EVGA'dan üç alana bir bedava kampanyası ile "Fermi" fırsatı

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, yeni bir kampanya ile yüksek performans tutkunlarına iki özel fırsat sunuyor. Dünyaca ünlü hız aşırtmacılar K1NGP1N ve Shamino'nun teknik danışmanlıklarıyla hazırladığı 4 yollu SLI kullanımına olanak tanıyan X58 Classified anakartını ve yüksek kalitelil komponentlere sahip olan ayrıca aynı segmentteki diğer çözümlerden farklı olarak üç adet PCIe güç konnektörü ile yüksek hız aşırtma potansiyeli vaat eden GeForce GTX 285 Classified modelinin dördünü kapsayan kampanyanın detayları bir hayli ilgili çekici.

EVGA'da yapılan açıklamaya göre X58 Classified anakart ve GeForce GTX 285 Classified ekran kartdının dördünü birlikte satın alan kullanıcılar, ekran kartlarının bir tanesine ücretsiz sahip olabilecek. Zira Newegg'de 500$ seviyesinden satılan anakart ve 400$ seviyesinden sunulan ekran kartının dört tanesini paket olarak 1699$ seviyesinden satışa sunarak hem yüksek performans tutkunlarına hem de grafik profesyonellerine özel bir fırsat sunduğunu belirten EVGA, paketi satın alacak kullanıcılara DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia ekran kartları için ayrıcalık tanıyacağını açıkladı.

EVGA'dan yapılan açıklamaya göre 1699$'lık bu özel paketi satın alacak kullanıcılara, Fermi tabanlı GeForce 300 serisine lanse edilecekleri dönemde ilk defa sahip olma fırsatı da sunulacak.