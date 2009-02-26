EVGA'nın yeni anakartı X58 Classified rötarlı geliyor

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan EVGA'nın anakart pazarında da iddialı olmak istediği biliniyor. Bir süre öncesine kadar sadece Nvidia çipsetli ve referans tasarımlı anakartlar hazırlayan firma, For The Win serisi anakartlarıyla hedeflerine yönelik ilk sinyallerini vermiş ve kısa bir süre önce Intel'in X58 yonga setini temel alan anakartlar hazırlamaya başlamıştı.

Hız aşırtma dünyasının saygın isimlerinden birisi olan ve bir süre öncesine kadar Quantum Force serisi performans odaklı anakartların geliştirme çalışmalar için Foxconn'a teknik danışmanlık yapan Shamino rumuzlu Peter Tan ile birlikte çalışan EVGA'nın bir süredir merakla beklenen X58 SLI Classified isimli yeni anakartında kısa süreli bir gecikmenin yaşanacağı belirtiliyor. Peki bu gecikme ne kadar sürecek?

EVGA'nın yüksek performans segmentine yönelik olarak Core i7 işlemciler için hazırladığı X58 SLI Classified kod adlı anakartın Şubat ayının sonuna doğru satışa sunulacağı belirtiliyordu fakat son gelen bilgilere göre tasarım özellikleri ve teknik detaylarıyla merak uyandırmayı başaran anakartın, önümüzdeki hafta Almanya'da Hannover kentinde başlayack CeBIT fuarında katılımcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Güncellenen lansman takvimi çerçevesinde Mart ayının ikinci haftasında satışa sunulması beklenen anakart, özel soğutucusuyla öne çıkıyor. Daha fazla PCIe bant genişliği için Nvidia'nın NF200 yongasına yer verilen X58 Classified'da dört adet PCIe x16 slotu bulunuyor. 10 fazlı dijital PWM ve çift 8-pin CPU güç konnektörü gibi detaylarla gelecek anakartın 450$ / 450 Avro fiyatla satışa sunulması bekleniyor.