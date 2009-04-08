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EVGA'nın GeForce GTX 275 SuperClocked modeli detaylandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın GeForce GTX 275 SuperClocked modeli detaylandı
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Standart ve yüksek bellek kapasitesine (1792MB) sahip modellerden sonra EVGA, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GTX 275 modellerini de duyurmaya başladı. Firmanın bu yöndeki ilk girişimlerinden birisi olan GeForce GTX 275 SuperClocked modeli detaylandı. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 896MB GDDR3 bellek kapasitesine ve 240x paralel işlem birimine sahip.

Tasarım özellikler ve kullanılan soğutucu itibariyle Nvidia'nın referans çizgisinin takip eden GeForce GTX 275 SuperClocked modelinin saat hızları, referans modelden farklı olarak grafik işlem birimi için 648MHz, paralel işlem birimleri için 1458MHz ve bellekler için de 2376MHz olarak belirlenmiş. Destek veren anakartlarda iki ve üç yollu SLI kurulumlarına olanak tanıyan kart, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunan aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek te sunan EVGA GeForce GTX 275 SuperClocked, yurt dışında 269.99$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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gordon01 10 yıl
SuperSuperClocked(SSC) modeli de çıkar
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kafkef_8 10 yıl
lan adamlara hiç mi demiolar bu kart gtx280 e fark atıyo daha ucuza neden veriyonuz diye. kafayı yiyecem kaldırsınlar gtx 280 i hatta gtx 285 i ne yapmaya çalışıyo bunlar anlamadım gitti.
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bulevent 10 yıl
zotac novada 295 dolar
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ozzzy222 10 yıl
gelmişmi noveya
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bulevent 10 yıl
300 dolardan aşağı düşmez gibi
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Fettah34 10 yıl
Vay bee.. "SuperClocked" a bak...
Standart hızından 15mhz daha hızlı bşr GPU ya sahip.
EVGA hiç utanmadan, sıkılmadan bir de buna fiyat farkı talep edecek...
Bizim gibi koyunlar olduğu sürece EVGA gibiler de bol bol sağacaktır...
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kafkef_8 10 yıl
bu kart zotac ın gtx275amp si gibi gttx285 i geride bırakacaktır.anlamadığım nvidia nasıl bi fiyat belirleyecekki gtx 285 i geçen bi kartı daha ucuza verecek.
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ilgezer 10 yıl
evganın tr'de diğer markalara oranla daha yüksek bir fiyattan sattığı bilniyor.
299 dolar isterler heralde bu kart için
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max975 10 yıl
fiyatı ülkemizde bakalım ne kadar olur..
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