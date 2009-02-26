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EVGA'nın yeni anakartı X58 Classified rötarlı geliyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın yeni anakartı X58 Classified rötarlı geliyor
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan EVGA'nın anakart pazarında da iddialı olmak istediği biliniyor. Bir süre öncesine kadar sadece Nvidia çipsetli ve referans tasarımlı anakartlar hazırlayan firma, For The Win serisi anakartlarıyla hedeflerine yönelik ilk sinyallerini vermiş ve kısa bir süre önce Intel'in X58 yonga setini temel alan anakartlar hazırlamaya başlamıştı.

Hız aşırtma dünyasının saygın isimlerinden birisi olan ve bir süre öncesine kadar Quantum Force serisi performans odaklı anakartların geliştirme çalışmalar için Foxconn'a teknik danışmanlık yapan Shamino rumuzlu Peter Tan ile birlikte çalışan EVGA'nın bir süredir merakla beklenen X58 SLI Classified isimli yeni anakartında kısa süreli bir gecikmenin yaşanacağı belirtiliyor. Peki bu gecikme ne kadar sürecek?

EVGA'nın yüksek performans segmentine yönelik olarak Core i7 işlemciler için hazırladığı X58 SLI Classified kod adlı anakartın Şubat ayının sonuna doğru satışa sunulacağı belirtiliyordu fakat son gelen bilgilere göre tasarım özellikleri ve teknik detaylarıyla merak uyandırmayı başaran anakartın, önümüzdeki hafta Almanya'da Hannover kentinde başlayack CeBIT fuarında katılımcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Güncellenen lansman takvimi çerçevesinde Mart ayının ikinci haftasında satışa sunulması beklenen anakart, özel soğutucusuyla öne çıkıyor. Daha fazla PCIe bant genişliği için Nvidia'nın NF200 yongasına yer verilen X58 Classified'da dört adet PCIe x16 slotu bulunuyor. 10 fazlı dijital PWM ve çift 8-pin CPU güç konnektörü gibi detaylarla gelecek anakartın 450$ / 450 Avro fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


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Deboras 10 yıl
Nvidia yeni chipset çıkarsında Nehalemler için, anakart alıp geçsem diyordumki EVGA x58'e NF200 koymuş. Yani triple SLI yaptığınızda 3 slotta x16 modunda çalışacak demek. Biraz daha otursun fiyat ve hataların giderilmesi olarak, kesinlikle bu anakartla Nehalem'e geçerim.
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gordon01 10 yıl
bizde herhalde 500 Avro'yu bulur :(
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oguzhansackan 10 yıl
Siyah ve kırmızı uyumu çok güzel olmuş...


Ama Rampage II Extreme daha güsel yaw...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
pence artık pcbyi tamamen bakırla kaplamanın zamanı geldi :D
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Applejack 10 yıl
e-VGA logosundan ışık çıkıyor birde.


Manyak bi anakart olmuş ama, özellikle faz soğutmaları çok hoşuma gitti.
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petsiyehable 10 yıl
NE 10 NUMARASI NE İŞİ BİLMESİ BIRAKIN ALLAH AŞKINA
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BroK€NSaf€ty 10 yıl

Orjinalden alıntı: HATUKAY

NE 10 NUMARASI NE İŞİ BİLMESİ BIRAKIN ALLAH AŞKINA


Evga bu güne kadar en çok ilgimi çeken marka olmuştur Kaliteli mazlseme en iyi tasarımı yapan bir firma olmuştur Ülkemizde yetirince Evga ürünleri olmadığı için temin edemiyorum .

Eğer sen biliyorsan Yapta bir anakart görelim bakalım[>:]
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masajah_rataj 10 yıl
kart iyi ama fiyatı çok yükseklerde uçuyor
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EcZaNeT 10 yıl
450 usd bile değil 450 avro... 2. el serçe alınır ayıptır yaww..
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sugarcocuk1 10 yıl
evga bu işi biliyor 10 numara kart fiyat konusunda cok fazla ama her güzelin oldugunu bunuda kusuru bu olsa gerek haber icin dh teşekkürler
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DarkSidesOfMe 10 yıl
bu nasıl bir anakarttır. tasarım çok şık soğutma da güzel şimdi sıra performans testlerinde[>:]
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