Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA'dan üç alana bir bedava kampanyası ile "Fermi" fırsatı

9 yıl
6,6b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

EVGA'dan üç alana bir bedava kampanyası ile
Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, yeni bir kampanya ile yüksek performans tutkunlarına iki özel fırsat sunuyor. Dünyaca ünlü hız aşırtmacılar K1NGP1N ve Shamino'nun teknik danışmanlıklarıyla hazırladığı 4 yollu SLI kullanımına olanak tanıyan X58 Classified anakartını ve yüksek kalitelil komponentlere sahip olan ayrıca aynı segmentteki diğer çözümlerden farklı olarak üç adet PCIe güç konnektörü ile yüksek hız aşırtma potansiyeli vaat eden GeForce GTX 285 Classified modelinin dördünü kapsayan kampanyanın detayları bir hayli ilgili çekici.

EVGA'da yapılan açıklamaya göre X58 Classified anakart ve GeForce GTX 285 Classified ekran kartdının dördünü birlikte satın alan kullanıcılar, ekran kartlarının bir tanesine ücretsiz sahip olabilecek. Zira Newegg'de 500$ seviyesinden satılan anakart ve 400$ seviyesinden sunulan ekran kartının dört tanesini paket olarak 1699$ seviyesinden satışa sunarak hem yüksek performans tutkunlarına hem de grafik profesyonellerine özel bir fırsat sunduğunu belirten EVGA, paketi satın alacak kullanıcılara DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia ekran kartları için ayrıcalık tanıyacağını açıkladı.

EVGA'dan yapılan açıklamaya göre 1699$'lık bu özel paketi satın alacak kullanıcılara, Fermi tabanlı GeForce 300 serisine lanse edilecekleri dönemde ilk defa sahip olma fırsatı da sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 9 yıl
1600$ dolar aslında yurtdışında yaşayan biri için fazla bir miktar değil bence talep olabilir çok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 9 yıl
Valla, 1 ekran kartını beleşe getirip internette satmak da bir alış sebebi olabilir, tabi nvidia kartlara talep varsa hala
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oRHaN07 9 yıl
Kartlar birbirine yapışmış adeta:D o fanlar nerden hava çakecek:):)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
Pardon beyler başka haberle karıştırdım. ama fikrim sabit bu sistemi oyun için alanın bir kaç tahtası eksiktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 9 yıl
ortadaki iki kartın sıcaklıkları ne olur acaba..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 9 yıl
Fermi'den önce stok eritme çabası olarak görüyorum bu kampanyayı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymetin 9 yıl
sen kibarca söylemişin cestvrai'da alenen söylemiş naaptıklarını 2nizede katılıyorum hatta şu saatten sonra o kartları neremize takalım* şeklindede bi yorum yapılabilir

edit:2000 $ verip neremize takalım(fiyatıda önemli bi husus)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 9 yıl
parasına değecek bir sistem olur.Fermi ye yaparlarsa 10 numara olur ama işte para olmayınca önemi kalmıyor :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yapici 9 yıl
Bu kampanyadan bu sistemi alanların elektrik faturalarını da ödüyorlarmıymış bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenkyyy 9 yıl
Yanlız görüntü harika duruyor :) güzel bir kampanya olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
e bu paraya bukadar da olsun artık.

merak ediyorum bu tür promosyonlara ne kadar talep oluyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl

sahafiec

e bu paraya bukadar da olsun artık.

merak ediyorum bu tür promosyonlara ne kadar talep oluyor?



bu sistemi süper bilgisayar gibi kullanabilirsin. çok satmıyordur ama programcı olsam alırdım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6552 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fırsat, paket ve
3 etiket daha evga Ekran Kartı Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Call Of Duty: Modern Warfare 2 İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim