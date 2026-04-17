Yenilenen Peugeot 408'in Türkiye fiyatları belli oldu

Ocak ayında resmi olarak tanıtılan makyajlı Peugeot 408, Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Allure ve GT donanım seviyeleriyle tercih edilebilen yeni 2026 Peugeot 408 fiyatları lansmana özel 2.270.000 TL'den başlıyor.
Yeni Peugeot 408 Türkiye fiyat listesi
|Versiyon
|Fiyat
|Lansman Fiyat
|Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2.570.000 TL
|2.270.000 TL
|Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan
|2.654.444 TL
|2.350.000 TL
|Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2.910.000 TL
|2.745.000 TL
Yeni Peugeot 408, özellikleriyle neler sunuyor❓
Peugeot 408'in kaputu altında 145 beygirlik 1.2 litre hafif hibrit motor ve eDCS6 ıslak tip çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonu görev yapıyor. Bu sistemde içten yanmalı motor 136 beygir güç üretirken, elektrik motoru da gerekli durumlarda 21 beygirlik katkı sağlıyor. Şehir içi sürüş koşullarında %50'ye kadar elektrikli sürüş imkanı tanıyan sistemin birleşik yakıt tüketimi 100 km'de 5,1 olarak açıklanıyor.
Dış tasarım
Makyajlı Peugeot 408, SUV kodlarıyla harmanlanmış fastback tipi gövde tasarımını koruyor. Ön bölümde uzun farlar artık daha alçakta konumlandırılmış ve yeni “üç pençe” gündüz farları tasarımın odak noktası hâline gelmiş. Arka bölümde ise Peugeot logosu, markanın tarihinde bir ilk olarak aydınlatmalı şekilde sunuluyor. Bu güncellemeler, 408’in hem modern hem de marka karakterine uygun bir stil kazanmasını sağlıyor.
Donanım seçenekleri
