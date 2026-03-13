Xiaomi yeni bavul modelini tanıttı: 39L kapasite ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, akıllı telefonların yanı sıra ürün gamını genişletme noktasında çığır açmış durumda. Son olarak Çinli dev, seyahat aksesuarları serisine Mijia Front‑Opening Suitcase adlı yeni bir bavul modeli daha ekledi. Model, özellikle sık seyahat eden kullanıcılar ve iş amaçlı yolculuk yapanlar için geliyor.

Xiaomi Mijia Front-Opening Suitcase tanıtıldı

MIJIA markası altında piyasaya sürülen yeni bavul 18 inç ve 20 inç olmak üzere iki farklı boyutta sunuluyor. 18 inç model 399 yuan (yaklaşık 58 dolar), 20 inç model ise 499 yuan (yaklaşık 72 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Mijia Front-Opening Suitcase’in en dikkat çekici özelliği ön açılabilen özel bölmesi.

Bu tasarım sayesinde kullanıcılar ana depolama alanını tamamen açmadan gerekli eşyalarına ulaşabiliyor. Özellikle havaalanı güvenlik kontrolleri veya toplantı gibi durumlarda laptop ve aksesuarları hızlı şekilde almak mümkün oluyor. Ön bölüm iki ayrı kısımdan oluşuyor. Bunlardan biri 16 inç dizüstü bilgisayar için ayrılmış özel bir laptop yuvası sunuyor.

Diğer bölüm ise şarj cihazı, powerbank ve kablolar gibi küçük aksesuarlar için hızlı erişim alanı sağlıyor. Bavulun iç astarında antibakteriyel bir kaplama da kullanılmış. Şirketin paylaştığı test sonuçlarına göre bu kaplama bakteri oluşumunu yüzde 99’a kadar azaltabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bavulun ana depolama alanı ise oldukça geniş. Çift U şeklinde fermuar sistemi, kapağın açılması sırasında eşyaların dışarı düşmesini önlemeye yardımcı oluyor. İç bölümde ayrıca ıslak ve kuru eşyaları ayırmak için özel bir katman bulunuyor. Xiaomi ayrıca 1:9 derin depolama tasarımı ile kalın kıyafetler veya düzensiz şekilli eşyalar için daha geniş bir alan sunuyor.

Malzeme tarafında bavulun dış kabuğunda Covestro PC kompozit kullanılmış. Güvenlik tarafında ise uluslararası seyahatlerde kullanılabilen TSA onaylı gömülü kilit yer alıyor. Tasarım detaylarında sessiz hareket sağlayan çok yönlü tekerlekler bulunuyor. Kapasite tarafında ise 18 inç model 37.5 litre hacim ve 3.4 kg ağırlık sunarken, 20 inç model 39 litre kapasite ve 3.7 kg ağırlıkla geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: