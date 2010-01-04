Farklı bir telefon mu arıyorsunuz, o halde BPhone ilginizi çekebilir

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BlackBerry, iPhone veya Google'ın önümüzdeki günlerde tanıtacağı Nexus One gibi telefonlar ilginizi çekmiyor ve iletişim ihtiyaçlarınızı çok daha farklı bir cihazla karşılamakla istiyorsanız, kesinlikle dikkatinizi çekecek bir çözüm BPhone. Melez bir cihaz olan BPhone, netbook ve telefonu aynı çatı altında buluşturan, türünün en ilginç iletişim cihazlarından biri olarak meraklı bakışları üzerine çekmeyi başarıyor.

BPhone hem bir telefon hem de bir netbook. 5-inç boyutunda döndürülebilir dokunmatik ekran ile QWERTY tuş takımına sahip olan cihazda, fare hareketleri için bir kaydırma topu da yer alıyor. Teknik özellikleri ve kullanılan işletim sistemi hakkında şu an için net bir bilgi olmasa da yazılım platformu olarak Google Android gibi Linux tabanlı bir çözüm veya Windows CE kullanması en güçlü seçenek olarak görülüyor.

Alternatifler ilginizi çekiyorsa BPhone ile birlikte AMD'nin tavsiye'nin ettiği xpPhone'a da göz atabilir, ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

BPhone'la ilgili video; http://www.tudou.com/programs/view/wm57zI3X0U0