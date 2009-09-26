Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı ve su soğutmalı Radeon HD 5870 duyuruldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,9b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı ve su soğutmalı Radeon HD 5870 duyuruldu
Tam Boyutta Gör

SmoothCreations özel tasarım sistemleriyle son dönemin yükselen isimleri arasında yer alıyor.

Oyuncular ve yüksek performans tutkunları için özel tasarımlı sistemler hazırlayan Amerika merkezli SmoothCreations firması, fabrika çıkışı hız aşırtmalı ilk Radeon HD 5870 modelini duyurdu. Hatırlanacağı üzere Asus tarafından hazırlanan Radeon HD 5870 modeli Voltage Tweak yazılımı ile hız aşırtma hazırlıklı olarak geliyordu ancak SmoothCreations firması tarafınan duyurusu yapılan Radeon HD 5870 1GB XOC Havoc, fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen ilk sistem olmayı başardı. Danger Den tarafından hazırlanan su soğutma bloğu ile donatılan kart saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cypress (RV870) GPU'sundan güç alan ekran kartında grafik işlemci hızının standart değer olan 850MHz'den 950MHz'e, bellek frekansının ise yine standart değer olan 4800MHz'den 5200MHz'e çıkartıldığı belirtiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartında standart değerlerin üzerinde bir hız aşırtma başarımı için özel olarak hazırlanan bir firmware kullanıldığı ve su soğutma takviyesi ile kartın deneyimli ellerde çok daha yüksek hızlara çıkabileceği açıklandı.

SmoothCreations tarafından duyurusu yapılan Radeon HD 5870 1GB XOC Havoc sadece firma tarafından hazırlanan özel sistemlerde kullanılacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
buraoca2 10 yıl
Kartları biraz daha zorlayıp 1 ghz seviyesine çekebilselerdi daha iyi olurdu; fakat bu haldede gideri oldukça iyi olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsyn2802 10 yıl
kaç para acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 10 yıl
kasa bomba olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.o.T.u.S 10 yıl
Mükemmel ötesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waltran 10 yıl
çokgüzel kasa ya keşke bende olsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 10 yıl
Barış Malkoç airbrush la cok süper şeyler yapıyor bu teknik süper bişi adam tuningcilerin gözdesi ve kendini aşmış biri

kasaya gelirsek 6/10
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 10 yıl
Güzel çalışmaları var; smoothcreations.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wacd 10 yıl
Airbrush'tan hoşlananlar bu adamla görüşmenizi öneririm.Türkiye'nin önemli airbrush sanatçılarından biridir.
Kasanızın kapağını alın ya da komple kasanızı alın gidin ve sadece ne istediğinizi söyleyin..


zhmairbrush.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
kurukafa resimleri hiç olmamış...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darbelux 10 yıl
Gece rüyalarına girer adamın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 10 yıl
Bunu yapan insan mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VICTRIX 10 yıl
tasarım harika görünüyor.su soğutma çok düzenli duruyor.airbrush olsa gerek kurukafalar.kalite konuşuyor kasa.bu haberden sonra üreticilerde özel soğutmalı 5800 serisini gösterirler gibi.haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XenonMan58 10 yıl
kasaya bak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14916 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
overclock, hız aşırtma ve Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim