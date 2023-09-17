Kim Nerede? 315 Tesla, otomobil üretiminde sessiz bir devrim gerçekleştiriyor 139 Her yıl yeni bir iPhone yerine Apple hissesi alsaydınız şimdi ne kadar paranız olacaktı? 130 Tasarımı ile büyüleyen Redmi Note 13 Pro+ gözler önüne çıktı
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Fiat Egea'nın Limited özel serisi Türkiye'de! Peugeot E-3008 tanıtıldı - DH Oto Gündem

    Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Avrupa'nın Çinli elektrikli otomobillere yönelik ek vergi adımını, Fiat Egea'nın yeni Limited donanım seviyesini ve TEMSA'nın hidrojenli otobüsünü konuştuk.

    Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Avrupa'nın Çinli elektrikli otomobillere yönelik ek vergi adımını, Fiat Egea'nın yeni Limited donanım seviyesini ve TEMSA'nın ilk şehirler arası hidrojenli otobüsü gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. 

    00:00 - Giriş

    03:00 - Avrupa'dan yeni hamle: Çinli elektrikli otomobillere ek vergi gelebilir

    12:35 - TEMSA, Türkiye'nin ilk şehirler arası hidrojenli otobüsünü üretecek

    17:28 - Fiat Egea'nın Limited özel serisi Türkiye'de satışa sunuldu

    24:43 - Volkswagen ID. X Performance konsepti tanıtıldı

    31:20 - Stellantis, otomobil bataryalarını yüzde 50 daha hafif yapacak

    40:00 - Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı

    53:17 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız