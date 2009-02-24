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EVGA, GPU voltajı ayarlama yazılımınının yeni versiyonunu yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, GPU voltajı ayarlama yazılımınının yeni versiyonunu yayımladı
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, kısa bir süre önce kullanıma sunduğu GPU voltaj ayarlama yazılımını güncelledi. Uygulamanın 1.1.2.1 sürüm numaralı yeni versiyonunda desteklenen ekran kartları listesine herhangi bir yeni model eklenmezken uygulamanın Windows başlangıcı ile birlikte çalışabilmesi özelliğinin aktif edildiği belirtiliyor.

Çalışmak için Forceware 181.22 ve üstü sürücülere ihtiyaç duyan uygulama, Windows 7 de dahil olmak üzere Vista, XP ve Sever 2008 gibi farklı Windows varyasyonlarında kullanılabiliyor. Kısaca GVT olarak tanımlanan GPU Voltage Tuner uygulamasının 1.1.2.1 sürüm numaralı yeni versiyonunu buradan indirilebilirsiniz.


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OSINOS 10 yıl
sadece evga kartlar için geçerli değil herhalde ?
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
yeni versiyonun alternatif linkini bulan varmı?
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Applejack 10 yıl
Windows 7 de dahil olmak üzere Vista, XP ve Se.....



Güzel, windows 7 için programlar çıkmaya başladı, canımı sıkan bir durumdu çünki
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max975 10 yıl
bizde kullanabilecekmiyiz
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