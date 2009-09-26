Fabrika çıkışı hız aşırtmalı ve su soğutmalı Radeon HD 5870 duyuruldu

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SmoothCreations özel tasarım sistemleriyle son dönemin yükselen isimleri arasında yer alıyor.

Oyuncular ve yüksek performans tutkunları için özel tasarımlı sistemler hazırlayan Amerika merkezli SmoothCreations firması, fabrika çıkışı hız aşırtmalı ilk Radeon HD 5870 modelini duyurdu. Hatırlanacağı üzere Asus tarafından hazırlanan Radeon HD 5870 modeli Voltage Tweak yazılımı ile hız aşırtma hazırlıklı olarak geliyordu ancak SmoothCreations firması tarafınan duyurusu yapılan Radeon HD 5870 1GB XOC Havoc, fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen ilk sistem olmayı başardı. Danger Den tarafından hazırlanan su soğutma bloğu ile donatılan kart saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cypress (RV870) GPU'sundan güç alan ekran kartında grafik işlemci hızının standart değer olan 850MHz'den 950MHz'e, bellek frekansının ise yine standart değer olan 4800MHz'den 5200MHz'e çıkartıldığı belirtiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartında standart değerlerin üzerinde bir hız aşırtma başarımı için özel olarak hazırlanan bir firmware kullanıldığı ve su soğutma takviyesi ile kartın deneyimli ellerde çok daha yüksek hızlara çıkabileceği açıklandı.

SmoothCreations tarafından duyurusu yapılan Radeon HD 5870 1GB XOC Havoc sadece firma tarafından hazırlanan özel sistemlerde kullanılacak.