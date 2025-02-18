Tesla Model Y’de çarpıcı yenilikler! Daha fazla güvenlik, daha uzun menzil, daha fazla eğlence

Tesla’nın yeni Model Y’si, 4D radar teknolojisi ve artırılmış menziliyle dikkat çekiyor. Çin’de ilk 5 günde 70 bin sipariş alan bu elektrikli SUV'de önceki modele göre neler değişti?

Tesla, yenilenmiş Model Y ile otomotiv dünyasında bir devrim yaratıyor. Bu elektrikli SUV, 4D radar teknolojisi ve artırılmış menziliyle dikkat çekiyor. Çin’de ilk beş gün içinde 70 bin sipariş alan Model Y, artık Türkiye pazarına da yaklaşıyor. İşte bu teknoloji harikası aracın selefine göre değişiklikleri ve yeni özelliklerini bu videoda ele aldık.



Neler Yeni?

- 4D Radar Teknolojisi: Yolcu sınıflandırması, çocuk algılama ve acil durum bildirimleriyle güvenlikte yeni standartlar belirliyor.

- Aerodinamik Tasarım: Cybertruck’tan ilham alınarak tasarlanan keskin hatlar ve LED ışık imzasıyla modern bir görünüme sahip.

- Akıllı İç Mekan: 15 inçlik AMD Ryzen işlemcili ekran, ısıtma-soğutmalı koltuklar ve arka yolcular için özel 8 inçlik ekran gibi yeniliklerle donatıldı.

Performans ve Menzil

Model Y’nin iki versiyonu bulunuyor:

- Arkadan İtişli: 62.5 kWh LFP batarya ile CLTC standartlarına göre 593 km menzil ve 5.9 saniyede 0-100 km/s hızlanma.

- Uzun Menzilli Dört Çeker: 78.4 kWh NMC batarya ile CLTC standartlarına göre 719 km menzil ve 4.3 saniyede 0-100 km/s hızlanma.

Her iki model de hızlı şarj desteğine sahip. Sadece 15 dakika şarjla 250 km menzil elde etmek mümkün görünüyor. Burada verilen değerlerin CLTC standardında olduğunu unutmamak gerek. Yaklaşık 530-540 km arasında bir WLTP menzili uzun menzilli dört çeker versiyonda, yaklaşık 440-450 km arasında bir WLTP menzili ise arkadan itişli versiyonda bekleyebiliriz.

Güvenlik Devrimi: 4D Radar

- Çocuk Algılama: Arka koltukta unutulan çocuklar için uyarı sistemi ve otomatik klima desteği.

- Acil Durum Bildirimi: Kalp atışı ve nefes alma oranını izleyerek acil durumlarda camları açma, 112’yi arama ve yetkililere konum gönderme özellikleri.

- Hava Yastığı Optimize Edildi: Yolcu boyutlarına göre hava yastığı şiddetini ayarlayabilen akıllı sistem.

Türkiye İçin Ne Zaman?

Berlin fabrikasındaki üretim başladığında Türkiye’ye de gelecek. Mevcut modelin fiyatı 1.866.200 TL. Yeni modelin %10 ÖTV diliminde kalıp kalamayacağını ise zaman gösterecek.

Tesla Model Y, sadece bir araç değil; geleceğin güvenli, akıllı ve sürdürülebilir ulaşımının habercisi. Barış Cankı'nın detaylı incelemesi için Donanım Haber'i ve YouTube kanalımızı takip etmeyi, araç hakkındaki yeni gelişmeleri duymak için Oto Gündem'i izlemeyi unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.