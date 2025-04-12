Ankara'da fosil yakıtlı araçlara şarj istasyonu yasak! İşte yeni uygulamanın detayları!

Ankara'da elektrikli araç şarj istasyonu işgaline son! UKOME kararıyla artık sadece şarj eden araçlar ilgili alanlara park edebilecek. Ankara'daki uygulama başka ülkelerde nasıl işliyor? Videomuzda...

Ankara'da yaşayan elektrikli araç sahipleri için sevindirici bir haberimiz var! Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), elektrikli araç şarj istasyonlarında sıkça yaşanan park sorununa son verecek önemli bir karara imza attı. Artan EV kullanımıyla birlikte şarj noktalarının verimli kullanılamaması büyük bir problem haline gelmişti. Bu yeni düzenleme ile şarj altyapısının daha etkin kullanılması hedefleniyor.

UKOME'nin aldığı karara göre, artık elektrikli araç şarj istasyonlarına yalnızca aktif olarak şarj işlemi yapan araçlar park edebilecek. Bu kuralı netleştirmek amacıyla, mevcut trafik işaret ve levhalarının altına "Şarj edilen araç harici park etmek yasaktır" ibaresi eklenecek. Bu adım, hem fosil yakıtlı araçların hem de şarj işlemi yapmayan elektrikli araçların bu alanları gereksiz yere işgal etmesini engelleyerek, gerçekten şarja ihtiyacı olan sürücülerin mağduriyetini önleyecek.

Ankara'da belediyeye ait 65 şarj istasyonu ve 130 araçlık park alanı bulunuyor. Ancak tıpkı Türkiye'nin diğer şehirlerinde olduğu gibi, bu özel alanlar amacı dışında kullanılabiliyordu. Fosil yakıtlı araçların veya şarjı bitmiş olmasına rağmen park etmeye devam eden EV'lerin bu tutumu, acil şarj ihtiyacı olan sürücüleri zor durumda bırakıyordu. Yeni uygulama ile bu soruna kökten bir çözüm getirilmesi amaçlanıyor ve kurallara uymayan araçlara cezai işlem uygulanıp, gerekirse çekici ile kaldırılacak.

Peki, dünya bu sorunu nasıl çözüyor? Elektrikli araçların yaygın olduğu California, Almanya, Norveç ve Güney Kore gibi yerlerde de benzer sorunlar yaşanıyor ve çözümler üretiliyor. Bu ülkelerde genellikle şarj istasyonlarını haksız yere işgal eden araçlara yüksek para cezaları kesiliyor ve araçlar çekiliyor. Özellikle Norveç ve Güney Kore'de katı kurallar ve hızlı yaptırımlar uygulanarak şarj altyapısının verimliliği korunuyor. Hatta Güney Kore'de şarjı biten EV'lerin bile alanı terk etmemesi cezaya tabi.

Şarj istasyonu işgali sorununun temelinde, sürücülerin bu alanları normal park yeri gibi görmesi, şarjı biten EV'lerin yerini boşaltmaması ve yetersiz denetim yatıyor. Dünya genelindeki başarılı çözümler arasında elektronik denetim sistemleri (sensörler), caydırıcı para cezaları, çekici uygulamaları ve toplumsal farkındalık kampanyaları bulunuyor. Ankara'nın attığı bu yasal düzenleme adımı da bu küresel çözüm arayışının önemli bir parçası.

Ankara UKOME'nin aldığı bu karar, sadece başkentteki EV sahipleri için değil, tüm Türkiye için örnek teşkil etme potansiyeli taşıyor. Elektrikli araç altyapısının verimli kullanılması, EV'lere geçişi hızlandıracak ve sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlayacaktır. Bu videoda, Ankara'daki yeni düzenlemenin tüm detaylarını ve dünyadaki benzer uygulamaları Cem Sünbül'ün sunumuyla Donanım Haber farkıyla bulabilirsiniz. Konu hakkındaki görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!

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