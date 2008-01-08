Forex 5830e / 3850e TVBox ve UTV380 USB TV Kartı video incelemesi

TV kartları aynı televizyonlar gibi popülerliklerini koruyorlar. TV kartları sayesinde bilgisayarla çalışmaktan sıkıldığınızda bilgisayar monitörünüzü TV ekranına çevirip televizyon izleyebilirsiniz. Fakat sadece televizyon izlemek için bilgisayarımızın da çalışmak zorunda olması biraz can sıkıcı.

Bu videomuzda bilgisayar bağımsız çalıştıkları için bilgisayarımız kapalı olsa dahi monitörde TV izlememizi sağlayan Forex TVBox ürünlerini (5830e, 3850e) ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş olan Forex marka USB TV kartını (UTV 380) inceliyoruz.

TVBox üniteleri ve USB TV kartı oldukça yüksek görüntü kalitesi sunuyorlar. USB TV Kartı UTV 380, sadece dizüstü bilgisayarlarda değil masaüstü bilgisayarlarda da kullanmaya uygun bir kaliteye sahip.

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