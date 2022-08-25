Eşit download ve upload hızı nedir? Upload hızı neden önemli?

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İnternetle tanıştığımız ilk günlerde download (indirme) hızı kritik önem taşırken son yıllarda upload (yükleme) hızı da büyük önem arz etmeye başladı. Teknolojinin gelişmesiyle beraber sosyal medya platformları, online oyunlar, bulut teknolojileri ve dijital işler yaygınlaştı. Bu nedenle internet aboneliği seçerken artık upload hızına göre tercih yapıyor.

İnternet servis sağlayıcıları, yüksek upload hızı isteyen müşteriler için simetrik internet paketleri veya eşit hızda download ve upload hızına sahip internet paketleri sunuyor. Bu paketlerde download hızı ile upload hızı eşit hızda oluyor oluyor. Örneğin TurkNet’in GigaFiber internet aboneliğinde eşit olarak 1.000 Mbps’ye varan hızda upload ve download hızı sunuluyor. Günümüz standartlarının çok üzerinde upload hızı elde ediliyor.

Yüksek upload hızı neden önemli?

İnternetten bir dosya indirirken download hızı, internete bir şey gönderirken ise upload hızından faydalanılıyor. Bir resim veya video paylaşırken, canlı yayın yaparken, online oyun oynarken, GeForce Now gibi bulut tabanlı oyun platformlarını kullanılırken ve Google Drive, OneDrive, iCloud gibi bulut bulut platformlara dosya yüklerken upload yapıyoruz.

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Upload hızınız yavaş ise dosyalarınız internete çok yavaş yüklenir. Ayrıca evdeki kullanıcı sayısı arttıkça upload işlemleri sekteye uğrar. Örneğin siz online oyun oynarken evdeki bir kişi Instagram’a fotoğraf yüklerse, oyununuzda takılmalar yaşanır.

Upload hızınınz düşükse, Google Docs ve Office 365 gibi online doküman platformlarına içerik eklerken gecikmeler yaşanır. Zoom, Skype, Google Meet, Microsoft Teams, WhatsApp gibi görüntülü görüşme uygulamalarında görüntünüz takılır. Twitch, YouTube, Instagram gibi platformlarda 720p, 1080p veya 4K çözünürlüğünde canlı yayınlar açmak istediğinizde, upload hızınız düşük olduğu için seyirciler sizi akıcı şekilde izleyemez.

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İnternet üzerinden iş yapan, içerik üreten, sosyal medyayı aktif kullanan, canlı yayın yapan, online konferans görüşmeleri gerçekleştiren, bulut platformları tercih eden, dosya paylaşımı yapan ve online oyun oynayan kişiler için yüksek upload hızı gerekiyor. Özetle internette bir şeyler üreten veya internete bir şeyler yükleyen herkes yüksek upload hızına ihtiyaç duyuyor.

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Upload için mobil internet kullanılabilir mi?

Evindeki interneti yavaş olan kullanıcılar, online oyun oynarken veya canlı yayın yaparken mobil veriyi kullanmayı tercih edebiliyor. Ancak 4.5G teknolojisinin yapısı gereği ortalama 20 Mbps-35 Mbps hızlarda upload hızı elde edersiniz. Ayrıca baz istasyonuna gönderdiğiniz veri, baz istasyonu sonrasında fiber internet ile iletilir. İki katmanlı yolculuk nedeniyle evdeki fiber internete kıyasla daha yüksek gecikmelere neden olur. Mobil veriyi kullandığınızda ping değerinizin arttığını ve baz istasyonundaki dalgalanmalardan dolayı bazı zamanlarda upload hızınızın ciddi şekilde düştüğünü göreceksiniz. Özellikle de yoğun saatlerde sıkıntılar yaşayacaksınız.

Bağlantıdaki yavaşlığın yanı sıra işin bir de maddi boyutu var. Upload kullanımlarınız, tıpkı download gibi mobil veri kotanızdan tüketir. 1080p çözünürlüğünde canlı yayın yaptığınızda, 1080p video indirmiş kadar internet harcarsınız. Mobil tarifelerde internet kotasının düşük olduğunu göz önüne aldığımızda upload için mobil veriyi kullanmak pek mantıklı olmaz.

Upload sizin için önemliyse internet servis sağlayıcıların eşit download ve upload hızlı tarifelerine mutlaka göz atın. Bulunduğunuz adreste simetrik hızlar destekleniyorsa bu paketleri seçerek upload hızı derdinden kurtulabilirsiniz.

Günümüzde simetrik internet tarifeleri için çeşitli firmalar yüksek ücretler talep edebiliyor. Ancak TurkNet’tin GigaFiber müşterileri yalnızca ayda 139.90 TL’ye 1.000 Mbps’ye varan hızda eşit upload ve download hızından faydalanabiliyor. Siz de GigaFiber altyapı sorgulama sayfasından adresinizde GigaFiber olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. TurkNet Gigafiber'in tüm avantajlarını bu içeriğimizde sizlere aktarmıştık. Dilerseniz göz atabilirsiniz.

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