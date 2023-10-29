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    Elon Musk, Gazze için Starlink’i devreye sokuyor: İsrail'den ilk tepki

    SpaceX firmasının CEO’su olan Elon Musk, şirketin uydu tabanlı internet hizmeti olan Starlink’in uluslararası yardım grupları için Gazze’ye erişim sağlayacağını söyledi.
    Elon Musk, Gazze için Starlink’i devreye sokuyor: İsrail tepkili Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada SpaceX'in uydu tabanlı internet hizmeti olan Starlink’in Gazze'de "uluslararası tanınmış yardım kuruluşları" ile iletişim bağlantılarını destekleyeceğini duyurdu. Elon Musk’ın bu açıklamasının ardından İsrail iletişim bakanının İsrail'in bu hamleyle mücadele edeceklerini açıkladı.

    Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, Gazze'de yer bağlantıları için kimin yetkili olduğunun net olmadığını, ancak "hiçbir terminalin o bölgede bir bağlantı talep etmediğini" bildiklerini söyledi. Telefon ve internet kesintisi Gazze Şeridi'ndeki insanları dünyadan ve birbirlerinden izole etti; İsrail hava ve kara saldırılarını genişletirken sevdiklerini, ambulansları ya da başka yerlerdeki iş arkadaşlarını aramak neredeyse imkansız hale geldi.

    Uluslararası insani yardım kuruluşları cuma günü, operasyonlar başladıktan hemen sonra kesintinin, hayat kurtarma operasyonlarını aksatarak ve sahadaki personeliyle teması engelleyerek zaten vahim olan durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi. SpaceX, Starlink bağlantısının Gazze Şeridi'ni yöneten Filistinli militan grup Hamas tarafından değil de yardım kuruluşları tarafından kullanılmasını nasıl sağlayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

    Musk'ın X'teki paylaşımına yanıt veren İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, İsrail'in "bununla mücadele etmek için elindeki tüm araçları kullanacağını" söyledi. Karhi "HAMAS bunu terörist faaliyetler için kullanacaktır" diye yazarken “Belki Musk bunu kaçırılan bebeklerimizin, oğullarımızın, kızlarımızın, yaşlılarımızın serbest bırakılması şartına bağlayabilir. Hepsinin! O zamana kadar ofisim Starlink ile tüm bağlarını koparacaktır.” ifadelerini kullandı.

    Gazze Şeridi değil, “Gazze Karanlığı”

    Elon Musk, Gazze için Starlink’i devreye sokuyor: İsrail tepkili Tam Boyutta Gör
    Gazze Şeridi’nde Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e saldırması ve yüzlerce rehine alması sonrasında İsrail’in sert karşılığı nedeniyle internet ve iletişim hizmetleri büyük oranda çöktü. İsrail’in binlerce füze atmasıyla Gazze’nin internet altyapısı tahrip oldu. 27 Ekim akşamı ise Gazze’ye yağan bombalarla son kalan bağlantılar da kesildi.

    Gazze halkı, aileleriyle ve arkadaşlarıyla konuşamıyor, sevdiklerinin akıbetinden habersiz. Kurtarma ekipleri de iletişim hatlarına ulaşamadığı için can kaybını önleyemiyor. Gazze’den dışarı sızan bilgiler de tıkanmış durumda.

    İsrail Ordusu, Gazze’ye kara harekatını genişlettiğini duyurdu. Bu sırada internet izleme şirketi NetBlocks, Gazze Şeridi’nde bağlantının “çöktüğünü” ve bunun Gazze’de hala faaliyette olan en büyük telekomünikasyon sağlayıcısı Paltel gibi iletişim şirketlerini vurduğunu bildirdi.

    Dijital haklar grubu Access Now, yaşanan durumu “korkunç” olarak nitelendirirken “Gazze’yi şebekeden kopararak bombalayan İsrail, çok kötü bir şey yapacak gibi görünüyor.” dedi. Birleşmiş Milletler dahil resmi kaynaklar da Gazze halkının çevrimdışı kalmasının sonuçlarına dikkat çekiyor.

    Elon Musk, Gazze için Starlink’i devreye sokuyor: İsrail tepkili Tam Boyutta Gör
    Gazze’de internetin büyük oranda İsrail altyapısına bağlı olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler’in acil durum ofisi OCHA, birkaç telekomünikasyon tesisinin bombalandığını ve Gazze’ye giden üç hattın ikisinin kesildiği bildirdi. İnternet altyapısı kuruluşu Ripe Network’ten Rene Wilhelm, hem Batı Şeria hem de Gazze’de 11 Filistin ağının 7 Ekim’den sonra kesintiye uğradığını söyledi.

    Tam kesinti öncesi öncesinde normal bağlantı oranı yüzde 15’ti, şimdilerde ise yüzde 7’ye düştü. Bununla birlikte Gazze Şeridi'ndeki mobil ağlar 2G teknolojilerine dayanıyor. Bölgedeki mobil internet hızının saniyede 7,18 kilobayt olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin mobil internet hız ortalaması ise saniyede 32 megabit seviyesinde.

    Geçtiğimiz gece ve ondan önceki saldırılarda Paltel’in ofisi ve başka bir internet sağlayıcısı olan AlfaNet’in merkezi Al-Watan Tower’ın bombalanması telekomünikasyon altyapısını iyice sarstı. Paltel ve AlfaNet dışında Fusion ve SpeedClick gibi diğer servis sağlayıcılar aslında aynı senaryoyu yaşıyor: Tam bir kesinti.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/middle-east/musk-says-starlink-provide-connectivity-gaza-through-aid-organizations-2023-10-28/ https://www.nbcnews.com/tech/internet/internet-blackout-hits-gaza-israel-ramps-strikes-rcna122531 https://www.wired.com/story/gaza-internet-blackout-israel/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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