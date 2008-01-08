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Forex 5830e / 3850e TVBox ve UTV380 USB TV Kartı video incelemesi

11 yıl
179,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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TV kartları aynı televizyonlar gibi popülerliklerini koruyorlar. TV kartları sayesinde bilgisayarla çalışmaktan sıkıldığınızda bilgisayar monitörünüzü TV ekranına çevirip televizyon izleyebilirsiniz. Fakat sadece televizyon izlemek için bilgisayarımızın da çalışmak zorunda olması biraz can sıkıcı.

Bu videomuzda bilgisayar bağımsız çalıştıkları için bilgisayarımız kapalı olsa dahi monitörde TV izlememizi sağlayan Forex TVBox ürünlerini (5830e, 3850e) ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş olan Forex marka USB TV kartını (UTV 380) inceliyoruz.

TVBox üniteleri ve USB TV kartı oldukça yüksek görüntü kalitesi sunuyorlar. USB TV Kartı UTV 380, sadece dizüstü bilgisayarlarda değil masaüstü bilgisayarlarda da kullanmaya uygun bir kaliteye sahip.


http://www.forex.com.tr/
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DH Misafiri 4 yıl
selam forex 380 elimde mevcuy ama
sizden wi windows 7 ve ustu 8
proggami yollarmısınız
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DH Misafiri 7 yıl
paylaşım için tşklr
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McCarty 11 yıl
Hocam inceleme güzel olmuş ama alınmaz ki bu analog bu
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_U_U_R_ 11 yıl
alsana digital receiver bağlamış adamlar videoyu izlemek için TIKLA
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ervanur 11 yıl
arkadaşlar bende avermedia usb tv kartı var cok mükemmel uydu baglayabiliyon tv den dvd formatınta video çekiyon istersen tv den foto bile çekebiliyon tek kelimeyle mükkemmel.arkadaşlar yorumdan sonra benim bi sorum olcak ben interneti komşumdan aldım onoun modemi kaplolu benim bilglsayar leptop ilk önceleri kabloyla idare ettim şuan elime bitane usrobotic 5463 geçti bi türlü ayarlarını yapıp internete giremiyorum yardımcı olan olursa memnun olurum
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Ahmeteyup 11 yıl
Bu alete component bağlayabiliyoruz ama progressive scan desteği var mı yani?
Ben bunu alıp pspyi bağlamayı düşünüyorum da.
Psp'de oyunları ekrana aktarmak için progressive scan gerekiyormuş...
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mustik61 11 yıl
maxfocus kardeşim skystar-2 usb modeli uydu yayınlarını doğrudan alabiliyor hiç biri alamıyor demek yanlış olur. çoğu alamıyor ama skystar-2 hariç bi kaç model daha var alabilen.
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xandercan 11 yıl

Orjinalden alıntı: _U_U_R_

merhablar

forex 5830e = playstation 2 ve 3 bağlanabilir , PIP özelliği vardır, TV WALL özelliği vardır

forex utv 380 = miniciktir ps2 bağlanır, pip var , tv wall var, KAYIT özelliği var, Kamera bağlanabilir.


Tüm aksesuarlar içinden çıkıyor VGA kabloları VS. yani tak çıkar yapmıyorsunuz kumandasından ister TV ister PC isteseniz her ikisini birden kullanabiliyorsunuz.



sen satıosun deme haa bunlardan? bişey sorucam sana.. bu 1680*1050 desteklemesi ne işe yarıyo ki? gelen görüntü zaten 460i mi ne.. düşük gelen çözünürlüğü yükseltmio herhalde? özelliği ndir o zaman?
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Speed-Step 11 yıl
@xandercan

Yüksek çözünürlük oyun konsolu bağlarken faydalı oluyor. Kompenent girişi sayesinde Xbox360 veya Ps3'ü bu cihaz üzerinden LCD'ye bağlayabiliyorsunuz...
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mb76 11 yıl
Abi geçti bitti analog mu kaldı ya.Sadece laptoplarda orda burda gezip tv izlemek isteyenler için parazitli görüntü sağlar bunlar.Keşke aralarında dvb-s dvb-t bişeyler bulunsaydı.Dijital karasal yayın yaygınlaşsa bunların satışı da durur.O kadar dijital yayın izledikten sonra insanın analog tv kartı görünce kusası geliyor.cazır cazır cazır parazit başka bişey değil.Bilgisayar denen modern alette bu tip saçmalıklara mahal verilmemeli.
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ilhan1 11 yıl
ürünler de bilgisayardan gelen vga sinyalinin girişi varmı ve bilgisar görüntüsü ile tv görüntüsü arasında pip fonksiyonu çalışıyormu?
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exo1905 11 yıl
Nasıl yani sonuçta çeşitli aparatlar kullanarak çanak anten girişi bağlıyamıyormuyuz?En azından çanak anten girşi olmasa bile receiverden çıkan scart girişi yardımıyla dönüştürücülerlede mi kullanamayız? Biraz bu konuda bilgi verirseniz sevinirim..
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Speed-Step 11 yıl
@exo1905

Evet, araya bir receiver koyarak istediğiniz yayını TVBoxlar ile LCD monitörünüzde izleyebilirsiniz. Dilerseniz oyun konsolunuzu da bağlayabilirsiniz...
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maxfocus 11 yıl
Selamlar,

Harici (pc den bağımsız) bu ürünlerin tamamında dıgıtal giriş yok , hepsi analog yayınlara göre, uydu anteni bağlamak mümkün olmuyor. Uydu receiver arkasındaki yuv, video veya scart çıkışlarından bu cihaza giriş yapıp görüntü almak mümkün, eğer uydu reciver larında vga yada dvı çıkışları olursa bu cihazlarında pabucu dama atılır. Yada hdmı çıkışlı receiverlar ucuzlarsa hdmı girişi olan benq 22" lcd monitörler ve benzerleri pc/tv ekranı görevini de rahatlıkla yaparlar.
Bende 4 ad. 22 " lcd var samsung 226bw, asus 22" vw222, wievsonic 22" ıpod ve benq 22" hdmı ama hiç birini uydu yayını için tv ekran olarak kullamıyorum.Yukarda bahsettiğimin ve Hama nın scart to vga kablosu dışında çözümü olan varsa analatırsa çok makbule geçer.
Hama nın özel kablosundaki görüntüde kaliteli bir görüntü değil.

Bu arada, şu an bir test sinyali veriyorlardı ama karasal yayının trt tarafında resmi geçişi 2014 diye biliyorum ama değişiklik olabilir.
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homebird 11 yıl

Orjinalden alıntı: maxfocus

Selamlar,

Harici (pc den bağımsız) bu ürünlerin tamamında dıgıtal giriş yok , hepsi analog yayınlara göre, uydu anteni bağlamak mümkün olmuyor. Uydu receiver arkasındaki yuv, video veya scart çıkışlarından bu cihaza giriş yapıp görüntü almak mümkün, eğer uydu reciver larında vga yada dvı çıkışları olursa bu cihazlarında pabucu dama atılır. Yada hdmı çıkışlı receiverlar ucuzlarsa hdmı girişi olan benq 22" lcd monitörler ve benzerleri pc/tv ekranı görevini de rahatlıkla yaparlar.
Bende 4 ad. 22 " lcd var samsung 226bw, asus 22" vw222, wievsonic 22" ıpod ve benq 22" hdmı ama hiç birini uydu yayını için tv ekran olarak kullamıyorum.Yukarda bahsettiğimin ve Hama nın scart to vga kablosu dışında çözümü olan varsa analatırsa çok makbule geçer.
Hama nın özel kablosundaki görüntüde kaliteli bir görüntü değil.

Bu arada, şu an bir test sinyali veriyorlardı ama karasal yayının trt tarafında resmi geçişi 2014 diye biliyorum ama değişiklik olabilir.



Ya kardeş sorması ayıp ne yapıyorsun o kadar monitörü.Koleksiyonmu yoksa!


Biz bi tanasini bulamıyozda kıskanıyo insan haliyle
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xandercan 11 yıl

Orjinalden alıntı: maxfocus

Selamlar,

Harici (pc den bağımsız) bu ürünlerin tamamında dıgıtal giriş yok , hepsi analog yayınlara göre, uydu anteni bağlamak mümkün olmuyor. Uydu receiver arkasındaki yuv, video veya scart çıkışlarından bu cihaza giriş yapıp görüntü almak mümkün, eğer uydu reciver larında vga yada dvı çıkışları olursa bu cihazlarında pabucu dama atılır. Yada hdmı çıkışlı receiverlar ucuzlarsa hdmı girişi olan benq 22" lcd monitörler ve benzerleri pc/tv ekranı görevini de rahatlıkla yaparlar.
Bende 4 ad. 22 " lcd var samsung 226bw, asus 22" vw222, wievsonic 22" ıpod ve benq 22" hdmı ama hiç birini uydu yayını için tv ekran olarak kullamıyorum.Yukarda bahsettiğimin ve Hama nın scart to vga kablosu dışında çözümü olan varsa analatırsa çok makbule geçer.
Hama nın özel kablosundaki görüntüde kaliteli bir görüntü değil.

Bu arada, şu an bir test sinyali veriyorlardı ama karasal yayının trt tarafında resmi geçişi 2014 diye biliyorum ama değişiklik olabilir.

dostum bu bahsettiğin hama nın scart to vga kablosunu nerden temin edebilirim? anladığım kadarıyla uydunun arkasındaki scart ıvga yapıp monitöre bağlıyabilicez? doğru mudur? teşekkürler





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@marki 11 yıl
bence ıse yarar bır urun bır tek leptoplar ıcın degıl pcı sorunu yasıyoan bılgısayarlar ıcınde ıdeal
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CoolnQuiet 11 yıl
DH Ofisinde kablo tv var galiba.
Ürüne ilişkin yorumum, dijital olsa daha iyi olurdu bence, bu devirde analog yayının pek tercih edileceğine ihtimal vermiyorum bu saatten sonra.
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