Model Y araçlar için batarya değişim ücretleri ise 410 bin 455 TL’den başlıyor ve 690 bin 965 TL’ye kadar çıkıyor. Bu fiyatlara işçilik ve KDV'nin dahil olmadığını da belirtelim.

    Tesla, araçları için bilindiği üzere Temel Araç Sınırlı Garantisi kapsamında 4 yıl veya 80.000 km (hangisi önce gerçekleşirse) veriyor. Aynı zamanda Batarya ve Tahrik Ünitesi Sınırlı Garantisi kapsamında da araç versiyonuna bağlı olarak batarya için garantiler veriyor. Buna göre:

    • Model Y Arkadan Çekiş: Garanti süresince minimum %70 batarya kapasitesini koruyarak 8 yıl veya 160.000 km (hangisi önce gerçekleşirse).
    • Model Y LR RW/AWD/Performance: Garanti süresince minimum %70 batarya kapasitesini koruyarak 8 yıl veya 192.000 km (hangisi önce gerçekleşirse) garantisi veriliyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de otomobiller yılda ortalama 13 bin 564 kilometre yapıyor. Dolayısıyla standart bir kullanıcı, Tesla’nın batarya garantisini tamamlamak için aracını 11 yıl boyunca kullanması gerekiyor.

    Tesla fiyatları ne durumda?

    • Tesla Model Y Standart Range Arkadan Çekiş: 2.305.500 TL
    • Tesla Model Y Long Range Arkadan Çekiş: 3.225.240 TL
    • Tesla Model Y Long Range Dört Çeker: 3.998.400 TL
    • Tesla Model Y Performance Dört Çeker: 4.418.400 TL
