Yahoo Mail toplu bir değişim geçirdi, şifresiz giriş desteği geldi

İnternet dünyasındaki varlığını güçlü bir şekilde devam ettirmeye devam eden Yahoo, e-posta servisi Yahoo Mail'i baştan aşağıya yeniledi.

Yapılan bu yeniliklerin başında ilk olarak çoklu hesap desteği geliyor. Artık Yahoo Mail içerisinde Outlook, Hotmail ve AOL hesapları da aktif olarak kullanılabiliyor. Masaüstü sürümüne giriş için "Account Key" isimli yeni bir güvenlik sistemini de hayata geçiren Yahoo, kişilerin şifre olarak akıllı telefonlarını kullanmasına imkan tanıyor ve hesaba giriş için akıllı telefonlardan onay verilmesi gerekiyor. Bu sayede şifre yazma ya da hatırlama derdi de ortadan kaldırılabiliyor.

Yeni sürümüyle e-postalar arasında içerik bulmayı hiç olmadığı kadar kolay ve güçlü hale getiren Yahoo, mobil uygulamalarını da daha modern bir arayüzle güncelliyor. Uygulama için navigasyon süreci daha sade hale getirilen Yahoo Mail, artık e-postalara aynı anda birden fazla video ve fotoğraf yükleyebiliyor olmasıyla da ciddi zaman kazancı sağlıyor.

Yahoo'nun yeni sürümü iOS ve Android için bugün kullanıma sunuluyor. Masaüstü tarafında ise dünya geneli dağıtımın yakın zaman içerisinde yapılacağı belirtiliyor.

http://mashable.com/2015/10/15/yahoo-mail-app-passwords/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#IJAD6PnCLGqP