Qualcomm açıkladı: 6G ne zaman geliyor?

Tam Boyutta Gör Qualcomm, MWC Barcelona 2026 kapsamında 6G yol haritasını resmen duyurdu. Şirket, 6G’nin 2029’dan itibaren ticari olarak devreye alınmasını hedeflediğini açıklarken, süreci kilometre taşlarına dayalı net bir takvime bağladı. Peki 5G teknolojisi yavaş yavaş yaygınlaşırken 6G ne zaman çıkacak? İşte yanıtı...

Qualcomm 6G için tarih paylaştı

Qualcomm, MWC kapsamında yaptığı duyuruda 2028'de 6G için küresel standartların tamamlanmasını, ön sürüm cihaz ve ağ testlerinin yapılmasını planlanlıyor. 2029'dan itibaren ise küresel ve birbiriyle uyumlu 6G sistemlerinin son kullanıcıya ulaşması hedefleniyor. Ayrıca Qualcomm'un vizyonu, 6G'yi yalnızca "daha hızlı internet" olarak konumlandırmıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil ağ, baştan sona yapay zekâ merkezli (AI-native) bir mimariyle tasarlanıyor. Bağlantı, geniş alan algılama (wide-area sensing) ve yüksek performanslı bilgi işlem olmak üzere üç temel üzerine kurulan bu yapı, cihaz, şebeke ve bulut arasında paylaşılacak. Entegre algılama sayesinde ağların bir radar gibi çalışarak aktif çip bulunmayan nesneleri dahi algılayabilmesi, karasal ve uydu ağlarının ilk günden itibaren birleşik çalışması ve 7-16 GHz ile 100+ GHz (sub-terahertz) bantlarının devreye alınması planın ayakları konumunda.

Ayrıca bu dönüşüm tek başına yürütülmüyor. Aralarında Ericsson, LG Electronics, Nokia, Samsung Electronics, Microsoft ve Google gibi devlerin bulunduğu 30'dan fazla küresel oyuncu 6G koalisyonuna katılmış durumda. İş birliği, cihazlar, ağ altyapısı ve bulut tarafında ortak standartların geliştirilmesini, 2028'de 6G uyumlu ön-ticari sistemlerin gösterimini ve 2029 itibarıyla küresel lansmanı kapsıyor.

Bu arada, küresel ölçekte 6G hazırlıkları hızlanırken, birçok ülke hâlâ 5G yayılımını tamamlamaya çalışıyor. Sektör hedefleri 2029'da 5G bağlantı sayısının milyarlar seviyesine ulaşacağı yönünde. Qualcomm'un takvimi ise tam bu doygunluk döneminde 6G'nin sahneye çıkacağını gösteriyor. Önümüzdeki üç yıl, standartların şekillenmesi ve erken test sonuçları açısından belirleyici olacak.

