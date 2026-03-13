Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi yeni bavul modelini tanıttı: 39L kapasite ve dahası

    Xiaomi, sık seyahat eden kullanıcıları hedefleyen yeni bavul modelini duyurdu. Mijia Front-Opening Suitcase, ön açılan tasarımı ve hafif gövdesiyle satışa çıkacak.

    Xiaomi, akıllı telefonların yanı sıra ürün gamını genişletme noktasında çığır açmış durumda. Son olarak Çinli dev, seyahat aksesuarları serisine Mijia Front‑Opening Suitcase adlı yeni bir bavul modeli daha ekledi. Model, özellikle sık seyahat eden kullanıcılar ve iş amaçlı yolculuk yapanlar için geliyor.

    Xiaomi Mijia Front-Opening Suitcase tanıtıldı

    MIJIA markası altında piyasaya sürülen yeni bavul 18 inç ve 20 inç olmak üzere iki farklı boyutta sunuluyor. 18 inç model 399 yuan (yaklaşık 58 dolar), 20 inç model ise 499 yuan (yaklaşık 72 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Mijia Front-Opening Suitcase’in en dikkat çekici özelliği ön açılabilen özel bölmesi.

    Bu tasarım sayesinde kullanıcılar ana depolama alanını tamamen açmadan gerekli eşyalarına ulaşabiliyor. Özellikle havaalanı güvenlik kontrolleri veya toplantı gibi durumlarda laptop ve aksesuarları hızlı şekilde almak mümkün oluyor. Ön bölüm iki ayrı kısımdan oluşuyor. Bunlardan biri 16 inç dizüstü bilgisayar için ayrılmış özel bir laptop yuvası sunuyor.

    Diğer bölüm ise şarj cihazı, powerbank ve kablolar gibi küçük aksesuarlar için hızlı erişim alanı sağlıyor. Bavulun iç astarında antibakteriyel bir kaplama da kullanılmış. Şirketin paylaştığı test sonuçlarına göre bu kaplama bakteri oluşumunu yüzde 99’a kadar azaltabiliyor.

    Bavulun ana depolama alanı ise oldukça geniş. Çift U şeklinde fermuar sistemi, kapağın açılması sırasında eşyaların dışarı düşmesini önlemeye yardımcı oluyor. İç bölümde ayrıca ıslak ve kuru eşyaları ayırmak için özel bir katman bulunuyor. Xiaomi ayrıca 1:9 derin depolama tasarımı ile kalın kıyafetler veya düzensiz şekilli eşyalar için daha geniş bir alan sunuyor.

    Malzeme tarafında bavulun dış kabuğunda Covestro PC kompozit kullanılmış. Güvenlik tarafında ise uluslararası seyahatlerde kullanılabilen TSA onaylı gömülü kilit yer alıyor. Tasarım detaylarında sessiz hareket sağlayan çok yönlü tekerlekler bulunuyor. Kapasite tarafında ise 18 inç model 37.5 litre hacim ve 3.4 kg ağırlık sunarken, 20 inç model 39 litre kapasite ve 3.7 kg ağırlıkla geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    E
    erhanakansel 7 saat önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 7 saat önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    soğuk pres nedir astra k 1.6 cdti uydu splitter çanaktan gelen kabloyu çoğaltma fren pedalı sonuna kadar gidiyor ford connect teyp kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Hp Omen 16-AM0009NT
    Hp Omen 16-AM0009NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum