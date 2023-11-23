Samsung Türkiye, herkese 6 aylık bedava Amazon Prime veriyor

Tam Boyutta Gör Samsung Türkiye, Amazon ile kurulan ortaklık kapsamında herkese 6 aylık ücretsiz Amazon Prime aboneliği hediye ediyor. Bu kampanyada bir katılım sınırı bulunmuyor, yani ister iPhone ister Galaxy veya diğer telefonları kullanıyor olun katılım gösterebilirsiniz.

Herkese 6 aylık bedava Amazon Prime

Samsung Türkiye, Amazon Türkiye ile yapılan ortaklık neticesinde herkese 6 aylık ücretsiz Amazon Prime aboneliği vermeye başladı. Samsung tarafından açılan web sitesine girerek aldığınız promosyon kodu ile Amazon Prime avantajını kullanabiliyorsunuz.

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Kodu almak için buradaki veya aşağıda bağlantısını verdiğimiz linki ziyaret etmeniz yeterli. Eğer reklam engelleyici kullanıyorsanız bunu kapatmanız gerekiyor. İlgili kod, ekranın sol tarafında beliriyor. Buna rağmen olmuyorsa siteye mobil cihazınızdan girerek kodu alabilirsiniz. Aldığınız kodu yine sitedeki banner’a tıklayarak yönlendirildiğiniz Amazon hesabı giriş ekranında kullanabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Eğer halihazırda Amazon Prime üyesi iseniz 6 aylık ücretsiz kullanım aboneliğinizin üzerine ekleniyor. Eski abonelerin de yararlanabildiği kampanyadan daha önce abone olmayan kullanıcılar da faydalanabiliyor.

Samsung, Amazon Prime hediye kampanyası linki

Kodu kullanmak için: https://www.amazon.com/prime/promo/landing

Amazon Prime avantajları neler?

Ücretsiz Kargo : Amazon Prime üyeleri, alışverişlerinde kargo ücreti ödemiyor. Hızlı teslimat ve aynı gün teslimat hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

: Amazon Prime üyeleri, alışverişlerinde kargo ücreti ödemiyor. Hızlı teslimat ve aynı gün teslimat hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Prime'a Özel Fırsatlar : Bazı Amazon fırsat ve indirimleri sadece Prime’lılara özel oluyor. Bu sene 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Prime Day indirimlerinden sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. Günün Fırsatları sayfasındaki bazı indirimlerde Prime’lılara erken erişim fırsatı sunuluyor.

: Bazı Amazon fırsat ve indirimleri sadece Prime’lılara özel oluyor. Bu sene 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Prime Day indirimlerinden sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. Günün Fırsatları sayfasındaki bazı indirimlerde Prime’lılara erken erişim fırsatı sunuluyor. Prime Gaming : Prime Gaming avantajları da Prime’a dahil. Amazon’un seçtiği bazı ücretli oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. FIFA, GTA V, Valorant gibi büyük oyunların bazı oyun içi ekipmanları Prime üyelerine hediye ediliyor. Bunlara ek olarak her ay bir Twitch kanalına abone olabiliyorsunuz.

: Prime Gaming avantajları da Prime’a dahil. Amazon’un seçtiği bazı ücretli oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. FIFA, GTA V, Valorant gibi büyük oyunların bazı oyun içi ekipmanları Prime üyelerine hediye ediliyor. Bunlara ek olarak her ay bir Twitch kanalına abone olabiliyorsunuz. Prime Video: Prime üyesi olduğunuzda Amazon'un online dizi, film ve belgesel platformu Prime Video üyeliğine de sahip oluyorsunuz. Ek ücret ödemeden Prime Video kütüphanesindeki içerikleri Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.

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Samsung Türkiye, herkese 6 aylık bedava Amazon Prime veriyor