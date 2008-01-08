Forex 5830e / 3850e TVBox ve UTV380 USB TV Kartı video incelemesi

TV kartları aynı televizyonlar gibi popülerliklerini koruyorlar. TV kartları sayesinde bilgisayarla çalışmaktan sıkıldığınızda bilgisayar monitörünüzü TV ekranına çevirip televizyon izleyebilirsiniz. Fakat sadece televizyon izlemek için bilgisayarımızın da çalışmak zorunda olması biraz can sıkıcı.
Bu videomuzda bilgisayar bağımsız çalıştıkları için bilgisayarımız kapalı olsa dahi monitörde TV izlememizi sağlayan Forex TVBox ürünlerini (5830e, 3850e) ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş olan Forex marka USB TV kartını (UTV 380) inceliyoruz.
TVBox üniteleri ve USB TV kartı oldukça yüksek görüntü kalitesi sunuyorlar. USB TV Kartı UTV 380, sadece dizüstü bilgisayarlarda değil masaüstü bilgisayarlarda da kullanmaya uygun bir kaliteye sahip.
http://www.forex.com.tr/ Paylaş Tweetle
sizden wi windows 7 ve ustu 8
proggami yollarmısınız
Ben bunu alıp pspyi bağlamayı düşünüyorum da.
Psp'de oyunları ekrana aktarmak için progressive scan gerekiyormuş...
sen satıosun deme haa bunlardan? bişey sorucam sana.. bu 1680*1050 desteklemesi ne işe yarıyo ki? gelen görüntü zaten 460i mi ne.. düşük gelen çözünürlüğü yükseltmio herhalde? özelliği ndir o zaman?
Yüksek çözünürlük oyun konsolu bağlarken faydalı oluyor. Kompenent girişi sayesinde Xbox360 veya Ps3'ü bu cihaz üzerinden LCD'ye bağlayabiliyorsunuz...
Evet, araya bir receiver koyarak istediğiniz yayını TVBoxlar ile LCD monitörünüzde izleyebilirsiniz. Dilerseniz oyun konsolunuzu da bağlayabilirsiniz...
Harici (pc den bağımsız) bu ürünlerin tamamında dıgıtal giriş yok , hepsi analog yayınlara göre, uydu anteni bağlamak mümkün olmuyor. Uydu receiver arkasındaki yuv, video veya scart çıkışlarından bu cihaza giriş yapıp görüntü almak mümkün, eğer uydu reciver larında vga yada dvı çıkışları olursa bu cihazlarında pabucu dama atılır. Yada hdmı çıkışlı receiverlar ucuzlarsa hdmı girişi olan benq 22" lcd monitörler ve benzerleri pc/tv ekranı görevini de rahatlıkla yaparlar.
Bende 4 ad. 22 " lcd var samsung 226bw, asus 22" vw222, wievsonic 22" ıpod ve benq 22" hdmı ama hiç birini uydu yayını için tv ekran olarak kullamıyorum.Yukarda bahsettiğimin ve Hama nın scart to vga kablosu dışında çözümü olan varsa analatırsa çok makbule geçer.
Hama nın özel kablosundaki görüntüde kaliteli bir görüntü değil.
Bu arada, şu an bir test sinyali veriyorlardı ama karasal yayının trt tarafında resmi geçişi 2014 diye biliyorum ama değişiklik olabilir.
Ya kardeş sorması ayıp ne yapıyorsun o kadar monitörü.Koleksiyonmu yoksa!
Biz bi tanasini bulamıyozda kıskanıyo insan haliyle
dostum bu bahsettiğin hama nın scart to vga kablosunu nerden temin edebilirim? anladığım kadarıyla uydunun arkasındaki scart ıvga yapıp monitöre bağlıyabilicez? doğru mudur? teşekkürler