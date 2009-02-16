EVGA'nın su soğutmalı GeForce GTX 285 HydroCopper modeli göründü

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Nvidia'nın geçtiğimiz ayın hemen başında Las Vegas'da gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği 2009 fuarıyla eş zaman olarak lanse ettiği GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modelleri için su soğutmalı çözümler de görünmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda gün ışığına çıkan su soğutmalı GTX 295 modellerinden sonra tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen GTX 285 de su soğutma çözümleriyle buluşuyor.

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden biri olan EVGA'nın su soğutmalı GeForce GTX 285 modeli göründü. Firmanın HydroCopper GTX 285 adını verdiği kart üzerinde GPU'nun yanı sıra bellek yongalarını ve güç modüllerini de kapsayan Bakır tabanlı su soğutma bloğuna yer verilmiş. Referans modele kıyasla çok daha sessiz olacağı ve etkin soğutma sağlayacağı belirtilen blok sayesinde kart, hız aşırtılmış olarak geliyor.

Gelen bilgilere göre kartın grafik işlemcisi 720MHz'de, paralel işlem birimleri 1620MHz'de ve bellekleri de 2.77GHz'de görev yapıyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartı Triple SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. DirectX 10, CUDA ve PhysX desteği de sunan HydroCopper GTX 285 modelinin 450 Avro seviyesinden listelere giriş yapmaya başladığı belirtiliyor.