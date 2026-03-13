Xiaomi yeni bavul modelini tanıttı: 39L kapasite ve dahası

Xiaomi Mijia Front-Opening Suitcase tanıtıldı
MIJIA markası altında piyasaya sürülen yeni bavul 18 inç ve 20 inç olmak üzere iki farklı boyutta sunuluyor. 18 inç model 399 yuan (yaklaşık 58 dolar), 20 inç model ise 499 yuan (yaklaşık 72 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Mijia Front-Opening Suitcase’in en dikkat çekici özelliği ön açılabilen özel bölmesi.
Bu tasarım sayesinde kullanıcılar ana depolama alanını tamamen açmadan gerekli eşyalarına ulaşabiliyor. Özellikle havaalanı güvenlik kontrolleri veya toplantı gibi durumlarda laptop ve aksesuarları hızlı şekilde almak mümkün oluyor. Ön bölüm iki ayrı kısımdan oluşuyor. Bunlardan biri 16 inç dizüstü bilgisayar için ayrılmış özel bir laptop yuvası sunuyor.
Diğer bölüm ise şarj cihazı, powerbank ve kablolar gibi küçük aksesuarlar için hızlı erişim alanı sağlıyor. Bavulun iç astarında antibakteriyel bir kaplama da kullanılmış. Şirketin paylaştığı test sonuçlarına göre bu kaplama bakteri oluşumunu yüzde 99’a kadar azaltabiliyor.
Malzeme tarafında bavulun dış kabuğunda Covestro PC kompozit kullanılmış. Güvenlik tarafında ise uluslararası seyahatlerde kullanılabilen TSA onaylı gömülü kilit yer alıyor. Tasarım detaylarında sessiz hareket sağlayan çok yönlü tekerlekler bulunuyor. Kapasite tarafında ise 18 inç model 37.5 litre hacim ve 3.4 kg ağırlık sunarken, 20 inç model 39 litre kapasite ve 3.7 kg ağırlıkla geliyor.
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur