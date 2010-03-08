EVGA'nın GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 kutu tasarımları göründü

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Resmi tanıtımları 26 Mart'ta gerçekleştirilecek DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için meraklı bekleyiş devam ededursun, üreticilerin kutu tasarımları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde pazarın en güçlü oyuncularından biri olan EVGA, yeni nesil GeForce modelleri için hazırladığı kutu tasarımlarını gün ışığına çıkardı.

CeBIT 2010 fuarında görünen diğer kutu tasarımlarında olduğu gibi, EVGA'nın tasarımlarında da GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için saat hızlarına yer verilmiş değil. SLI, PhysX ve CUDA desteğine vurgu yapan kutularda 3DVision Surround teknolojisine de destek çekiliyor. Temel spesifikasyon anlamındaysa GeForce GTX 470'in 1280MB, GTX 480'nin ise 1536MB GDDR5 bellekle geleceğinin altı çiziliyor.

Resmi lansman için geri sayımın başladığı şu günlerde GeForce GTX 4x0 serisi için merak edilen tüm detayların yavaş yavaş da olsa netleşmesi bekleniyor.

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