EVGA, P55 yonga setli P55 FTW modelini kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan EVGA, anakart pazarındaki iddiasını arttırmaya kararlı. Core i7 işlemciler için hazırladığı X58 Classified modeliyle dikkatleri üzerine çeken firma Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5/Core i7 işlemcileri için geliştirdiği P55 yonga setli P55 FTW (For The Win) modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Yeni donanımlarını K1NGP1N ve Shamino rumuzlarıyla tanınan dünyaca ünlü iki hız aşırtmacının teknik danışmanlığında geliştiren EVGA, P55 FTW modelini yüksek performans tutkunları, sıkı oyuncular ve hız aşırtma tutkunları için hazırladı. Özellikle hız aşırtma özellikleriyle öne çıkması beklenen yeni anakartın, P55 düellosuna EVGA'nın en önemli silahı olması bekleniyor.

P55 yonga setli anakartları için Asus, Gigabyte ve MSI ile birlikte Nvidia ile lisans anlaşması yapan az sayıdaki üreticiden birisi olan EVGA'nın P55 FTW modeli ilk bakışta baskılı devresi, katkı kapasitörleri ve özel soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. LGA1156 formundaki Core i5/Core i7 işlemcilerle uyumlu olan anakart 4x DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 desteği de sunuyor.

12'si işlemci, ikisi VTT ve ikisi de bellekler için olmak üzere 17 fazlı güç tasarıma sahip olan EVGA P55 FTW, sahip olduğu üç adet PCIe x16 slotu üzerinden hem SLI hem de Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyabiliyor. İşlemci çevresini özel olarak tasarlayan EVGA bu sayede LGA775 işlemci soğutucularının LGA1156 işlemcilerle kullanılmasbilmesine olanak tanıyor.

Hız aşırtmacıların ince ayar yapabilmesine adına çok sayıda ekstra özelliğe ve gelişmiş BIOS ayarlarına sahip olduğu belirtilen EVGA P55 FTW'nin diğer özellikleri arasında iki adet eSATA ve 6 adet SATA-II konnektörü, 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, 3'lü BIOS, DeBUG LED ve kart üstü güç/reset/Clear CMOS butonları gibi detaylar yer alıyor.

EVGA P55 FTW'nin önümüzdeki 30 gün içerisinde 250$ civarı yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör