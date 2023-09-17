Fiat Egea'nın Limited özel serisi Türkiye'de! Peugeot E-3008 tanıtıldı - DH Oto Gündem

Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Avrupa'nın Çinli elektrikli otomobillere yönelik ek vergi adımını, Fiat Egea'nın yeni Limited donanım seviyesini ve TEMSA'nın ilk şehirler arası hidrojenli otobüsü gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik.
00:00 - Giriş
03:00 - Avrupa'dan yeni hamle: Çinli elektrikli otomobillere ek vergi gelebilir
12:35 - TEMSA, Türkiye'nin ilk şehirler arası hidrojenli otobüsünü üretecek
17:28 - Fiat Egea'nın Limited özel serisi Türkiye'de satışa sunuldu
24:43 - Volkswagen ID. X Performance konsepti tanıtıldı
31:20 - Stellantis, otomobil bataryalarını yüzde 50 daha hafif yapacak
40:00 - Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı
53:17 - Kapanış