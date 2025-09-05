Tesla Model Y’nin Türkiye’de batarya değişim fiyatı belli oldu

Tesla Model Y batarya fiyatları
- Yeni Tesla Model Y Standart Range Arkadan Çekiş: 389 bin 573 TL
- Yeni Tesla Model Y Long Range Dört Çeker: 690 bin 965 TL
Eski kasa Tesla Model Y araçlar için batarya değişim ücretleri ise 410 bin 455 TL’den başlıyor ve 690 bin 965 TL’ye kadar çıkıyor. Bu fiyatlara işçilik ve KDV'nin dahil olmadığını da belirtelim.
Tesla, araçları için bilindiği üzere Temel Araç Sınırlı Garantisi kapsamında 4 yıl veya 80.000 km (hangisi önce gerçekleşirse) veriyor. Aynı zamanda Batarya ve Tahrik Ünitesi Sınırlı Garantisi kapsamında da araç versiyonuna bağlı olarak batarya için garantiler veriyor. Buna göre:
- Model Y Arkadan Çekiş: Garanti süresince minimum %70 batarya kapasitesini koruyarak 8 yıl veya 160.000 km (hangisi önce gerçekleşirse).
- Model Y LR RW/AWD/Performance: Garanti süresince minimum %70 batarya kapasitesini koruyarak 8 yıl veya 192.000 km (hangisi önce gerçekleşirse) garantisi veriliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de otomobiller yılda ortalama 13 bin 564 kilometre yapıyor. Dolayısıyla standart bir kullanıcı, Tesla’nın batarya garantisini tamamlamak için aracını 11 yıl boyunca kullanması gerekiyor.
Tesla fiyatları ne durumda?
- Tesla Model Y Standart Range Arkadan Çekiş: 2.305.500 TL
- Tesla Model Y Long Range Arkadan Çekiş: 3.225.240 TL
- Tesla Model Y Long Range Dört Çeker: 3.998.400 TL
- Tesla Model Y Performance Dört Çeker: 4.418.400 TL