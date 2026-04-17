Yenilenen Peugeot 408'in Türkiye fiyatları belli oldu

Ocak ayında resmi olarak tanıtılan makyajlı Peugeot 408, Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Allure ve GT donanım seviyeleriyle tercih edilebilen yeni 2026 Peugeot 408 fiyatları lansmana özel 2.270.000 TL'den başlıyor.

Yeni Peugeot 408 fiyat listesi🚙(Nisan 2026) Versiyon Fiyat Lansman Fiyat Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.570.000 TL 2.270.000 TL Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan 2.654.444 TL 2.350.000 TL Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.910.000 TL 2.745.000 TL

Yeni Peugeot 408, özellikleriyle neler sunuyor❓

Peugeot 408'in kaputu altında 145 beygirlik 1.2 litre hafif hibrit motor ve eDCS6 ıslak tip çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonu görev yapıyor. Bu sistemde içten yanmalı motor 136 beygir güç üretirken, elektrik motoru da gerekli durumlarda 21 beygirlik katkı sağlıyor. Şehir içi sürüş koşullarında %50'ye kadar elektrikli sürüş imkanı tanıyan sistemin birleşik yakıt tüketimi 100 km'de 5,1 olarak açıklanıyor.

Dış tasarım

Makyajlı Peugeot 408, SUV kodlarıyla harmanlanmış fastback tipi gövde tasarımını koruyor. Ön bölümde uzun farlar artık daha alçakta konumlandırılmış ve yeni “üç pençe” gündüz farları tasarımın odak noktası hâline gelmiş. Arka bölümde ise Peugeot logosu, markanın tarihinde bir ilk olarak aydınlatmalı şekilde sunuluyor. Bu güncellemeler, 408’in hem modern hem de marka karakterine uygun bir stil kazanmasını sağlıyor.

Donanım seçenekleri

Allure donanım seviyesinde Full LED ön farlar, 19 inç jantlar, 10 inç dijital gösterge paneli, 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, kumaş döşeme, anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik klima, karartılmış arka camlar, arka park sensörü, geri görüş kamerası ve gelişmiş sürüş destek sistemleri (Gelişmiş trafik işaretlerini tanıma sistemi, sürücü dikkat ve yorgunluk tespit kamerası, dur & kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici, acil durum tam durdurma güvenlik freni) standart olarak sunuluyor.

GT donanım seviyesinde ise ek olarak Matrix LED farlar, cam tavan, 10 inç 3D ön gösterge paneli, kişiselleştirilebilir i-Toggles, kablosuz şarj ünitesi, elektrikli, ısıtmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, otomatik alçalan yan aynalar, 360 derece görüş sistemi, ön, arka ve yan park sensörleri bulunuyor. Sürüş destek sistemlerinde ise ek olarak şerit konumlandırma asistanı bulunuyor.

