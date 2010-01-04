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Farklı bir telefon mu arıyorsunuz, o halde BPhone ilginizi çekebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,8b
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32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Farklı bir telefon mu arıyorsunuz, o halde BPhone ilginizi çekebilir
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BlackBerry, iPhone veya Google'ın önümüzdeki günlerde tanıtacağı Nexus One gibi telefonlar ilginizi çekmiyor ve iletişim ihtiyaçlarınızı çok daha farklı bir cihazla karşılamakla istiyorsanız, kesinlikle dikkatinizi çekecek bir çözüm BPhone. Melez bir cihaz olan BPhone, netbook ve telefonu aynı çatı altında buluşturan, türünün en ilginç iletişim cihazlarından biri olarak meraklı bakışları üzerine çekmeyi başarıyor.

BPhone hem bir telefon hem de bir netbook. 5-inç boyutunda döndürülebilir dokunmatik ekran ile QWERTY tuş takımına sahip olan cihazda, fare hareketleri için bir kaydırma topu da yer alıyor. Teknik özellikleri ve kullanılan işletim sistemi hakkında şu an için net bir bilgi olmasa da yazılım platformu olarak Google Android gibi Linux tabanlı bir çözüm veya Windows CE kullanması en güçlü seçenek olarak görülüyor.

Alternatifler ilginizi çekiyorsa BPhone ile birlikte AMD'nin tavsiye'nin ettiği xpPhone'a da göz atabilir, ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

BPhone'la ilgili video; http://www.tudou.com/programs/view/wm57zI3X0U0


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Scorpion_tr 9 yıl
bunebiçimPhone (bPhone)
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sotoxs 9 yıl
sharp müzik setini 124 ün radyo kaset çalar yerine monte etmişti biri. ondan sonraki en parlak fikir bu olsa gerek. daha ne parlak fikirler heba olup gidiyor parasızlıktan!
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XDaY_WaLkeRX 9 yıl
Telefondan çok netbook a benziyor.. :D
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Ben Ressam 9 yıl
tridentden şaşmam
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bimel34 9 yıl
Niye öyle düşünüyosunuz ki arkadaşlar. Ben de tam tersini düşününce çok mantıklı geldi. Mesela yeni moda olan netbook gibi ufak cihazların içine hafıza kartı okuyucu gibi sim kart takılacak bir yuva yapsalar ve gerek olunca direk simkartı bu yuvaya takıp gsm üzerinden, gerekirse kulaklıklı mikrofon ile veya netbook'un kendi hoparlör ve mikrofonu ile görüşme yapılabilse fena olmazdı diye düşünüyorum.
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1963bursa 9 yıl
Yeni çıkan cep arabafonlar daha kullanışlı, cep arabafonu taşıyamıyorsunuz ama o sizi taşıyabiliyor....Başında niye cep olduğunu bilmiyorum, alışkanlıktan koyulmuş olabilir.:D
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Batuist 9 yıl
Farklı bir telefon arayanlarında ilgisini çekeceğini zannetmiyorum..
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sahafiec 9 yıl
bu cihazı görünce aklıma gelecek en son şey telefon olur.
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Scorpion_tr 9 yıl
Ellerinde kalır satamazlar
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HOWTEK 9 yıl
tek kelimeyle saçmalık
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cihangir151 9 yıl
ne zaman erkekler kol çantası taşırsa o zaman işe yarar. çanta taşıyan bir bayanda zaten bunu kullanmaz
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Death Note 9 yıl
Nasıl konuşcaz ? Koskaca şeyi kulağımıza mı dayıyacaz ?
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quzman 9 yıl
Taşıma kılıfı olarak da sırt çantası hediye ediyorlarmış ...
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ssschutzstaffel_ss 9 yıl
ben onu kamyonun altına takoz diye koyarım
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cmake 9 yıl
Denemek lazım.
Üreten firma yeni bir pazar yaratma hevesinde. Ancak bu tür deneysel ürünler her zaman tutmuyor. Netbook tuttu. Bu tutar mı göreceğiz? 100 deneysel üründen 1 tanesi tutuyor diye mübalağa yapabiliriz sanırım.
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