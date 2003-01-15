En combo Pci Kartı USB 2.0, FireWire, Serial ATA, ParalelATA

Tüm bunların bir arada olduğu bir kart Amerika'da Siig firması tarafından üretildi. Kart Nec'in Usb 2.0 kontrolcüsü, Via'nın Firewire kontrolcüsü ve markası belli olmayan bir serial-ata, ultra-ata'yı aynı anda destekleyen chipleri kullanıyor. Böyle bir kart tahminen 150$ civarı olsada tek slotta neler yapılabildiğinin en güzel örneği. Eski bir sisteme tek bir kart ile bütün yenilikleri ekliyebilir hale gelebiliyorsunuz. Tüm Özellikleri şöyle ;

USB 2.0 (3 harici & 1 dahili)

1394 (2 harici & 1 dahili)

SATA (1 dahili)

Ultra ATA (1 dahili)

Bu markanın aynı zamanda daha fazla Serial Ata desteği olan ama paralel yuvası bulunmayan bir modelide mevcut. Tabii diğer modellerde bir çok çeşitte kombo mevcut. Kendi kartlarını kendi üreten bir firma aynı zamanda harika bir firma örneği. Sitenin online satış bölümünden fiyatlarınada bakabilirsiniz.

http://www.siig.com/products/ide/features/Usb2FirewSPata.html