EVGA, GPU voltajı ayarlama yazılımınının yeni versiyonunu yayımladı

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, kısa bir süre önce kullanıma sunduğu GPU voltaj ayarlama yazılımını güncelledi. Uygulamanın 1.1.2.1 sürüm numaralı yeni versiyonunda desteklenen ekran kartları listesine herhangi bir yeni model eklenmezken uygulamanın Windows başlangıcı ile birlikte çalışabilmesi özelliğinin aktif edildiği belirtiliyor.

Çalışmak için Forceware 181.22 ve üstü sürücülere ihtiyaç duyan uygulama, Windows 7 de dahil olmak üzere Vista, XP ve Sever 2008 gibi farklı Windows varyasyonlarında kullanılabiliyor. Kısaca GVT olarak tanımlanan GPU Voltage Tuner uygulamasının 1.1.2.1 sürüm numaralı yeni versiyonunu buradan indirilebilirsiniz.