EVGA'nın GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 kutu tasarımları göründü

Resmi tanıtımları 26 Mart'ta gerçekleştirilecek DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için meraklı bekleyiş devam ededursun, üreticilerin kutu tasarımları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde pazarın en güçlü oyuncularından biri olan EVGA, yeni nesil GeForce modelleri için hazırladığı kutu tasarımlarını gün ışığına çıkardı.
CeBIT 2010 fuarında görünen diğer kutu tasarımlarında olduğu gibi, EVGA'nın tasarımlarında da GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için saat hızlarına yer verilmiş değil. SLI, PhysX ve CUDA desteğine vurgu yapan kutularda 3DVision Surround teknolojisine de destek çekiliyor. Temel spesifikasyon anlamındaysa GeForce GTX 470'in 1280MB, GTX 480'nin ise 1536MB GDDR5 bellekle geleceğinin altı çiziliyor.
Resmi lansman için geri sayımın başladığı şu günlerde GeForce GTX 4x0 serisi için merak edilen tüm detayların yavaş yavaş da olsa netleşmesi bekleniyor.
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doğru, duman tüttürmesi muhtemel. ama kasadan ille de duman çıksın istiyorsanız nvidianın son sürücüsünü de yükleyebilirsiniz fermiye fazla para vermenize gerek yok
Bu kadarına da pes yani, aylardır kartı bekle, yok işte kutusu şöyle, yok işte soğutucusu böyle, yok işte pcb'si böyle. Bu ne ya? İnsanları bunlarla mı oyalıyorlar? Ve bunları da haber diye bizlere yutturmaya çalışanları da kınıyorum. Şu fermi denen illet 5800 başarımını ancak %10 geçer ve fiyatı da ondan %50 fazla olursa şaşırmayacağım.
Kartın kutusunu nvidia mı sürüyor piyasaya,ne ilginç yorumlar var xD
@TiesTorN
Hocam millete göre çıkar çıkmaz Ati süper bir indirip yapıp su gibi satacak kartları.Yapılacak indirimin süresinin haricinde öyle büyük indirimler beklenmemeli
git kendini bir yerden at sonra fermi çıkış tarihi diye arama yaptır :D
Bu nasıl bir kutu tanıtımıdır Nvidia?