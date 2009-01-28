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EVGA saat hızlarıyla dikkat çeken GeForce GTX 285 FTW modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA saat hızlarıyla dikkat çeken GeForce GTX 285 FTW modelini duyurdu
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Yüksek performans meraklıları için güç kaynağı pazarına da girmeye hazırlanan ayrıca X58 Classified kod adlı anakartını önümüzdeki ay içerisinde satışa sunmayı planlayan EVGA, GeForce GTX 285 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın FTW (For The Win) serisi dahilinde hazırladığı yeni model tahmin edilebileceği üzere fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor ve pazarın en hızlı GTX 285 çözümü unvanına aday olduğu belirtiliyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanan GeForce GTX 285 FTW, 512-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR3 belleğe ve 240x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 720MHz'de çalışan kartın paralel işlem birimleri 1620MHz'de ve bellekleri de 2772MHz'de görev yapıyor. Referasn tasarımı esas alan ve çift slot soğutma ile desteklenen kart, Triple SLI kurulumlarınada destek sunuyor.

EVGA'nın DirectX 10 ve PCIe 2.0 uyumlu yeni modeli Nvidia'nın son dönemdeki en ciddi yatırımlarından ikisi olan CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunuyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor. EVGA'nın hazırladığı tek GPU'lu en hızlı ekran kartı olan GTX 285 FTW için belirledinen satış fiyatı ise 449.99$.


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Hobo. 10 yıl
Bu EVGA'nın kartları hep böyle. Çok pahalı. Ama performansı şahane
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TiesTorN 10 yıl
Türkiyedeki normal GTX285'ler ile aynı fiyatta, tabi o buraya geldiğinde ne olur bilinmez...
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maviay1980 10 yıl
Resime bakıyomda benim pancar motorun şanzumanı mı desem pistonumu çözemedim içim karardı yağ sızdırıy...
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Fettah34 10 yıl
450$...

Uçmuş bu eVGA.
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maviay1980 10 yıl
evga'nın pahalı olamsının sebebi eski ekran kartlarının 2 yıl süreyle upgrade imkanı tanıamsı www.hepsiburada.com
bu adresten edinebileceksiniz...
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St Batuhan 10 yıl
Fiyat ve tahminimce sergileyeceği performans güzel olucaktır eevga ya sasırdım bu fiyatla :?: :D
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UgurSuval 10 yıl
saat hızları gercektende cok iyi ama evga tr de cok pahalı
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gordon01 10 yıl
Kart güzel ama burada en az 500$ olur herhalde
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hserdark 10 yıl
Gayet güzel saat hızları

Bir de fiyatları güzel olsa ne hoş olurdu.
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HoLY.oNE 10 yıl
saat hızları gercekten iyiymiş..Trkiyeye gelmez ama
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