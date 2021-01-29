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    Eski Televizyonunuza can verin! Red Nano360 4K

    2
    2 sa.
    1,4b
    47
    android
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Advertorial
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    Eski Televizyonunuza can verin! red360 nano 4K ile eski nesil televizyonunuz veya HDMI Portuna sahip herhangi bir cihazı akıllı bir cihaza dönüştürün. red360 nano 4K.

    Sizler için Red360 Nano4K modeli ile ilgili video çektik,videoda cihazın olumlu yanları üzerine konuştuk.

    Sizin cihaz hakkındaki düşünceleriniz nelerdir,alır mıydınız veya kullanıcısı iseniz ne gibi eksileri ne gibi artı yönleri var,lütfen deneyimlerinizi bizimle ve diğer kullanıcılarla paylaşmayı unutmayınız.

    Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.



    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    1ses1 (hasan türk) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Demek tüplü tv bulup uysaydı 4k oynatabilen bir cihazı deniyecektin öylemi. Hey maşallah donanımhaber ne hallere düştü.
    Zaten inanılmaz arayışta herkez tüplü tv yada tüplü monitöre.

    Ürünün 4k oynatım özelliğini test etseydin(Bitrate). Mi box tv ile karşılaştırsaydın.

    Netflix yasal lisanslımı izliyebiliyorsun 4k yada 1080p desteğinin olup olmadığı gibi. İşlemcisi grafik birimini tanıtsaydın.

    Gelen gideni aratıyor. Gidenlerin youtube de daha kaliteli içerik yaptıkları bir gerçek.
    Şuraya işten anlıyan , reklam yapacaksa ürünü sattırabilecek özelliklerinin altını çizecek donelerle ortaya koyabilecek birileri olmalı.
    Bal satan tv reklamları gibi . Vallaha yazık.

    Forum olmasa girip çıkmam bile siteye. Forumda yine kaliteli bilgi sahibi insanlar varda birşeyler öğrenip bilgimiz yettiğince öğretiyoruz yada yardımcı oluyoruz.
    Demek tüplü tv bulup uysaydı 4k oynatabilen bir cihazı deniyecektin öylemi. Hey maşallah donanımhaber ne hallere düştü. Zaten inanılmaz arayışta herkez tüp...
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    P Pascal.Nouma 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    maillerimizi kontrol edelim arkadaşlar
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    DonanımdanBihaber (C R) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Videodaki jump cutlar çok yorucu geldi açıkçası. Bu tarz inceleme videolarında ne gerek var tartışılır ama Youtube da rastgele videolarda da çok fazla kullanıyorlar bi yerden sonra gına geliyor.
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    1ses1 (hasan türk) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Demek tüplü tv bulup uysaydı 4k oynatabilen bir cihazı deniyecektin öylemi. Hey maşallah donanımhaber ne hallere düştü.
    Zaten inanılmaz arayışta herkez tüplü tv yada tüplü monitöre.

    Ürünün 4k oynatım özelliğini test etseydin(Bitrate). Mi box tv ile karşılaştırsaydın.

    Netflix yasal lisanslımı izliyebiliyorsun 4k yada 1080p desteğinin olup olmadığı gibi. İşlemcisi grafik birimini tanıtsaydın.

    Gelen gideni aratıyor. Gidenlerin youtube de daha kaliteli içerik yaptıkları bir gerçek.
    Şuraya işten anlıyan , reklam yapacaksa ürünü sattırabilecek özelliklerinin altını çizecek donelerle ortaya koyabilecek birileri olmalı.
    Bal satan tv reklamları gibi . Vallaha yazık.

    Forum olmasa girip çıkmam bile siteye. Forumda yine kaliteli bilgi sahibi insanlar varda birşeyler öğrenip bilgimiz yettiğince öğretiyoruz yada yardımcı oluyoruz.
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