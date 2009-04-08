EVGA'nın GeForce GTX 275 SuperClocked modeli detaylandı

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Standart ve yüksek bellek kapasitesine (1792MB) sahip modellerden sonra EVGA, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GTX 275 modellerini de duyurmaya başladı. Firmanın bu yöndeki ilk girişimlerinden birisi olan GeForce GTX 275 SuperClocked modeli detaylandı. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 896MB GDDR3 bellek kapasitesine ve 240x paralel işlem birimine sahip.

Tasarım özellikler ve kullanılan soğutucu itibariyle Nvidia'nın referans çizgisinin takip eden GeForce GTX 275 SuperClocked modelinin saat hızları, referans modelden farklı olarak grafik işlem birimi için 648MHz, paralel işlem birimleri için 1458MHz ve bellekler için de 2376MHz olarak belirlenmiş. Destek veren anakartlarda iki ve üç yollu SLI kurulumlarına olanak tanıyan kart, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunan aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek te sunan EVGA GeForce GTX 275 SuperClocked, yurt dışında 269.99$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.