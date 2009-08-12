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EVGA, P55 yonga setli P55 FTW modelini kullanıma sunuyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, P55 yonga setli P55 FTW modelini kullanıma sunuyor
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan EVGA, anakart pazarındaki iddiasını arttırmaya kararlı. Core i7 işlemciler için hazırladığı X58 Classified modeliyle dikkatleri üzerine çeken firma Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5/Core i7 işlemcileri için geliştirdiği P55 yonga setli P55 FTW (For The Win) modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Yeni donanımlarını K1NGP1N ve Shamino rumuzlarıyla tanınan dünyaca ünlü iki hız aşırtmacının teknik danışmanlığında geliştiren EVGA, P55 FTW modelini yüksek performans tutkunları, sıkı oyuncular ve hız aşırtma tutkunları için hazırladı. Özellikle hız aşırtma özellikleriyle öne çıkması beklenen yeni anakartın, P55 düellosuna EVGA'nın en önemli silahı olması bekleniyor.

P55 yonga setli anakartları için Asus, Gigabyte ve MSI ile birlikte Nvidia ile lisans anlaşması yapan az sayıdaki üreticiden birisi olan EVGA'nın P55 FTW modeli ilk bakışta baskılı devresi, katkı kapasitörleri ve özel soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. LGA1156 formundaki Core i5/Core i7 işlemcilerle uyumlu olan anakart 4x DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 desteği de sunuyor.

12'si işlemci, ikisi VTT ve ikisi de bellekler için olmak üzere 17 fazlı güç tasarıma sahip olan EVGA P55 FTW, sahip olduğu üç adet PCIe x16 slotu üzerinden hem SLI hem de Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyabiliyor. İşlemci çevresini özel olarak tasarlayan EVGA bu sayede LGA775 işlemci soğutucularının LGA1156 işlemcilerle kullanılmasbilmesine olanak tanıyor.

Hız aşırtmacıların ince ayar yapabilmesine adına çok sayıda ekstra özelliğe ve gelişmiş BIOS ayarlarına sahip olduğu belirtilen EVGA P55 FTW'nin diğer özellikleri arasında iki adet eSATA ve 6 adet SATA-II konnektörü, 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, 3'lü BIOS, DeBUG LED ve kart üstü güç/reset/Clear CMOS butonları gibi detaylar yer alıyor.

EVGA P55 FTW'nin önümüzdeki 30 gün içerisinde 250$ civarı yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

EVGA, P55 yonga setli P55 FTW modelini kullanıma sunuyor
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EVGA, P55 yonga setli P55 FTW modelini kullanıma sunuyor
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PC_TeKNiSYeN 9 yıl
Bence de P55 almak mantıksız.x58 ile yola devam.:)
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ayzer 9 yıl
tr fiyatlarıyla;
GIGABYTE EX58-UD4P, X58, DDR3, 3x PCIExp, Socket 1366, 6.4GT/s : 266$ iken
p55 yurtdışı : 250$
acaba hangisi ileri teknoloji...
ABSOLUT arkadaşın dediği gibi
X58 anakart alırım,i7 920 ile devam ederim...
hala p55 diyenede yuh diyorum başka birşey demiyorum
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artenis 9 yıl
sogutucu jesti dıger markalarıda etkıler umarım,
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ABSOLUT 9 yıl
Bu P55 çipseti kadar duyurulmadan önce lafı edilen ve tamamen overclock amaçlı anakartlar üretilen bir çipset görmedim. Bukadar iyi Oc mi olacak bu Lynnfield işlemciler merak ediyorum.

Ayrıca hoşuma gitmeyen bir durum,LGA1156 ''mainstream'' yani orta direk kullanıcılar için geliştirildi.Ama bakıyoruz ki hiçbir üreticiden 150$ altında anakart duyurulmadı şu ana kadar.Piyasaya çıkmasına sadece 1 ay kaldı.

Hemde aslında bu platform tek çip dizaynı kullanıyor,yani maliyetlerin düşmesi lazım.Ama bakıyoruz ki 200-250$ gibi rakamlar tellafuz ediliyor.Peki ne anlamı kalıyor?
Onun yerine X58 anakart alırım,i7 920 ile devam ederim.Zaten ikisi de DDR3 bellek kullanıyor.Maliyetler aynı,eee peki ne anlamı kaldı o halde???

''Budget'' sınıfı daha ucuz anakartların geliştirilmesi lazım.
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Godolphin 9 yıl
Benim seçimim bu işte.
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Themat34 9 yıl
sol üst köşeye bakın 2 tane 8 pin güç girişi var...
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Alper# 9 yıl
Aceyip güzel
Kaliteli gözüküyor

sitesine girdim sadece intel işlemciler için üretiyor az amd ye kaysın


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teutara 9 yıl

murdererangel

sol üst köşeye bakın 2 tane 8 pin güç girişi var...


Önceden beri kullanılan basit bir adaptör ile çözülüyor, Intel Skulltrail platformunda var, çift işlemcili anakartlarda var, ...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Vga 6-8 pin girişi olmayan psu lara takılan konektörlerden hatırlayın.

Saygılar..
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Themat34 9 yıl
anakart çok güzel de bunu hangi güç kaynağıyla beslicez??
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teutara 9 yıl

murdererangel

anakart çok güzel de bunu hangi güç kaynağıyla beslicez??


afedersiniz ama, ne sorduğunuzu biliyor musunuz? ya da soruyu sorarken düşündünüz mü?
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ali277 9 yıl
Evga iyi iş çıkartmış kart güzel görünüyor
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