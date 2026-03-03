Qualcomm açıkladı: 6G ne zaman geliyor?

Qualcomm 6G için tarih paylaştı
Qualcomm, MWC kapsamında yaptığı duyuruda 2028'de 6G için küresel standartların tamamlanmasını, ön sürüm cihaz ve ağ testlerinin yapılmasını planlanlıyor. 2029'dan itibaren ise küresel ve birbiriyle uyumlu 6G sistemlerinin son kullanıcıya ulaşması hedefleniyor. Ayrıca Qualcomm'un vizyonu, 6G'yi yalnızca "daha hızlı internet" olarak konumlandırmıyor.
Ayrıca bu dönüşüm tek başına yürütülmüyor. Aralarında Ericsson, LG Electronics, Nokia, Samsung Electronics, Microsoft ve Google gibi devlerin bulunduğu 30'dan fazla küresel oyuncu 6G koalisyonuna katılmış durumda. İş birliği, cihazlar, ağ altyapısı ve bulut tarafında ortak standartların geliştirilmesini, 2028'de 6G uyumlu ön-ticari sistemlerin gösterimini ve 2029 itibarıyla küresel lansmanı kapsıyor.
Bu arada, küresel ölçekte 6G hazırlıkları hızlanırken, birçok ülke hâlâ 5G yayılımını tamamlamaya çalışıyor. Sektör hedefleri 2029'da 5G bağlantı sayısının milyarlar seviyesine ulaşacağı yönünde. Qualcomm'un takvimi ise tam bu doygunluk döneminde 6G'nin sahneye çıkacağını gösteriyor. Önümüzdeki üç yıl, standartların şekillenmesi ve erken test sonuçları açısından belirleyici olacak.