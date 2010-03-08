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EVGA'nın GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 kutu tasarımları göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 kutu tasarımları göründü
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Resmi tanıtımları 26 Mart'ta gerçekleştirilecek DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için meraklı bekleyiş devam ededursun, üreticilerin kutu tasarımları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde pazarın en güçlü oyuncularından biri olan EVGA, yeni nesil GeForce modelleri için hazırladığı kutu tasarımlarını gün ışığına çıkardı.

CeBIT 2010 fuarında görünen diğer kutu tasarımlarında olduğu gibi, EVGA'nın tasarımlarında da GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için saat hızlarına yer verilmiş değil. SLI, PhysX ve CUDA desteğine vurgu yapan kutularda 3DVision Surround teknolojisine de destek çekiliyor. Temel spesifikasyon anlamındaysa GeForce GTX 470'in 1280MB, GTX 480'nin ise 1536MB GDDR5 bellekle geleceğinin altı çiziliyor.

Resmi lansman için geri sayımın başladığı şu günlerde GeForce GTX 4x0 serisi için merak edilen tüm detayların yavaş yavaş da olsa netleşmesi bekleniyor.

EVGA'nın GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 kutu tasarımları göründü
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leonadies 9 yıl
CUDA teknolojisi evvvveeeettttt :)
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daywallker 9 yıl
zıhahahahah evet ya kutusu kılı tüyü derken artık hakkaten bıktırdılar be verin artık şunu yaf mesut üstadımız incelesin bi ..
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DH Misafiri 9 yıl
lan nvıdıa yaya laf atmayın bi yaa.nvıdıa performans ya liderken kral oluyor liderligi ati alınca nvıdıa şöyle nvıdıa böyle beekleyin biraz
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Niessman 9 yıl
Nvidia, kartların bellek miktarına yeni bir boyut getirmiş.
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Tolgá 9 yıl
@yusufcik82 bu kart bencede lokomotif olcak eğer fiyat istenilen seviyede olursa..
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mobylette 9 yıl
DEATH71

@yusufcik82 bu kart bencede lokomotif olcak eğer fiyat istenilen seviyede olursa..


doğru, duman tüttürmesi muhtemel. ama kasadan ille de duman çıksın istiyorsanız nvidianın son sürücüsünü de yükleyebilirsiniz fermiye fazla para vermenize gerek yok
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sdbz 9 yıl
Kutu göründüüüüü!
Bu kadarına da pes yani, aylardır kartı bekle, yok işte kutusu şöyle, yok işte soğutucusu böyle, yok işte pcb'si böyle. Bu ne ya? İnsanları bunlarla mı oyalıyorlar? Ve bunları da haber diye bizlere yutturmaya çalışanları da kınıyorum. Şu fermi denen illet 5800 başarımını ancak %10 geçer ve fiyatı da ondan %50 fazla olursa şaşırmayacağım.
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stradosphere 9 yıl
@dellino
Kartın kutusunu nvidia mı sürüyor piyasaya,ne ilginç yorumlar var xD
@TiesTorN
Hocam millete göre çıkar çıkmaz Ati süper bir indirip yapıp su gibi satacak kartları.Yapılacak indirimin süresinin haricinde öyle büyük indirimler beklenmemeli
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sadtneverdie 9 yıl
fahdlan
git kendini bir yerden at sonra fermi çıkış tarihi diye arama yaptır :D
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fahdlan 9 yıl
kart ı göremedik, kutusuyla idare edin diyorlar :) benim acelem bir an evvel çıksada şu fermi dedıleri şey ? bende 5870 alsam ne güzel olur ... ama ne kadar uzatırlarsa uzatsınlar en fazla 2 ay daha uzar ... enınde sonunda cıkacak bu fermi ... offf ülen offff
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DH Misafiri 9 yıl
nvıdıa artık boş kutu satar.kaç aydır çıkçak diyorlar ama koskoca fuar da daha tanıtımı yok sadece kutu tanıtımı var çok saçma.adamlar demek istiyor nvıdıa nın boş kutusuda satar.
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TiRaNTx 9 yıl
çok pahalı fiyatlar var üst seviye diye yutturuyorlar yahu çıkan oyunlara bakın iyi oyunlar var ve hepsi iyi kart gerektiriyor yani şimdi bir ortalama kullanıcı oyunu güzel bir şekilde oynamak istiyorsa yüksek miktarda para verecek bence kötü birşey ucuzlaması lazım şişirilip dayatılan fiyatlar hep.
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dellino 9 yıl
Kutuların hangi kağıttan ve nerede basıldığıu bilgilerini de hiç göremedik.
Bu nasıl bir kutu tanıtımıdır Nvidia?
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